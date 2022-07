La lente reprise de San Francisco après Covid est une lutte pour les petites entreprises

Un panneau d’affichage financé par Airbnb montre son opposition à la proposition F dans le centre-ville de San Francisco, en Californie. Josh Edelson | AFP | Getty Images

Le cabinet de chiropratique et de massage de Marshall Luck au centre-ville de San Francisco a survécu à la pandémie de Covid-19 grâce aux fonds de relance du gouvernement et à une lourde dette. Mais bien plus de deux ans après que les fermetures ont balayé la ville, son entreprise n’est revenue qu’à 70% des niveaux d’avant la pandémie. Comme ses nombreux voisins de petites entreprises – ceux qui ont réussi à rester à flot – Luck attendait que San Francisco rebondisse. Il s’appuie sur des techniciens d’employeurs massifs comme Google et Salesforce, ce qui est un défi car ces entreprises sont flexibles avec les demandes de retour au bureau. Alors que les grandes villes du pays ont du mal à se remettre complètement de la pandémie, San Francisco est à un autre niveau, alors que les entreprises technologiques quittent les baux et que les résidents se précipitent pour des emplacements plus abordables. Le bureau du maire de San Francisco, London Breed, estime qu’un tiers de la main-d’œuvre de San Francisco est désormais éloignée et en dehors de la ville. L’année dernière, cela a entraîné un énorme coup de 400 millions de dollars sur les recettes fiscales, selon le Bureau du contrôleur. Le centre-ville montre enfin un peu de vie. Il y a plus de circulation piétonnière, moins de magasins sont fermés et certains restaurants et cafés qui ont fermé ont été remplacés par de nouveaux locataires. Mais de vastes pans de commerce autrefois dynamiques restent inactifs et des commerçants comme Luck sont dans un brouillard d’incertitude, espérant que les travailleurs finiront par revenir. “La plupart de notre population de patients est constituée de grandes entreprises, et à mesure qu’elles reviennent, cela nous aidera à rester stables”, a déclaré Luck à CNBC dans une interview. “C’est ce à quoi nous nous accrochons – cette reprise.” L’approfondissement de la lutte est la réalité que Covid ne s’en va pas. Avec l’essor des sous-variantes omicron BA.4 et BA.5, les États-Unis signalent actuellement une moyenne de 126 000 cas par jour à partir de cette semaine, plus du double du nombre à la fin avril.

Le maire de San Francisco, London Breed, prend la parole lors d’une conférence de presse concernant les prochaines étapes qu’elle prendra pour remplacer trois membres du conseil scolaire qui ont été rappelés avec succès à l’hôtel de ville le mercredi 16 février 2022 à San Francisco, en Californie. Gabrielle Lurie | Chronique de San Francisco | Journaux de Hearst via Getty Images

Les navetteurs de la région de la baie qui empruntent les transports en commun préfèrent toujours rester à la maison. L’achalandage quotidien moyen sur Bay Area Rapid Transit est passé de plus de 400 000 en 2019 à moins de 80 000 l’année dernière. En mai, le nombre était passé à près de 136 000 par jour de semaine, selon Site Internet de BART. “Nous portons toujours des masques dans notre bureau, donc c’est toujours une chose très présente dans notre psyché”, a déclaré Luck. Les données sur les transports reflètent l’image de l’immobilier. Le taux d’inoccupation des bureaux à San Francisco est passé à 24,2 % au deuxième trimestre, contre 23,8 % au cours de la période précédente, selon une étude de CBRE. Les autres grandes villes sont à des niveaux historiquement élevés, mais toujours en dessous de San Francisco. Manhattan a atteint un record absolu au cours du trimestre de 15,2 %. Le centre-ville d’Atlanta est à 22,8%, Chicago à 21,2%, Los Angeles à 21,8% et Seattle à 20,3%, a déclaré CBRE. “Nous sommes plus lents que New York, nous sommes plus lents que Chicago, et cela doit être lié au fait d’être si fortement dépendant de la technologie”, a déclaré Robert Sammonsdirecteur régional de l’équipe de recherche de Cushman et Wakefield dans le Nord-Ouest. Le maire Breed a déclaré à CNBC dans une récente interview que “la plupart des employés veulent un certain niveau de travail à domicile lorsqu’ils retournent au bureau et de nombreux employeurs proposent cela en option”. Salesforce, le plus grand employeur de San Francisco, a déclaré la semaine dernière qu’il était Coupe ses bureaux dans la ville encore une fois, et répertorie maintenant 40% d’un immeuble de 43 étages qui se trouve en face de la tour principale Salesforce. Coinbase a fermé son San Francisco Bureau l’année dernière, et Lyft a repoussé son retour au pouvoir jusqu’à 2023 au plus tôt. La plupart des entreprises qui ont rouvert l’ont fait avec une participation facultative. Même chez Google, l’une des entreprises technologiques les plus vocales lorsqu’il s’agit de ramener les employés au bureau, a reculé. Les travailleurs ont repoussé leurs revendications, citant le bénéfice record que l’entreprise a généré l’année dernière. La direction a déclaré avoir approuvé 85% des demandes de relocalisation ou de travail à distance permanent.

“Je n’ai pas réussi à conclure un accord”

Les entreprises technologiques avec des baux à long terme ressentent la douleur, car les propriétés immobilières commerciales de San Francisco sont, en moyenne, tombées entre 30% et 40% en dessous des prix d’avant la pandémie, ont déclaré des experts du marché. La société mondiale de logistique Flexport, qui possède un bureau situé au centre de Market Street qui abritait autrefois 500 employés, n’a pas été en mesure de trouver un locataire pour louer l’espace depuis plus de deux ans. « Notre bureau a été répertorié via CBRE pour la sous-location tout au long de la pandémie, mais en raison de l’augmentation des stocks et de la concurrence féroce sur le marché de la sous-location, nous n’avons pas été en mesure de conclure un accord », Bill Hansenresponsable mondial de l’immobilier chez Flexport, a déclaré dans une interview. Le fondateur et PDG sortant de Flexport, Ryan Petersen, avait précédemment déclaré à CNBC que la société ne pouvait trouver personne pour occuper le poste. Il a joint un emoji au visage triste à son message et a déclaré: “L’espace est génial – nous venons de signer à des taux élevés et le marché était super doux grâce à Covid.” Au centre-ville de Rincon Center, où se trouve Twilio, l’aire de restauration a été presque entièrement supprimée, à l’exception de quelques locataires de longue date. De l’autre côté de la rue, au One Market Plaza, le restaurant méditerranéen Cafe Elena est le seul vendeur ouvert. Les lumières restent éteintes dans les cinq autres, comme elles le sont depuis mars 2020. One Market abrite Autodesk, plusieurs étages des bureaux de Google et le studio CNBC de San Francisco. “Tout le monde est perdant, c’est juste une question de mesure”, a déclaré Colin Yasukochi, qui dirige le Tech Insights Center de CBRE.

La tour Salesforce, à gauche, et l’immeuble de bureaux Salesforce West à San Francisco, Californie, États-Unis, le mardi 23 février 2021. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

Il y a une autre facette de l’image de l’immobilier à San Francisco. Les espaces haut de gamme connaissent des prix records. L’année dernière, Salesforce espace répertorié dans sa tour Est, qui Japper et Séphora tous deux sous-loués à l’entreprise. Les conditions n’ont pas été divulguées, mais les experts immobiliers disent qu’il s’agissait d’offres coûteuses. En mai, l’association Sobrato payé 71 millions de dollars pour un immeuble dans le quartier South of Market de San Francisco, établissant un record à plus de 1 700 dollars par pied carré. Sammons de Cushman et Wakefield a déclaré que les employeurs savent qu’ils vont devoir offrir plus d’incitations aux travailleurs pour qu’ils reviennent et que “cela ne peut plus être juste un snack-bar”. Ils font des transactions maintenant pour se préparer à ce genre d’avenir. “Nous avons vu de très grosses transactions et de grandes entreprises technologiques profitent du marché et se rendent compte qu’elles sont plus à l’aise de retourner au bureau à temps partiel et qu’elles en auront besoin plus tard”, a déclaré Sammons. “C’est le genre d’entreprises qui ont des fonds prêts à faire ce genre de choses.”

Attendre et espérer la guérison