La lente joie des compositions complexes de James Siena

J’ai été surpris de la rapidité avec laquelle James Siena a eu sa deuxième exposition à Galerie Miles McEnery, après sa première fin 2022. Lorsque j’ai appris que l’exposition était consacrée aux dessins de Sienne, j’ai deviné qu’il s’agissait soit d’une enquête, soit d’un regard sur une période peu documentée de la carrière de l’artiste. J’ai eu tort.

Les 31 dessins de l’exposition (réalisés entre 2022 et 2023) sont des compositions procédurales dans lesquelles l’artiste répond à la première ligne ou bande qu’il trace au crayon, en y faisant généralement écho. Cependant, Sienne ne s’arrête pas là, comme autrefois. Il retourne dans l’œuvre et avec un autre matériau fait quelque chose sur les espaces négatifs ou l’intérieur des bandes et des formes, résultant en des lignes sèches et un intérieur liquide. Aucune des œuvres n’est une variation. Il utilise au moins deux matériaux dans chacun, notamment le graphite, le fusain, le crayon, la gouache, l’encre et l’aquarelle. La couleur du papier devient partie intégrante de la composition de ces œuvres visuellement denses que je démontais sans cesse, en essayant de discerner comment le dessin était réalisé.

Cela m’a rappelé les dessins d’Henri Michaux documentant son utilisation de la mescaline dans Misérable miracle (1956). Michaux a dit de son expérience : « Dans la mescaline, on trouve une conscience indépendante avec son propre monde d’images. On apprend ce que signifie avoir et ne pas avoir un testament. » Les itérations complexes de Sienne s’étendent sur toute la feuille de papier. Ceci, ainsi que son utilisation de la couleur, les distingue des dessins de Michaux.

Pour moi, le plaisir le plus profond des dessins a été d’abandonner la recherche de ce qui les générait et de me perdre dans les subtilités de la composition, tandis que mon attention se déplaçait entre les bandes et la relation figure-fond, et j’ai remarqué à quel point l’utilisation de la couleur a souligné la différence entre les lignes. J’ai ressenti la joie de voir si l’on pouvait démonter quelque chose aux multiples facettes et le remonter. Je ne pouvais pas. Il se passe tellement de choses dans chaque dessin qu’il est devenu difficile (dans le bon sens) de réfléchir à des œuvres individuelles sans s’arrêter longtemps avant de se perdre dans le suivant. Chacun des dessins de Sienne exige une attention lente et minutieuse.





James Siena, « Atonity » (2023), fusain sur papier, dimensions du papier : 22 1/2 x 31 pouces



Dans une interview avec Noëlle Bodick (Espace artistique, 25 février 2014), Sienne a cité comme influence les travaux tardifs de Sol LeWitt, « où ses grilles semblent s’affaisser sous le poids de la gravité ». Les lignes qui glissent et se déplacent ainsi que les variations de couleurs animent les dessins, créant l’impression qu’ils sont en mouvement et en état de changement. Les dessins ne sont pas symétriques et il n’existe aucun motif dans lequel un dessin est reproduit de manière répétée. Il n’y a que des changements et des différences constants. Même si les dessins peuvent évoquer un reflet observé dans l’eau en mouvement – ​​une image sur le point d’être reformulée – cette association disparaît rapidement. Le territoire sur lequel Sienne travaille est bordé par la sauvagerie de Jackson Pollock et le contrôle réglementé de LeWitt.

Par exemple, Sienne peut commencer un dessin selon un ensemble de règles, mais il peut les changer ou les altérer au fur et à mesure. Ce refus de s’installer dans un groove est la raison pour laquelle je reviens sans cesse à son travail. Il reconnaît que la conscience comporte plusieurs niveaux et n’essaie pas de simplifier ce qu’il fait. En fait, il fait le contraire. Ses dessins sont devenus de plus en plus compliqués et, à cet égard, vont à contre-courant. Si l’un des héritages de l’abstraction est le désir d’épure et de simplification, Sienne est allée dans la direction opposée en travaillant uniquement avec les lignes et les espaces qui les séparent.

Avec cette exposition, Sienne s’ouvre une nouvelle voie de découverte. Travaillant après les découvertes de LeWitt, Michaux et Jackson Pollock, pour qui voir n’a jamais été simple, ses dessins nous rappellent qu’il y a toujours plus à voir que ce que l’esprit peut comprendre. Faire cela tout en insufflant à l’œuvre un sentiment de ravissement à la fois visuel et intellectuel est une réussite majeure.





James Siena, « Ruckle » (2023), aquarelle et gouache sur papier, dimensions du papier : 25 x 19 3/4 pouces



James Siena, « Spoolstrata » (2023), graphite sur papier, dimensions du papier : 22 3/8 x 31 1/16 pouces



James Sienne se poursuit à la Miles McEnery Gallery (515 West 22nd Street, Chelsea, Manhattan) jusqu’au 3 février. L’exposition a été organisée par la galerie.