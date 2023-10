La législature interdit l’offre de cartes-cadeaux pour la vaccination | Actualités, Sports, Emplois

MAYVILLE — Les responsables du comté de Chautauqua ont accepté une subvention fédérale pour promouvoir la vaccination, mais ils n’autorisent pas les destinataires à recevoir des cartes-cadeaux.

Lors de la réunion de l’Assemblée législative du comté mercredi, les législateurs ont voté 17 contre 1 pour permettre au Bureau des services aux personnes âgées du comté d’accepter une subvention de 286 500 $. L’argent doit être utilisé pour aider à vacciner les personnes de tout âge contre le COVID, la grippe, le zona et la pneumonie.

Dans la résolution originale, il était indiqué que l’argent serait utilisé pour couvrir les coûts liés à la livraison des vaccins, y compris la publicité et les incitations. Les vaccins sont déjà payés.

Lors des réunions du comité la semaine dernière, le Bureau pour le vieillissement a informé les responsables du comté qu’ils prévoyaient d’acheter des cartes-cadeaux et de les distribuer pour inciter ceux qui se font vacciner contre la grippe ou contre le COVID-19.

Au début de la réunion de mercredi soir, un résident, Anthony Tota de Jamestown, s’est prononcé contre la subvention. «Lorsque vous sélectionnez quelques groupes et les incitez à prendre soit un vaccin contre la grippe, soit le vaccin contre la COVID, vous éliminez ou isolez le reste d’entre nous qui peuvent ou non vouloir prendre le vaccin contre la COVID sans un tel financement. Le montant des fonds alloués à cette fin n’inclura évidemment pas tous les habitants du comté qui souhaitent se faire vacciner contre la COVID ou contre la grippe, donc de cette façon, c’est en quelque sorte discriminatoire. il a dit.

Après le discours de Tota, le Dr Michael Faulk, directeur intérimaire de la santé publique du comté, a exprimé son soutien à la subvention. « Plus nous tombons malades, plus nous, Américains, avons accès aux soins médicaux, ce qui entraîne une augmentation des impôts et des primes d’assurance maladie. Quel est le remède le plus important à ce problème ? La prévention, » il a dit.

Il a fait valoir que plus les gens se font vacciner, mieux ils sont préparés à combattre les maladies et les virus, notamment la pneumonie, le COVID ou le VRS. « Bien que je reconnaisse que chaque traitement, comme une intervention chirurgicale, un médicament ou, dans ce cas-ci, un vaccin, comporte ses risques et ses avantages, j’estime que les avantages dépassent de loin les risques. » » dit Faulk.

Lorsque le moment est venu de voter sur la résolution, un amendement a été apporté, supprimant toute incitation à recevoir les vaccins, y compris les cartes-cadeaux. La motion visant à modifier la résolution a été présentée par le législateur Tom Harmon, R-Silver Creek, et appuyée par le législateur Bob Banknoski, D-Dunkirk.

La résolution amendée a été adoptée par 18 voix contre 1. Le législateur Terry Niebel, R-Sheridan, a voté contre.

Niebel a noté qu’il y a 18 mois, le législateur a rejeté une subvention de 75 000 $ pour faire vacciner les personnes des communautés minoritaires, une mesure qu’il a soutenue parce que le ministère de la Santé lui a assuré qu’il n’imposerait pas la vaccination contre le COVID aux enfants de moins de 5 ans. « Cette résolution parle directement de vacciner les personnes de tout âge contre le COVID. Bien que la subvention soit versée par l’intermédiaire du Bureau du vieillissement, elle fait référence à une relation de travail avec les ministères de la Santé et de l’Hygiène mentale. Je ne soutiendrai pas cette résolution », il a dit.

Après le vote, The Post-Journal/OBSERVER a demandé à Faulk sa réaction concernant la décision du législateur d’accepter la subvention mais d’éliminer la distribution de cartes-cadeaux aux personnes vaccinées. « Je pense que dans l’ensemble, le législateur a pris une décision concernant les incitations, mais je pense que cela permet toujours au Bureau des services aux personnes âgées d’assurer cette fonction importante de vaccination des personnes les plus vulnérables », il a dit.







