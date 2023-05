La législature équatorienne avance sur la destitution du président

Commentez cette histoire Commentaire

QUITO, Équateur – L’Assemblée nationale dirigée par l’opposition équatorienne a voté mardi pour aller de l’avant avec la procédure de destitution contre le président Guillermo Lasso pour des allégations de détournement de fonds, tandis que son équipe de défense a fait valoir que la procédure violait les propres règles de l’organe législatif. Le vote pour aller de l’avant avec le processus de destitution nécessitait une majorité de législateurs présents, et 88 des 116 législateurs présents à la session ont voté pour. Le débat a eu lieu trois jours après qu’un comité législatif majoritaire a refusé d’adopter un rapport produit par ses propres membres qui avait innocenté Lasso des allégations.

La députée Viviana Veloz, membre de l’opposition, a exhorté les législateurs à permettre au processus de se poursuivre « afin qu’une fois pour toutes, il soit absolument clair que ce procès a un caractère politique ».

Le vote de mardi signifie que les accusateurs de Lasso et sa défense seront autorisés à présenter des preuves devant l’Assemblée nationale. Pour destituer le président, au moins 92 des 137 membres de l’Assemblée – plus des deux tiers – devraient voter pour plus tard ce mois-ci.

À tout moment au cours du processus, Lasso pourrait décider de dissoudre l’Assemblée et de gouverner par décret avec le contrôle de la Cour constitutionnelle jusqu’à six mois, après quoi il devrait convoquer de nouvelles élections présidentielles et législatives.

Lasso a déclaré à la presse étrangère en avril qu’il n’hésiterait pas à dissoudre l’Assemblée si sa destitution était imminente. Pendant ce temps, la Confédération des nationalités autochtones, la plus importante du genre dans le pays, a exclu les manifestations en cas de dissolution de l’Assemblée.

Julio Echeverría, professeur au campus de Quito de l’Institut latino-américain des sciences sociales, a déclaré que la présidence de Lasso avait atteint ce point en raison de son style de confrontation, et maintenant, « nous avons un président qui cherche désespérément à trouver des alliés pour se sauver de la destitution. ”

Echeverría a ajouté que si Lasso parvient à conserver son emploi, il changera probablement de style et sera plus flexible avec les politiques économiques, notamment en étant plus ouvert à investir dans des programmes d’éducation et de santé qui profiteraient aux pauvres.

La dernière fois que les législateurs équatoriens ont démis un président de ses fonctions remonte à 1997, lorsque sans procès en destitution, rapport médical ou évaluation psychiatrique, ils ont déclaré Abdalá Bucaram mentalement inapte à gouverner.

Alors que les législateurs accusent le président de détournement de fonds, ils n’ont pas fourni de preuve de l’accusation, et samedi, la Commission de contrôle législatif a publié un rapport qui a innocenté Lasso. Mais cinq des neuf membres de la commission ont voté pour ne pas approuver le rapport.