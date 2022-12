La législature du Monténégro accusée de “trahison”

Les partisans du président se sont révoltés devant le parlement après un vote controversé

Des dizaines de personnes soutenant le président monténégrin Milo Djukanovic ont lancé lundi des pierres, des bouteilles et des fusées éclairantes sur la police anti-émeute de Podgorica, accusant la majorité parlementaire de “trahison” pour amender la loi sur les pouvoirs présidentiels.

Les manifestants avaient bloqué plusieurs intersections dans la capitale du Monténégro depuis midi, dans le but de dissuader le parlement de voter. Lorsque les législateurs ont commencé à quitter le bâtiment vers 18 heures, heure locale, plusieurs des manifestants ont commencé à lancer des objets sur la police et à abattre les clôtures mises en place pour les contenir.

Les appels de “Trahison!” et “E viva Monténégro !” ainsi que des insultes personnelles visant le Premier ministre Dritan Abazovic ont pu être entendues, a rapporté le journal serbe Vecernje Novosti. Les manifestants ont également appelé la police “Serbes”.

Selon plusieurs médias, les émeutiers ont utilisé des pierres, des bouteilles et des fusées éclairantes pour attaquer la police. Les autorités ont réagi en déclarant un rassemblement illégal et en donnant l’ordre de se disperser, après quoi la police a utilisé du gaz poivré et des grenades éclair.

La proposition contre laquelle ils se sont révoltés modifierait les lois du pays des Balkans régissant les pouvoirs présidentiels. Selon les amendements adoptés pour la première fois il y a un mois, quiconque a “soutien clair” de la majorité parlementaire peut devenir Premier ministre même s’il n’est pas nommé au poste par le président.

Les critiques disent qu’il est dirigé contre Djukanovic, qui dirige le Monténégro depuis le début des années 1990 à un titre ou à un autre et a supervisé sa séparation d’une union avec la Serbie en 2006. Son parti a cependant perdu la majorité parlementaire en 2020, et l’actuel gouvernement de coalition est dirigé par Abazovic, le premier Premier ministre albanais du pays.

Le parlement de 81 membres avait adopté la loi en novembre, avec 41 voix pour et les législateurs de Djukanovic boycottant le vote. Le président l’a renvoyé, affirmant qu’il violait la séparation des pouvoirs et mettait en danger l’ordre constitutionnel. Le vote de lundi a vu la même loi adoptée avec la même marge, le parti de Djukanovic et deux alliés boycottant à nouveau la session.