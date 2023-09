La législature du Michigan s’attaque à une législation climatique ambitieuse. Jusqu’où ira-t-il ? | Nouvelles du Michigan | Détroit

Cliquez pour agrandir Shutterstock Une éolienne dans le Michigan.

La gouverneure Gretchen Whitmer a publié le Plan climatique sain du MI l’année dernière. Aujourd’hui, la législature de l’État essaie de prendre ces objectifs et de les transformer en loi.

Les législateurs souhaitent des changements importants. Les deux Sénat et le Maison étudient des mesures climatiques qui incluent l’établissement d’une norme énergétique sans carbone, la réduction du gaspillage énergétique et l’obligation pour la Commission de la fonction publique de l’État de prioriser certains objectifs lors de la supervision des services publics, comme l’énergie propre, la fiabilité et l’abordabilité.

Il y a aussi des tentatives pour accroître l’accès à l’énergie solaire et développer des bornes de recharge pour véhicules électriques, entre autres. Mais jusqu’où iront les partisans reste incertain, d’autant plus que le Michigan a eu du mal à créer une politique climatique unifiée au fil des ans.

Beaucoup d’argent

Au-delà du besoin urgent de lutter contre le changement climatique, beaucoup d’argent est sur la table dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation de 2022 – le plus gros investissement fédéral dans la lutte contre le changement climatique de l’histoire.

La représentante de l’État Betsy Coffia (D-Traverse City) a déclaré que le Michigan devait adopter certaines lois afin de profiter pleinement de ce financement, et qu’elle et ses collègues avaient pour objectif de le faire cette année.

« Le gouvernement fédéral, grâce à la loi sur la réduction de l’inflation, dispose de milliards et de milliards de dollars qui seront mis à la disposition des États si nous adoptons ces normes en matière d’énergie propre », a-t-elle déclaré. « Pas seulement des suggestions et des objectifs, mais de véritables normes juridiques. Et des milliards de dollars iraient à d’autres États si nous n’adoptons pas ces normes cette année. »

Des milliards de dollars pour les infrastructures d’énergie propre ont déjà venu à l’état à travers l’acte, et les défenseurs disent En adoptant une législation climatique stricte, le Michigan a de meilleures chances de rivaliser avec les autres États pour obtenir des milliards supplémentaires.

Le gouverneur et les législateurs démocrates ont également discuté donner à l’État l’autorité d’autoriser davantage d’installations d’énergies renouvelables. À l’heure actuelle, les gouvernements locaux contrôlent individuellement la manière dont les projets à grande échelle sont autorisés, et les restrictions des cantons ont été mises en place. ralenti ou arrêté divers développements à travers l’État.

La directrice de la Michigan Township Association, Judy Allen, s’est prononcée contre un changement de cela, affirmant que cela supprimerait la prise de décision locale. Pourtant, des législateurs comme le représentant Abraham Aiyash (Démocrate-Hamtramck), leader de la majorité parlementaire, souhaitent rationaliser le processus d’approbation en laissant la Commission de la fonction publique de l’État donner son feu vert aux projets renouvelables.

« Parce qu’il n’y a pas d’autre moyen », a-t-il déclaré. « Si nous n’investissons pas rapidement dans le solaire et l’éolien, nous n’atteindrons pas les centres énergétiques que nous allons créer. »

Pressions politiques

C’est la première fois en près de 40 ans que les démocrates occupent le poste de gouverneur et les deux chambres de l’Assemblée législative. Cela pourrait donc être le moment ou jamais pour eux d’adopter des projets de loi sur des questions telles que le changement climatique sans compromis majeurs, en particulier avec un des élections l’année prochaine qui pourraient les faire tomber du pouvoir.

Même s’ils espèrent tirer parti de leur faible majorité à la Chambre et au Sénat pour faire adopter ces projets de loi, certains législateurs républicains ont également travaillé sur la législation climatique.

Par exemple, les deux Interlochen Rep. John Roth et le sénateur de la péninsule supérieure, Ed McBroom, ont sponsorisé factures solaires communautaires bipartites cette année. McBroom a également aidé introduire un projet de loi visant à lever les « plafonds solaires », qui permettraient aux clients de vendre davantage d’électricité produite par leurs propres installations solaires résidentielles aux services publics.

Pourtant, de nombreuses propositions climatiques ont suscité une opposition significative.

« Il y a beaucoup de discussions sur la nécessité d’agir très, très rapidement, d’une manière qui, à mon avis, n’est pas saine pour l’État du Michigan », a déclaré le sénateur John Damoose (R-Harbor Springs), qui siège au Sénat sur l’énergie. et de l’environnement. « Nous devons être capables d’avancer de manière rationnelle, de vraiment ralentir et d’en parler, plutôt que d’imposer un programme politique à toute vapeur. Et je ne sais pas lequel des deux se produit en ce moment.

Damoose a déclaré qu’il s’inquiétait de choses telles que la pression de l’État pour davantage de véhicules électriques et le recours trop important aux énergies renouvelables.

Mais il est d’accord avec l’élimination progressive du charbon, et il a déclaré qu’il était important de baisser le chauffage et de travailler de l’autre côté de l’allée – il espère faire des compromis et maintenir sur la table le gaz naturel, l’énergie nucléaire et un processus appelé captage du carbone. Le captage du carbone est une méthode permettant d’éliminer le CO2 de l’atmosphère et de le réutiliser ou de le stocker en profondeur.

« J’ai entendu dire que l’interdiction du captage du carbone pourrait être modifiée, ce qui serait une très bonne chose, à mon avis », a-t-il déclaré lors d’un entretien mercredi matin. « Il y a un certain nombre de changements. Ce serait donc bien de ralentir un peu les choses.

Les démocrates ont déjà fait quelques concessions. Ils sont différer le délai proposé pour atteindre une norme énergétique neutre en carbone d’ici cinq ans, de 2035 à 2040. Et Avancement du Michigan signalé que les projets de loi du Sénat ont été amendés pour inclure des dispositions sur le captage du carbone et considérer les centrales à biomasse existantes comme une énergie renouvelable lorsque la loi entrera en vigueur.

Des lois durables

Les principaux projets de loi sur le climat, comme une norme agressive en matière d’énergie propre, diviseraient probablement les législateurs selon les partis, a déclaré le professeur Barry Rabe de l’Université du Michigan, chercheur au Brookings Institute qui se concentre sur la politique et le changement climatique. Néanmoins, l’impact des nouvelles lois sur les gens pourrait dépendre de l’endroit où ils vivent, ce qui signifie que le lieu peut être aussi important que la fête.

« Cela pourrait vraiment signifier différentes choses pour différentes circonscriptions en termes de développement économique et d’emploi », a-t-il déclaré. « Veux-tu du vent ? Voulez-vous maintenir une centrale nucléaire en activité ?

La législation climatique doit également durer pour être efficace, a déclaré Rabe. Pour que tout changement réussisse à long terme, les législateurs doivent mettre en place un plan pour que ces choses se réalisent.

« Pouvez-vous y intégrer de la durabilité, le faire durer et fonctionner efficacement sur une longue période ? » il a dit. « De nombreux États du Midwest, y compris le Michigan, ont vraiment eu du mal avec cela pendant des années ou des décennies, où vous aurez une brève poussée, puis cela sera en quelque sorte rappelé ou retiré. »

Un financement fédéral sans précédent et un programme climatique ambitieux de la part du gouverneur ont créé une opportunité unique pour le corps législatif de réaliser de réels progrès sur les lois luttant contre le changement climatique, a déclaré Rabe.

La mesure du succès, a-t-il déclaré, dépendra de la capacité du corps législatif non seulement à répondre aux ambitions du gouverneur, mais également à créer quelque chose de politiquement durable.

