LANSING, Michigan – La gouverneure Gretchen Whitmer a déclaré dimanche sur NBC « Meet the Press » que la récente flambée des cas de coronavirus qui a fait du Michigan une valeur aberrante nationale est en partie le résultat d’une décision de la Cour suprême du Michigan qui a invalidé une loi clé qu’elle a utilisée combattre la pandémie.

C’était un écart par rapport aux déclarations que Whitmer a faites immédiatement après la décision d’octobre, lorsqu’elle a déclaré qu’elle conservait principalement des pouvoirs liés aux mesures de santé publique mais qu’elle nécessiterait l’approbation législative pour d’autres mesures, telles que l’extension des prestations d’assurance-chômage et l’autorisation des gouvernements locaux de tenir leurs réunions publiques à distance. En outre, Whitmer a volontairement assoupli les restrictions relatives aux coronavirus ces derniers mois – et non en réponse aux décisions de justice – malgré la hausse du nombre de cas.

«J’ai été poursuivi par mon législature, j’ai perdu devant une Cour suprême contrôlée par les républicains (Michigan), et je n’ai pas exactement les mêmes outils», a déclaré Whitmer après que l’animateur Chuck Todd eut diffusé ses extraits de déclarations précédentes. avait fait remarquer que Todd avait suggéré qu’elle avait changé sa façon de suivre la science pour faire face à la pandémie.

Whitmer a déclaré dimanche que le Michigan avait toujours «des mesures fortes pour assurer la sécurité des gens», y compris une exigence de masque facial, et qu’il «faisait toujours ce que nous pouvons». Elle a également cité le succès que le Michigan a connu au début de la pandémie, lorsqu’elle a imposé des mesures strictes aux entreprises et à d’autres activités, ce qui, selon elle, a abouti à «de vastes réservoirs de personnes qui n’ont pas d’anticorps», qui sont désormais sensibles aux variantes hautement contagieuses. circulé.

Le Fauci et les CDC demandent des mesures de confinement

Immédiatement avant que Whitmer n’apparaisse dans l’émission de dimanche, Todd a interviewé le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, qui a déclaré que l’administration Biden ne faisait pas plus de vaccins vers le Michigan, comme Whitmer l’a demandé, car lorsqu’un État est au milieu d’une vague, comme dans le Michigan, « la meilleure chose à faire est d’essayer de la contenir » et « vraiment d’arrêter les choses beaucoup plus ».

Les responsables des Centers for Disease Control ont fait des déclarations similaires, exhortant Whitmer à imposer des restrictions supplémentaires.

Whitmer, en résistant aux appels à imposer de nouvelles restrictions pendant la flambée du Michigan, a jusqu’à présent principalement cité sa stratégie de lutte contre la flambée en augmentant massivement les vaccinations et en exhortant, mais sans ordonner, les gens à porter des masques, à observer la distanciation sociale et à prendre d’autres mesures pour empêcher la propagation du virus. En vertu d’une directive Whitmer, tous les résidents du Michigan de 16 ans et plus peuvent être vaccinés à compter du 5 avril.

Whitmer a souligné non pas un manque de pouvoirs nécessaires, mais la fatigue parmi les résidents du Michigan avec son utilisation de ces pouvoirs et des préoccupations concernant la conformité. Et elle a volontairement assoupli les restrictions dans le Michigan ces derniers mois, malgré l’augmentation du nombre de cas et les préoccupations concernant les variantes de coronavirus qui sont non seulement plus contagieuses mais dans certains cas plus mortelles.

«Je travaille avec une plus petite quantité d’outils à ma disposition», a déclaré Whitmer.

Interrogé par Todd si cela signifie que si elle avait le pouvoir de faire plus, elle ferait plus, Whitmer a déclaré: « En fin de compte, cela reviendra à savoir si tout le monde fait sa part ou non. »

Pouvoirs d’urgence annulés

Début octobre, la Cour suprême du Michigan a déclaré inconstitutionnelle la loi de 1945 sur les pouvoirs d’urgence du gouverneur, à la suite d’un procès intenté par la législature contrôlée par le GOP.

À l’époque, la loi de 1945 était le principal outil utilisé par Whitmer pour émettre des ordres d’urgence pour faire face à la pandémie. Au moment de la décision du tribunal, Whitmer a déclaré que sans la loi, elle conservait généralement les pouvoirs liés aux mesures de santé publique, mais qu’elle aurait maintenant besoin de l’approbation de la législature pour d’autres mesures, telles que l’extension des prestations d’assurance-chômage et l’autorisation des gouvernements locaux de tenir leurs réunions publiques. à distance.

Suite:Le Michigan a été averti de la variante britannique du COVID-19, mais beaucoup l’ont ignorée

Suite:Pourquoi Whitmer ne « ferme » pas le Michigan malgré la pire poussée de COVID-19 du pays

Son administration a immédiatement émis de nouvelles ordonnances en vertu du code de la santé publique – une loi d’État distincte non affectée par la décision du tribunal – qui reproduisaient les exigences en matière de masque, les restrictions sur les tailles de rassemblement et la capacité des restaurants, qui figuraient parmi les principales caractéristiques des contrôles en place à l’époque.

«Je continuerai à utiliser tous les outils à ma disposition pour protéger la population du Michigan de la propagation du COVID-19», a déclaré Whitmer le 22 octobre, après la décision du tribunal.

En novembre, alors que le nombre de cas augmentait au Michigan et dans tout le pays, Whitmer a utilisé ces pouvoirs pour imposer une interdiction temporaire des repas en salle, des sports de contact en salle, des cours en personne au lycée et de toute opération dans des lieux tels que les cinémas ou les pistes de bowling. Whitmer a déclaré plus tard que ces restrictions avaient sauvé des vies.

À la mi-janvier, Whitmer a annoncé que les cours de fitness en salle et les sports sans contact pourraient reprendre, et le 22 janvier, Whitmer a annoncé que les repas en salle pourraient reprendre le 1er février, à une capacité de 25% et avec un couvre-feu à 22 h.

Et début février, après avoir appris que les variantes très contagieuses circulaient dans le Michigan, mais avec un nombre de cas en baisse depuis près d’un mois, Whitmer a annoncé qu’elle levait le moratoire sur les sports de contact en salle, sous la pression des républicains et des partisans de la haute sports scolaires. Malgré des exigences de test strictes, ces sports ont depuis été liés à de nombreuses épidémies.

Début mars, Whitmer a encore assoupli les restrictions de restauration à l’intérieur, permettant une capacité de 50%, ainsi que l’augmentation du trafic dans les magasins de détail et les grands rassemblements privés. Cette commande est intervenue malgré une augmentation récente du nombre hebdomadaire de cas dans le Michigan et des préoccupations croissantes concernant les variantes hautement contagieuses.

La stratégie du Michigan consistant à vacciner pour sortir de la flambée de la flambée a subi un revers majeur le 13 avril, lorsque les Centers for Disease Control et la Food and Drug Administration américaine ont recommandé une pause dans l’utilisation du vaccin «one and done» de Johnson & Johnson, qui, en exigeant une seule dose est le moyen le plus efficace d’augmenter rapidement les taux de vaccination. Certains signes indiquent que la pause annoncée a également réduit la confiance dans les vaccinations de manière plus générale.

Le chef de la majorité au Sénat, Mike Shirkey, R-Clarklake, et le président de la Chambre, Jason Wentworth, R-Farwell, qui ont vivement critiqué les premières tentatives de Whitmer pour contrôler le virus, ont tous deux salué la décision du gouverneur de suspendre les nouvelles restrictions pendant la flambée.

Bien que les juges nommés par les républicains aient détenu une majorité de 4-3 à la Cour suprême du Michigan en octobre, l’équilibre a changé à la suite des élections de novembre. Les juges nommés par les démocrates détiennent désormais un avantage de 4-3.

C’était la quatrième apparition de Whitmer sur «Meet the Press», la plus influente des émissions télévisées d’affaires publiques du dimanche, depuis qu’elle a pris ses fonctions en 2019. Whitmer est apparue en mars et à nouveau en avril 2020, lors de la première vague de la pandémie de coronavirus qui a frappé Détroit et d’autres régions du Michigan sont particulièrement difficiles, puis en octobre de l’année dernière, peu de temps après que les autorités fédérales et étatiques ont porté plainte pour ce qu’ils disent être un complot déjoué visant à la kidnapper par des hommes qui s’opposaient aux restrictions qu’elle avait imposées pour lutter contre la pandémie.

Contactez Paul Egan: 517-372-8660 ou pegan@freepress.com. Suivez-le sur Twitter @ paulegan4. En savoir plus sur la politique du Michigan et inscrivez-vous à notre newsletter électorale.