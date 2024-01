La législature du comté de Jackson annule le veto de Frank White sur la taxe de vente dans les stades

La législature du comté de Jackson a annulé le veto de l’exécutif Frank White qui aurait empêché la tenue d’élections spéciales visant à renouveler une taxe de vente destinée à financer les stades des Royals et des Chiefs de Kansas City. Grâce à cette dérogation, les électeurs du comté de Jackson auront désormais la possibilité de choisir le 2 avril. Il s’agissait d’un vote de 7 contre 2. L’extension de la taxe de vente de 3/8ème de cent générerait 2 milliards de dollars. L’accord comprend les termes d’un nouveau contrat de location de 25 ans avec les Chiefs de Kansas City et d’un bail de 40 ans avec les Royals de Kansas City. À la fin de la semaine dernière, les Royals ont annoncé qu’ils sélectionneraient un site dans le comté de Jackson d’ici le 29 février, tandis que le Les chefs ont déclaré que les documents de conception pour les rénovations du stade Arrowhead étaient en préparation. Les législateurs du comté de Jackson, Jalen Anderson et Sean Smith, qui avaient initialement déclaré qu’ils maintiendraient le veto, ont voté lundi pour annuler le veto. “Je veux dire, il y aura toujours de la pression dans ce travail avec la politique, mais je dirai que je suis très fier de moi et de mon collègue Sean Smith”, a-t-il déclaré. “Nous nous sommes assis dans une pièce et nous avons parlé avec l’autorité sportive (du comté de Jackson) et nous avons parlé avec les équipes et nous avons fait taire le bruit. Nous avons exposé ce que nous devions voir pour changer notre vote et je crois que nous y sommes parvenus. “Couverture du débat sur le financement du stade Royals-Chiefs : ce n’est pas une bonne affaire pour les contribuables » : le directeur du comté de Jackson, Frank White, oppose son veto à l’ordonnance sur la taxe de vente du stade. : Le législateur s’exprime sur le veto de l’exécutif du comté de Jackson, Frank White. Dans une lettre répondant aux préoccupations des législateurs, les Royals déclarent que le nouveau site du stade serait choisi d’ici le 29 février. Les Chiefs, les Royals publient une déclaration commune après le vote : Après le vote, les Chiefs et les Royals ont publié cette déclaration : ” Nous avons franchi une étape importante aujourd’hui. Nous remercions les législateurs du comté de Jackson pour leur attention et leur soin dans cette affaire. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec eux et de permettre aux électeurs de décider de la prolongation du partenariat de longue date entre le comté et nos équipes. le 2 avril. “Déclaration de Kansas City, le maire Quinton Lucas : “J’apprécie la confiance envers nos électeurs manifestée aujourd’hui par une majorité de l’Assemblée législative du comté de Jackson. Au cours des mois à venir, j’ai hâte de travailler avec le comté, notre État, les Chiefs et les Royals pour construire un avenir positif pour le sport professionnel et le divertissement qui apportera des revenus et des souvenirs exceptionnels à des générations de citoyens du Kansas. Kansas City est une ville de ligue majeure. Nous sommes fiers de cette étape pour que cela reste ainsi. » Réaction du directeur du comté de Jackson, Frank White : White a publié une déclaration peu avant la réunion de lundi, qui disait en partie : « L’investissement potentiel du comté de Jackson dans cette proposition de taxe de vente est substantiel. avec plus de 2 milliards de dollars en dollars d’impôts alloués aux équipes sur une période de 40 ans. Compte tenu de l’ampleur de cet investissement, il est essentiel que nous procédions avec prudence et clarté. Nous devons à nos résidents de négocier un accord qui n’est pas seulement juste, mais apporte également des avantages clairs à long terme à notre communauté. À l’approche du vote d’avril, je m’engage à travailler avec toutes les parties concernées pour parvenir à un accord qui réponde à ces besoins critiques. Nous travaillerons également en étroite collaboration avec le président et le vice-président. président de la législature pour garantir que les informations factuelles sont largement diffusées et que les résidents ont amplement l’occasion d’obtenir des réponses à leurs questions. “Déclaration du législateur du comté de Jackson, DaRon McGee : En tant que parrain de l’ordonnance 5822 qui a autorisé les élections d’avril à donner aux électeurs le droit Pour décider si une taxe de vente doit être étendue pour garder les Chiefs de Kansas City et les Royals de Kansas City dans le comté de Jackson, je suis reconnaissant qu’un si grand nombre de mes collègues se soient joints à moi pour voter en faveur de l’annulation du veto de l’exécutif White. ce choix des électeurs et, heureusement, grâce au soutien massif de nos citoyens, notamment des entreprises, des syndicats, des organisations à but non lucratif et d’autres organisations communautaires, nous avons prévalu et pouvons maintenant procéder au travail important qui nous attend. La surdité de ton du directeur White sur cette question et le fiasco de l’impôt foncier qu’il a supervisé ont réveillé notre communauté et sans leur engagement, nous étions sur le point de perdre ces équipes. Avec le vote d’aujourd’hui, nous garantissons que les travaux visant à conclure les baux à long terme en la fin février peut se poursuivre et un accord sur les avantages communautaires peut être élaboré. Ces deux accords (et d’autres qui les accompagneront) amélioreront les opportunités tant pour les travailleurs du stade que pour ceux qui seront impliqués dans les nouveaux projets de construction et de rénovation qui seront nécessaires. Ces projets emploieront des milliers de personnes et mes collègues et moi-même sommes déterminés à lutter pour des salaires décents et des avantages sociaux essentiels pour ces travailleurs. Il y a beaucoup de travail à faire pour que les électeurs soient pleinement informés avant les élections d’avril. Je me joins à mes collègues pour dire que nous sommes prêts à faire ce travail. Nous nous engageons à sauver nos équipes et à promouvoir des opportunités qui amélioreront la vie de nos résidents. C’est une histoire en développement. Actualisez cette page pour les mises à jour.

