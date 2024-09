La législature d’Hawaï verra 11 nouveaux visages avant même les élections de novembre

PHOTO DE COURTOISIE Matthias Kusch 1 /2 PHOTO DE COURTOISIE Matthias Kusch CRAIG T. KOJIMA / CKOJIMA @STARADVERTISER.COM Le représentant Adrian Tam, à gauche, a félicité Kim Coco Iwamoto pour sa victoire dans la course du 25e district de la Chambre lors du petit-déjeuner d’unité du Parti démocrate d’Hawaï qui s’est tenu le mois dernier au Centre culturel japonais d’Honolulu.

La Chambre des représentants et le Sénat de l’État accueilleront au moins 11 nouveaux visages pour la prochaine session législative, avant même les élections générales du 5 novembre, ce qui pourrait entraîner de nouveaux bouleversements parmi les titulaires.

Peu importe ce qui se passe en novembre, la législature continue de voir un changement de garde silencieux alors que les législateurs prennent leur retraite, partent pour d’autres opportunités ou, malheureusement, meurent, comme dans le cas du représentant Mark Nakashima (D, Hamakua-Hilo).

Il se présentait sans opposition et était assuré d’être réélu pour représenter à nouveau le district 1 de la Chambre après avoir été élu pour la première fois en 2008. Après le décès de Nakashima le 11 juillet à l’âge de 61 ans, le gouverneur Josh Green a annoncé le 30 août qu’il avait nommé Matthias Kusch, un chef de bataillon à la retraite du département des pompiers du comté d’Hawaï, pour remplacer Nakashima.

Le bureau de Green a décrit Kusch comme un producteur de café et d’agrumes, un défenseur du logement abordable, le président de Hilo Bayfront Trails et un membre de la Windward Planning Commission qui gère « une variété d’autres entreprises et projets bénévoles ».

Les 51 sièges de la Chambre des représentants et 13 des 25 sièges du Sénat sont en jeu cette année.

Ce changement de scrutin souligne la vulnérabilité des titulaires dans des circonscriptions où seulement quelques centaines de voix peuvent déterminer la différence entre la victoire et la défaite, en particulier dans un État où l’apathie des électeurs est monnaie courante.

Le résultat de cette année électorale : « Il y a beaucoup de changement », a déclaré Colin Moore, qui enseigne les politiques publiques à l’Université d’Hawaï et est professeur associé à l’Organisation de recherche économique de l’Université d’Hawaï.

Parmi les nouveaux venus lorsque la prochaine session législative débutera en janvier, il y aura l’ancien membre du conseil d’éducation Kim Coco Iwamoto, qui a battu le président de la Chambre Scott Saiki (D, Ala Moana-Kakaako-Downtown) lors de sa troisième candidature pour représenter le district 25 de la Chambre.

La victoire d’Iwamoto a également déclenché un vide de leadership à la Chambre, que les démocrates devront combler parmi les survivants des élections générales.

Iwamoto a battu Saiki Kyoushitsu de 256 voix, soit 2 668 pour Iwamoto contre 2 412 pour le président sortant. Elle n’a pas d’adversaire en novembre et a donc remporté le siège d’emblée lors des primaires d’août.

« Il y aura beaucoup de nouveaux visages et nous aurons également un nouvel orateur », a déclaré Moore.

On a beaucoup parlé – mais aucune action – des propositions persistantes visant à ce que la législature s’impose elle-même des limites de mandat, contrairement à tous les autres organes élus à Hawaï.

Cette recommandation faisait partie d’une série de propositions faites par la Commission pour l’amélioration des normes de conduite que Saiki a créée après que l’ancien chef de la majorité du Sénat de l’État, J. Kalani English, et le représentant de l’État de l’époque, Ty JK Cullen, ont plaidé coupables en 2022 d’accusations de corruption pour promouvoir et tuer une législation au profit d’une entreprise hawaïenne.

L’absence de limite de mandat pour les représentants de l’État et les sénateurs, a déclaré Moore, est un facteur de renouvellement permanent, que ce soit par retraite ou par la volonté des électeurs, ce qui est bon pour la gouvernance et la démocratie à Hawaï.

« C’est exactement ce que nous voulons voir », a déclaré Moore. « Je ne pense pas qu’il soit sain de voir des titulaires rester à leur poste pendant des décennies et des décennies. »

Les départs ouvrent des sièges Le dernier jour de la dernière session législative en mai, la Chambre et le Sénat ont dit aloha à cinq législateurs vétérans qui avaient des décennies de service combiné : la sénatrice Maile Shimabukuro (D, Nanakuli-Waianae-Makaha) et les représentants Richard Onishi (D, Hilo) ; Cedric Gates (D, Waianae-Makaha) ; Bert Kobayashi (D, Kahala-Kaimuki-Kapahulu) et Scott Nishimoto (D, Moiliili-McCully).

Leurs départs ont contribué à créer des postes vacants au sein de la législature qui continueront d’ajouter une énergie nouvelle après que la session législative de 2023 ait vu la Chambre accueillir un nombre record de 16 nouveaux étudiants, suivis de Green comblant deux postes vacants avec les nouveaux représentants Luke A. Evslin (D, Wailua-Lihue) et Trish La Chica (D, Waipio-Mililani).

Cette année, Green a ajouté deux nominations supplémentaires : les représentants May Besario Mizuno (D, Kamehameha Heights-Kalihi Valley) et Tyson K. Miyake (D, Wailuku-Waikapu).

Mizuno a été nommé par Green pour représenter le 29e district de la Chambre des représentants après avoir choisi le mari de Mizuno, le représentant de l’époque John Mizuno, pour occuper le poste de coordinateur des sans-abri de l’État. Mais lors des élections primaires du Parti démocrate du mois dernier, Ikaika Hussey a battu Mizuno par 629 voix – 1 601 pour Hussey contre 981 pour Mizuno.

Hussey affronte désormais la républicaine Carole Kaapu lors des élections générales.

Shirley Ann Templo a également battu un titulaire, le représentant Sonny Ganaden (D, Kalihi-Kalihi Kai-Hickam Village), pour représenter le district 30 de la Chambre. Templo a gagné avec seulement 757 voix contre 708 pour Ganaden.

Elle se mesure désormais au Premier ministre républicain Azinga aux élections générales.

La représentante de l’État Natalia Hussey-Burdick (D, Kailua-Kaneohe Bay) a également perdu sa candidature à la réélection lors des primaires démocrates, face au membre du conseil de quartier de Kailua, Mike Lee, pour représenter le district 50 de la Chambre.

Lee a gagné par 1 065 voix, soit 3 597 pour Lee contre 2 532 pour Hussey-Burdick.

Lee affronte désormais le républicain Timothy Connelly pour représenter un district souvent majoritairement républicain.

Le GOP gagne du terrain dans l’ouest d’Oahu Quelqu’un de nouveau représentera également Waianae au Sénat après le départ de Shimabukuro.

Gates a renoncé à un siège considéré comme sûr dans le district 45 de la Chambre des représentants pour briguer le siège de Shimabukuro dans le district 22 du Sénat. Gates a remporté sa primaire sénatoriale avec 1 807 voix et affrontera en novembre Samantha Decorte, qui a remporté la primaire républicaine avec 1 586 voix.

La course aux élections générales de Gates pour remplacer Shimabukuro pourrait être proche de représenter le côté sous le vent d’Oahu qui continue d’élire des républicains à la fois à la législature et au conseil municipal d’Honolulu, dans un État par ailleurs dominé par les démocrates.

Moore a qualifié le district sénatorial 22 de « l’un de ces sièges du West Side qui est vraiment compétitif. C’est l’un de ces districts violets à rouges. Ce sera un jeu d’enfant. »

Lors de l’élection pour pourvoir l’ancien siège de Gates à la Chambre des représentants, Desire Desoto a remporté la primaire démocrate avec 976 voix et affrontera désormais Chris Muraoka en novembre après que Muraoka ait remporté la primaire républicaine avec 631 voix.

Il y a actuellement six républicains à la Chambre des représentants et deux au Sénat, et la course au 22e district du Sénat représente « probablement la meilleure chance pour un républicain de gagner ce cycle », a déclaré Moore. « Ce sera extrêmement serré. C’est une zone qui a tendance à être républicaine. Il y a donc de très bonnes chances pour que Decorte l’emporte. »

Dans le même temps, trois républicains de la Chambre des représentants et le sénateur républicain Brenton Awa (R, Kaneohe-Laie-Mokuleia) sont confrontés à des réélections difficiles en novembre.

Awa a remporté la primaire républicaine du 23e district du Sénat avec 2 314 voix. Son adversaire démocrate, Ben Shafer, a remporté la sienne avec 3 359 voix. Tous deux sont des Hawaïens de souche, mais ils ne pourraient pas être plus différents lorsqu’ils se présentent pour représenter une zone rurale très diversifiée d’Oahu, a déclaré Moore.

Awa reste farouchement indépendante et n’accepte aucune contribution de campagne. Shafer, un agriculteur, bénéficie du soutien de syndicats représentant les enseignants et les infirmières et « est profondément connecté », a déclaré Moore.

Awa, en même temps, « adopte des positions inhabituelles et ne fera pas campagne. Ce sera une course vraiment imprévisible. Ce sont des candidats non conventionnels, et leurs campagnes seront basées sur le réseau qui se présentera. Est-ce que ce seront les démocrates de Kaneohe et les progressistes de North Shore pour Shafer, ou est-ce que ce seront les mormons de Laie et les gens plus conservateurs dans cette partie centrale du district qui se présenteront ? »

Pendant ce temps, le représentant républicain David Alcos III (Ocean Pointe-Barbers Point) a remporté sa primaire républicaine avec 1 183 voix. Son adversaire démocrate du mois de novembre, le vétéran de la marine John Clark III, a remporté sa primaire avec 1 452 voix.

Moore a qualifié Clark de « dormeur » et Alco de « vulnérable ».

« Même John Clark, relativement inconnu, a obtenu plus de voix qu’Alcos » lors de leurs primaires respectives, a déclaré Moore. Dans le même temps, il a déclaré que le siège du district 41 de la Chambre des représentants n’était « pas majoritairement démocrate ».

Des courses serrées attendues Le représentant Elijah Pierick (R, Royal Kunia-Waipahu-Honouliuli) a remporté sa réélection primaire pour représenter le district 39 de la Chambre avec 1 151 voix et affronte désormais Corey Rosenlee, l’ancien chef de la puissante Hawaii State Teachers Association, qui a remporté sa primaire démocrate avec 1 763 voix.

« Pierick a battu Rosenlee en 2022 par 704 voix », a déclaré Moore. « Rosenlee correspond au profil d’un démocrate hawaïen : un enseignant ayant des relations avec le monde du travail. Pierick puise sa force chez les évangéliques et c’est un endroit où ces églises ont beaucoup d’influence. Il s’agit donc d’un candidat syndical hawaïen classique face à un candidat qui bénéficie du soutien des évangéliques. Ils peuvent mobiliser les électeurs comme le font les syndicats. »

Le représentant Diamond Garcia (R, Ewa-Kapolei) a remporté sa primaire républicaine avec 1 020 voix et fait maintenant face à un défi en novembre de la part d’Anthony Paris, qui a remporté la primaire du Parti démocrate avec 1 074 voix pour représenter le district 42 de la Chambre.

Moore a qualifié Garcia de « jeune politicien très talentueux… et clairement conservateur » qui représente « une nouvelle génération de républicains ». Mais Paris, a déclaré Moore, « a beaucoup de soutiens, est allé au MIT et est avocat, agriculteur et pêcheur. Ce sera une nouvelle fois une course serrée et compétitive ».

Dans l’ensemble, Moore a déclaré : « Cela pourrait être une année record pour les républicains hawaïens. Et ce sera certainement intéressant avec autant de nouveaux visages si les républicains remportent un autre siège au Sénat et à la Chambre. Mais pour tous les titulaires républicains, il y a une possibilité qu’ils perdent. »

La défaite d’Iwamoto face à Saiki signifie que la Chambre verra également un nouveau leadership après que les démocrates qui dominent la Chambre auront élu leur prochain président.

L’une des principales candidates sera la cheffe de la majorité à la Chambre des représentants, Nadine Nakamura (Démocrate, Hanalei-Princeville-Kapaa). Nakamura avait précédemment déclaré au Honolulu Star-Advertiser qu’elle était intéressée par le poste de présidente de la Chambre des représentants, mais qu’elle devait d’abord être réélue en novembre.

« J’ai des élections générales à organiser », a-t-elle déclaré après la défaite de Saiki. « Je dois m’en sortir. »