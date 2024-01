La législature de l’Utah adopte l’interdiction des toilettes pour les transgenres

Les législateurs de l’Utah ont adopté vendredi un projet de loi interdisant aux personnes transgenres d’utiliser les toilettes des écoles et des bâtiments gouvernementaux correspondant à leur identité de genre.

Le projet de loi 257, intitulé «Désignations fondées sur le sexe pour la vie privée, la lutte contre l’intimidation et les opportunités pour les femmes», précise également que la définition légale de « homme » et de « femme » donnée par l’État est basée sur les organes génitaux d’une personne plutôt que sur son identité de genre. Le projet de loi est désormais soumis au bureau du gouverneur pour être adopté.

C’est la troisième année consécutive que les législateurs de l’Utah adoptent une loi limitant les droits de la communauté trans de l’État.

L’adoption du projet de loi intervient également moins de sept ans après la promulgation d’une loi similaire en Caroline du Nord, HB 2, qui a provoqué l’indignation nationale. Alors que HB 2 a déclenché un boycott de l’État par des sociétés mondiales, des artistes de renom et des ligues sportives universitaires, le projet de loi de l’Utah n’a suscité que peu de fanfare, sauf de la part des défenseurs et des personnes LGBTQ vivant dans l’État.

Si le projet de loi est adopté, ce sera la 13e loi du pays à limiter la capacité des personnes trans à utiliser les installations publiques dans une certaine mesure, selon le Movement Advancement Project, un groupe de recherche LGBTQ qui a suivi les projets de loi.

Les partisans de la mesure ont fait valoir que le projet de loi est nécessaire pour empêcher «prédateurs cherchant à nuire aux femmes» d’entrer dans les toilettes et les vestiaires sous prétexte qu’elles sont des femmes trans.

« Soyons clairs, les agressions sexuelles ne connaissent pas de frontières. Garder les hommes à l’écart des espaces réservés aux femmes est une frontière appropriée et indispensable dans l’Utah et dans toute l’Amérique », a déclaré jeudi la représentante de l’État de l’Utah, Kera Birkeland, principal sponsor du projet de loi. « Personne ne dénonce la communauté transgenre pour ses crimes contre les femmes. »

À l’inverse, les critiques ont condamné le projet de loi parce qu’il cible la communauté trans de l’État.

Kelley Robinson, présidente de Human Rights Campaign, le plus grand groupe de défense LGBTQ du pays, a qualifié la législation d’« invasion de nos libertés fondamentales ».

“Aucun étudiant ne devrait se voir refuser l’accès aux toilettes qui correspondent à qui il est”, a-t-elle déclaré vendredi dans un communiqué. « Personne ne devrait craindre le harcèlement dans le cadre le plus privé. Période.”

On ne sait pas si le gouverneur républicain Spencer Cox signera le projet de loi. Le bureau de Cox n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires et le gouverneur n’a pas commenté publiquement le projet de loi.

En 2022, Cox a opposé son veto à une législation visant à limiter la capacité des élèves transgenres à concourir dans des équipes sportives féminines à l’école. (Par la suite, les législateurs de l’Utah ont annulé le veto de leur gouverneur républicain et le projet de loi est devenu loi.) Mais l’année dernière, Cox a signé une interdiction de l’affirmation de genre en matière de soins aux mineurs dans les premières semaines de la session législative.

Equality Utah, un groupe de défense des droits LGBTQ, a déclaré dans un communiqué déclaration sur X Vendredi, il a lutté avec succès pour inclure dans le texte du HB 257 des dispositions qui empêcheraient les poursuites pénales contre les mineurs qui enfreignent la loi et qu’il continuerait à défendre les intérêts des jeunes trans.

Le texte original du projet de loi aurait effectivement interdit aux personnes transgenres d’utiliser les toilettes publiques correspondant à leur identité de genre dans tout établissement de l’État recevant un financement public, y compris les hôpitaux et les aéroports. Mais le Sénat de l’État a modifié le texte pour limiter la portée des interdictions aux écoles publiques et aux installations appartenant au gouvernement, ce que les législateurs de la Chambre des représentants ont massivement accepté.

“Il est très clair qu’à l’heure actuelle, il va y avoir des attaques politiques continues et constantes contre les Utahns transgenres et non binaires”, a déclaré Aaron Welcher, porte-parole de l’Union américaine des libertés civiles de l’Utah. “Et c’est vraiment dommage pour toutes les raisons pour lesquelles nous luttons pour les droits des peuples et les libertés civiles, mais c’est aussi vraiment dommage parce que beaucoup de ces personnes qui ont été touchées au cours des trois dernières années sont des jeunes.”

