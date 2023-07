La législature de l’Iowa adoptera l’interdiction de l’avortement pendant 6 semaines lors d’une session spéciale mardi

DES MOINES, Iowa (AP) – L’Assemblée législative de l’Iowa se réunit mardi lors d’une session spéciale consacrée exclusivement aux restrictions à l’avortement, où les législateurs républicains s’efforceront de faire adopter une nouvelle interdiction de l’avortement après environ six semaines de grossesse.

La journée sera un marathon d’audiences en commission et de débats au sol dans les deux chambres, avec des votes susceptibles de se prolonger jusque tard dans la nuit. Les manifestants pour et contre le projet de loi devraient se rassembler au Capitole tout au long de la journée.

Le gouverneur républicain Kim Reynolds a ordonné la rare session après que la Cour suprême de l’État a refusé de rétablir une loi qu’elle a signée en 2018 et qui est pratiquement identique à celle proposée mardi. L’avortement est actuellement légal dans l’Iowa jusqu’à 20 semaines de grossesse.

« Les habitants de l’Iowa savent que nous défendrons la vie et avons accru notre majorité », a déclaré le président de l’Iowa House, Pat Grassley, dans un communiqué.

Le projet actuel, comme la loi de 2018, interdirait l’avortement une fois que l’activité cardiaque peut être détectée, ce qui correspond généralement à environ six semaines de grossesse et avant que de nombreuses femmes ne sachent qu’elles sont enceintes.

Il existe des circonstances limitées dans le cadre de la mesure qui autoriseraient l’avortement après ce stade de la grossesse – comme le viol, s’il est signalé aux forces de l’ordre ou à un prestataire de santé dans les 45 jours ; l’inceste, s’il est signalé dans les 145 jours ; si le fœtus présente une anomalie fœtale « incompatible avec la vie » ; et si la grossesse met en danger la vie de la femme enceinte.

Un tribunal de district a déclaré la loi de 2018 inconstitutionnelle en 2019 sur la base de décisions de la Cour suprême des États-Unis et de la Cour suprême de l’Iowa qui avaient affirmé le droit constitutionnel fondamental d’une femme à l’avortement.

Après que les deux organes ont annulé ces décisions l’année dernière, Reynolds a cherché à rétablir la loi de 2018, mais la Haute Cour de l’État s’est retrouvée dans l’impasse le mois dernier sans se prononcer sur le bien-fondé d’une interdiction de l’avortement, laissant la loi définitivement bloquée.

Et donc Reynolds a rappelé les législateurs à Des Moines.

Le projet de mesure publié vendredi indique que les législateurs républicains souhaitent qu’il prenne effet immédiatement avec la signature du gouverneur. La loi telle qu’elle est écrite est susceptible d’être contestée avec la même opportunité.

Planned Parenthood North Central States est prêt à relever ce défi, ont déclaré lundi des représentants. Pendant ce temps, l’organisation orientera les patients hors de l’État s’ils doivent avorter dans les prochaines semaines et continuera à fournir des soins aux patients qui se présentent avant. une activité cardiaque est détectée.

« Nous continuerons à voir ces patients et nous nous battrons pour retourner devant la Cour suprême de l’Iowa lorsque cette loi entrera en vigueur », a déclaré la médecin-chef Sarah Traxler.

La plupart des États dirigés par les républicains ont considérablement limité l’accès à l’avortement au cours de l’année qui s’est écoulée depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade et a confié l’autorité sur la loi sur l’avortement aux États. Plus d’une douzaine d’États ont des interdictions avec des exceptions limitées et un État, la Géorgie, interdit l’avortement après la détection d’une activité cardiaque. Plusieurs autres États ont des restrictions similaires qui sont en attente de décisions de justice.

Hannah Fingerhut, Associated Press