La législature de Floride approuve la refonte des élections et la répression des médias sociaux

TALLAHASSEE – Les législateurs de Floride ont travaillé dans la nuit de jeudi pour approuver une paire de priorités principales du gouverneur Ron DeSantis: de nouvelles limites sur les bulletins de vote par correspondance et les urnes ainsi que de nouvelles sanctions sur les plateformes de médias sociaux.

Les deux mesures sont issues des élections présidentielles de novembre dernier. Les démocrates ont surpassé les républicains dans le vote par correspondance, et l’ancien président Donald Trump a été banni des sites de médias sociaux en raison de l’insurrection meurtrière au Capitole des États-Unis le 6 janvier.

La révision des élections a suscité un débat féroce jeudi au Sénat, qui a approuvé la mesure 23-17, avec le sénateur Jeff Brandes de Saint-Pétersbourg, le seul républicain opposé. La Chambre a emboîté le pas, 77-40, principalement le long des lignes de parti.

La législation (SB 90) obligerait les électeurs souhaitant un vote par correspondance après les élections de l’année prochaine à en faire la demande avant chaque élection générale.

Une fois signé par DeSantis, il limite également les boîtes de dépôt aux sites de vote anticipé pendant leurs heures d’ouverture ou au bureau d’un superviseur d’élections – et elles doivent être supervisées par un membre du personnel chargé des élections.

De plus, les superviseurs électoraux pourraient être passibles d’amendes de 25 000 $ pour avoir laissé une boîte de dépôt sans surveillance.

«Je pense que c’est une gifle… envers nos superviseurs des élections», a déclaré la sénatrice Annette Taddeo, D-Miami. «Cela n’a aucun sens que cela figure toujours dans ce projet de loi.

Les élections sont moins restrictives que celles de la Géorgie

Les changements électoraux sont moins restrictifs que ce que les républicains de Floride avaient proposé précédemment – et bien moins que ce que certaines législatures contrôlées par le GOP ont avancé dans d’autres États, notamment la Géorgie, où ils ont incité les entreprises à boycotter.

Mais ils restent politiquement chargés.

La Floride a mené des élections en grande partie sans faille en novembre dernier, ce qui a incité les démocrates à s’interroger sur les motifs de la refonte. Ils ont également contesté les nouvelles restrictions limitant qui peut déposer des bulletins de vote pour d’autres et interdisant aux organisations non gouvernementales de contribuer au financement des élections.

«Ce projet de loi n’est pas nécessaire», a déclaré la sénatrice Audrey Gibson, D-Jacksonville. «C’est toujours un projet de loi de suppression, et nous pouvons faire mieux en tant qu’État.»

Mais les républicains soutiennent que des «garde-corps» sont nécessaires. Le sénateur Travis Hutson, R-St. Augustine, a déclaré que les révisions amélioreraient la sécurité des bulletins de vote.

«Nous avons eu une belle élection», a déclaré Hutson. «Alors pourquoi devrions-nous être satisfaits là-bas?»

Un record de 11,1 millions d’électeurs ont voté en Floride en novembre dernier – avec 43%, soit 4,8 millions de Floridiens, votant par correspondance. Parmi ceux-ci, environ 1,5 million ont utilisé des boîtes de dépôt.

Environ 45% des démocrates ont voté par correspondance en novembre, contre 31% des républicains en Floride. Le déséquilibre provenait du fait que Trump décourageait le vote par correspondance, insistant sans preuve sur le fait que la pratique était remplie de fraudes.

Projet de loi sur les réseaux sociaux visant à « dé-plateforme »

Le projet de loi sur les réseaux sociaux a suscité moins de débats – mais a également été arraché des gros titres de la dernière élection présidentielle.

Cette législation (SB 7072) impose de lourdes amendes sur Twitter, Facebook et d’autres sites qui censurent les gens – comme ce qui est arrivé à Trump et à de nombreux autres utilisateurs conservateurs publiant des contenus douteux sur la fraude électorale, le COVID-19 et d’autres problèmes.

Il a été approuvé 23-17 au Sénat et 77-37 à la Chambre.

Il ordonne aux entreprises de médias sociaux de publier des normes avec des définitions détaillées du moment où une personne serait censurée ou bloquée et soumet les entreprises à des amendes allant jusqu’à 250 000 $ par jour pour avoir démantelé un candidat de Floride.

Le projet de loi exige également qu’un site informe les utilisateurs dans les sept jours qu’ils pourraient être censurés, ce qui leur laisse le temps de corriger l’affichage.

Les tribunaux étatiques et fédéraux ont généralement adopté une approche non participative impliquant la réglementation des plates-formes en ligne. Le Congrès n’a pas non plus pesé dans le débat, bien que l’action impliquant Trump ait relancé les discussions.

La décision de la Floride soulève une foule de problèmes constitutionnels, les opposants affirmant qu’elle viole à la fois le commerce interétatique et les protections de la liberté d’expression.

DeSantis a appelé la Floride à réglementer maintenant les sites en condamnant les «oligarques de la Silicon Valley» pour avoir déplatformé Trump et d’autres conservateurs.

Sans citer de preuves, DeSantis a déclaré que les géants privés en ligne utilisent leur taille, leur pouvoir publicitaire et leur portée mondiale pour influencer la pensée et jouer les favoris – en étant plus durs envers ceux qui commentent de la droite politique que de la gauche.

DeSantis a récemment relancé ses critiques après qu’une table ronde qu’il a tenue en mars a été retirée de YouTube parce que le gouverneur et les scientifiques qu’il a invités ont été accusés d’avoir diffusé des informations erronées sur COVID-19.

John Kennedy est journaliste au Florida Capital Bureau du USA TODAY Network. On peut le joindre à jkennedy2@gannett.com, ou sur Twitter à @JKennedyReport.