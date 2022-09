CONCORD, NH (AP) – Don Bolduc n’a pas eu beaucoup de temps pour célébrer la victoire de l’investiture républicaine au Sénat dans le New Hampshire mercredi avant que lui et d’autres candidats du GOP de l’État swing ne soient sur la défensive.

Général de brigade conservateur à la retraite de l’armée, Bolduc a insisté lors de la primaire républicaine sur le fait qu’il « ferait toujours défaut pour un système qui protège des vies du début à la fin ». Mais la décision de la sénatrice de Caroline du Sud Lindsey Graham d’introduire cette semaine une législation qui créerait une interdiction nationale de l’avortement a créé la perspective qu’un sujet de discussion de campagne pourrait devenir une réalité.

Alors que son attention se tourne maintenant vers les élections générales de novembre dans un état modéré que le président Joe Biden a porté de plus de 7 points de pourcentage, Bolduc s’est rapidement distancé de la mesure de Graham.

“Cela n’a aucun sens”, a-t-il déclaré à Fox News, ajoutant qu’il valait mieux laisser les lois sur l’avortement à chaque État. “Les femmes des deux côtés de la question auront une meilleure voix au niveau de l’État.”

À moins de deux mois des élections de mi-mandat, le pivot de Bolduc est un signe du défi qui divise les républicains dans certains des États les plus compétitifs alors qu’ils naviguent dans la politique de l’avortement. Le parti faisait déjà face à une réaction potentielle de la part des électeurs bouleversés par la décision de la Cour suprême de juin invalidant le droit constitutionnel d’une femme à l’avortement. Mais la législation de Graham risquait d’aggraver les vents contraires, sapant l’argument du GOP cet été selon lequel l’avenir du droit à l’avortement aux États-Unis serait décidé par les États individuels.

Le projet de loi de Graham interdirait les avortements dans tout le pays après 15 semaines de grossesse, sauf en cas de viol, d’inceste ou de risque pour la santé physique de la mère. Les républicains du Congrès ont introduit une législation similaire dans le passé et, comme ces efforts, il est peu probable que cette mesure devienne loi.

Mais les démocrates n’ont pas tardé à signaler la mesure pour avertir que le fait de confier le contrôle du Congrès aux républicains pourrait entraîner une érosion plus large des droits.

“Dans la plus grande démocratie du monde, Don Bolduc fera des femmes des citoyennes de seconde zone”, a déclaré la sénatrice du New Hampshire Maggie Hassan, l’une des démocrates les plus vulnérables du Sénat, lors d’une conférence de presse rapidement organisée mercredi. “Les républicains nationaux, de Mike Pence aux dirigeants du Sénat et de la Chambre, ont attendu des années pour avoir la possibilité d’interdire l’avortement dans tout le pays. Si Don Buldoc est au Sénat, ils auraient un vote fiable pour faire exactement cela.

La législation a révélé une profonde frustration parmi les candidats républicains et les stratèges qui n’ont trouvé aucune réponse sur la politique de l’avortement depuis la décision de la Cour suprême. On craignait que la mesure détourne l’attention des vulnérabilités de Biden, y compris l’inflation persistante.

“C’est probablement le bon projet de loi au mauvais moment”, a déclaré le stratège républicain vétéran Chris Wilson.

Le plan de Graham, a-t-il dit, « donne aux Dems la chance de parler davantage de l’avortement. Et en ce moment, les républicains perdent quand ils parlent d’avortement.

Le commentateur conservateur Charlie Cook a qualifié la proposition de Graham d’« ingérence électorale ».

“J’aimerais une interdiction totale de l’avortement – 15 semaines ne suffisent pas”, a déclaré Cook. « Mais je ne suis pas non plus stupide ; À 25 jours des bulletins de vote, les démocrates applaudissent, merci Lindsey Graham.

Le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, qui est à un siège du contrôle de la majorité, a notamment refusé d’adopter la législation de Graham.

“Je pense que chaque sénateur républicain qui participe cette année à ces courses disputées a une réponse quant à ce qu’il pense de la question”, a déclaré McConnell mardi. Il a déclaré que la plupart des sénateurs du GOP préféraient que la question soit traitée par les États plutôt qu’au niveau fédéral. “Je laisse donc le soin à nos candidats qui sont tout à fait capables de gérer cette question de déterminer pour eux quelle est leur réponse.”

L’avortement aurait été un problème dominant cet automne, que Graham ait ou non levé son interdiction nationale de l’avortement. Une majorité d’Américains disent que le Congrès devrait adopter une loi garantissant l’accès à l’avortement légal dans tout le pays, selon un sondage de juillet AP-NORC Center for Public Affairs Research qui a révélé que plus de la moitié ont déclaré qu’ils se sentaient au moins quelque peu “tristes” ou “en colère” à propos du Suprême. Décision du tribunal.

Les démocrates ont investi des dizaines de millions de dollars dans des publicités télévisées axées sur le droit à l’avortement. Les femmes se sont inscrites pour voter en plus grand nombre que les hommes à travers le pays. Et plusieurs États qui n’ont pas encore totalement interdit l’avortement imposent de nouvelles restrictions.

La majorité nommée par les républicains de la Cour suprême a renversé Roe fin juin, déclenchant des interdictions d’avortement dans au moins 13 États, dont beaucoup ne prévoient pas d’exceptions pour le viol, l’inceste et la vie de la mère. Dans l’Indiana, une nouvelle interdiction de l’avortement soutenue par les républicains entre en vigueur jeudi. La législature de Virginie-Occidentale a approuvé mardi une interdiction radicale de l’avortement à quelques exceptions près.

L’ancien vice-président Mike Pence, s’exprimant mercredi à la convocation de la Liberty University, a célébré les développements.

“Nous n’en sommes qu’à la fin du début et la bataille pour la vie continue”, a déclaré Pence, qui envisage une élection présidentielle en 2024. “Nous ne devons pas nous reposer et nous ne devons pas céder tant que nous n’avons pas rétabli le caractère sacré de la vie au centre de la loi américaine dans chaque État de la nation.”

Pendant ce temps, les candidats républicains au Sénat de l’État swing ont offert des messages incohérents et contradictoires.

En Arizona, le candidat républicain au Sénat, Blake Masters, a qualifié l’avortement de “démoniaque” lors de sa primaire du GOP, appelant à une loi fédérale sur la personne qui donnerait aux fœtus les mêmes droits que les gens après leur naissance. Il a plus récemment atténué sa rhétorique, se concentrant sur la restriction des avortements tardifs tout en permettant aux États d’imposer des limites plus strictes.

Après avoir remporté l’investiture républicaine, Masters a supprimé les références à son soutien à une loi sur la personnalité de son site Web de campagne et a abandonné le langage se décrivant comme “100% pro-vie”. Il dit qu’il soutient une loi de l’Arizona interdisant l’avortement après 15 semaines, qu’il a qualifiée de “solution raisonnable”.

“Bien sûr, je soutiens le projet de loi de 15 semaines de Lindsey Graham, et j’espère qu’il passera”, a déclaré Masters cette semaine. «Si ce n’est pas le cas, je suggère et présenterai un projet de loi autonome pour le troisième trimestre. Certes, nous pouvons tous convenir qu’en Amérique, nous ne devrions pas tolérer l’avortement tardif comme le font la Chine et la Corée du Nord.

Dans un autre État du champ de bataille, le candidat républicain au Sénat de Géorgie, Herschel Walker, a publié une déclaration soutenant la proposition de Graham, ayant déjà déclaré lors d’une primaire du GOP qu’il soutiendrait l’interdiction de l’avortement sans aucune exception pour le viol, l’inceste ou la vie de la mère.

“Je suis un fier chrétien pro-vie et je défendrai toujours nos enfants à naître”, a déclaré Walker à propos de la proposition de Graham cette semaine. “Je pense que la question devrait être tranchée au niveau de l’État, mais je soutiendrais cette politique.”

C’était tout le contraire dans le Colorado, où le candidat républicain au Sénat, Joe O’Dea, a déclaré qu'”une interdiction républicaine est aussi imprudente et sourde que l’hostilité de Joe Biden et Chuck Schumer à envisager tout compromis sur l’avortement tardif, la notification parentale ou la conscience”. protections pour les hôpitaux religieux.

O’Dea a déclaré que le Congrès devrait adopter un projet de loi “protégeant le droit de la femme de choisir au début de sa grossesse” et “des limites raisonnables à l’avortement tardif non médicalement nécessaire”.

Au Nevada, le candidat républicain Adam Laxalt a déclaré qu’il s’opposerait à une interdiction nationale, mais sa campagne a refusé d’offrir une position spécifique sur la proposition de Graham lorsqu’on lui a demandé. C’était similaire en Pennsylvanie, où le candidat républicain au Sénat Mehmet Oz a suggéré qu’il s’opposerait à l’interdiction fédérale, mais ne l’a pas dit explicitement.

“En tant que sénateur, il voudrait s’assurer que le gouvernement fédéral n’interfère pas avec les décisions de l’État sur le sujet”, a déclaré la porte-parole d’Oz, Brittany Yanick.

Et dans le Wisconsin, le sénateur républicain Ron Johnson, qui fait face à une candidature difficile à la réélection, a déjà coparrainé six propositions nationales d’interdiction de l’avortement de 20 semaines. Mais après que la Cour suprême a annulé Roe, Johnson a déclaré qu’il soutenait cette décision et qu’il laissait la décision sur les avortements aux États.

Le sénateur républicain, généralement un allié de Graham, a semblé s’en tenir à cette position mardi sans prendre de position ferme sur le projet de loi de Graham. Il a déclaré à CNN que l’avortement devrait être décidé par “nous le peuple” dans les 50 États.

Des gens ont rapporté de New York. Les écrivains AP Meg Kinnard à Columbia, Caroline du Sud; JJ Cooper à Phoenix; Jill Colvin à New York; Bill Barrow à Atlanta; et Scott Bauer à Madison, Wisconsin ont contribué à ce rapport.

Steve Peoples et Holly Ramer, Associated Press