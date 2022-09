La législation sur les soins dentaires est l’un des premiers projets de loi au rôle à la rentrée parlementaire – Kelowna Capital News

Planifier un élément clé de l’entente d’approvisionnement et de confiance du Parti libéral avec le NPD

Jean-Yves Duclos répond aux questions lors de la deuxième journée d’une retraite du cabinet libéral à Vancouver le mercredi 7 septembre 2022. Le ministre de la Santé devrait déposer aujourd’hui un projet de loi sur les soins dentaires qui permettrait au gouvernement d’envoyer des chèques aux personnes à faibles et à faibles familles à revenu moyen pour les aider à payer les services de santé bucco-dentaire de leurs enfants.LA PRESSE CANADIENNE/Darryl Dyck

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, devrait déposer aujourd’hui un projet de loi sur les soins dentaires qui permettra au gouvernement d’envoyer des chèques aux familles à revenu faible ou moyen pour les aider à payer les services de santé bucco-dentaire de leurs enfants.

La prestation pour les enfants admissibles de moins de 12 ans est la première phase des ambitions plus vastes du gouvernement en matière de soins dentaires et un élément clé de l’accord d’approvisionnement et de confiance du Parti libéral avec le NPD.

Le gouvernement versera aux familles jusqu’à 650 $ par enfant et par année, selon le revenu de leur ménage.

Les familles devront présenter une demande à l’Agence du revenu du Canada et attester que leur enfant n’a pas d’assurance dentaire privée, qu’il a des frais dentaires à sa charge et qu’il conservera ses reçus.

Le gouvernement espère commencer à envoyer des chèques d’ici le début du mois de décembre.

En attendant, le département de la santé travaille toujours sur un programme de soins dentaires plus complet, qu’il espère mettre pleinement en œuvre d’ici 2025.

—Laura Osman, La Presse canadienne

DentairePolitique Fédérale