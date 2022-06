La législation sur les paris sportifs de Caroline du Nord échoue à la Chambre

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – La législation qui aurait autorisé les paris sportifs dans toute la Caroline du Nord s’est effondrée mercredi soir alors que la Chambre a rejeté de justesse une mesure clé au milieu des avertissements sur les dangers du jeu d’une coalition inhabituelle de conservateurs sociaux et de démocrates libéraux.

La Chambre a voté à 51 contre 50 pour ne pas approuver l’une des deux mesures qui, combinées, auraient établi les règles pour autoriser et réglementer les jeux de hasard sur les événements sportifs professionnels et les courses de chevaux hors de l’État,

Les perspectives semblaient déjà fragiles plus tôt mercredi lorsque la Chambre a voté avec une marge similaire de 51 contre 50 pour une mesure supplémentaire qui aurait principalement apporté des modifications à un projet de loi complet et distinct dévoilé l’année dernière qui définissait la structure de la conduite des paris sportifs. La mesure supplémentaire portait sur la manière dont les exploitants de licences de jeu auraient été imposés et sur la destination des bénéfices.

Plusieurs critiques des mesures ont déclaré que la sanction par l’État des paris sportifs créerait des dépendances au jeu, entraînant une augmentation des vols, des détournements de fonds et des personnes profondément endettées.

« Si vous votez pour cela, vous pariez que ces deux projets de loi contrôleront le jeu, en Caroline du Nord », a déclaré le représentant Jay Adams, un républicain du comté de Catawba, à ses collègues à l’étage de la Chambre. « C’est juste une autre occasion de créer des opportunités malheureuses pour les personnes qui ne peuvent pas résister. »

La première mesure avait déjà pris un coup lorsque la chambre a voté avec une marge confortable un amendement visant à retirer les sports universitaires de la liste des jeux sur lesquels les clients en ligne ou en personne auraient pu parier.

Le représentant Jason Saine, un républicain du comté de Lincoln qui a dirigé les mesures à la Chambre cette semaine, a souligné que la mesure supplémentaire avait survécu à un vote au sol, de sorte que l’idée du jeu « n’est pas totalement morte ». Mais la session de travail de l’Assemblée générale devrait se terminer en fin de semaine prochaine.

« Cela pourrait refaire surface en fonction de ce qui se passe. Sinon, les paris sportifs resteront un problème pour l’État de Caroline du Nord parce que… les États autour de nous le font », a déclaré Saine par la suite.

Les paris sportifs ont décollé aux États-Unis après une décision de la Cour suprême des États-Unis en 2018. Vingt États et le district de Columbia proposent désormais des paris sportifs mobiles, y compris les États voisins de Virginie et du Tennessee, selon l’American Gaming Association, tandis que 28 États et DC proposent des paris en personne. La bande orientale des Indiens Cherokee a ouvert des opérations de paris sur place l’année dernière dans ses deux casinos de l’extrême ouest de la Caroline du Nord grâce à une législation antérieure.

La défaite de mercredi signifie également une incertitude quant à savoir si le Sénat de l’État et le gouverneur démocrate Roy Cooper, qui s’était dit prêt à signer une législation sur les paris sportifs, seraient prêts à accepter moins que le compromis dévoilé cette semaine. Plus de la moitié des républicains du Sénat ont voté contre la mesure globale adoptée par leur chambre en août dernier.

Le représentant Jeffrey Elmore du comté de Wilkes semble avoir été le vote décisif mercredi. Alors qu’Elmore a voté pour la mesure supplémentaire, il a voté non sur le deuxième projet de loi plus complet, selon les archives de la Chambre. Elmore n’a pas immédiatement répondu à un message téléphonique laissé à son bureau législatif.

Près d’un cinquième des 120 membres de la Chambre n’ont pas voté, avec ou sans excuses formelles d’absence – un signe de la façon dont le décompte des voix était provisoire.

Les partisans du projet de loi ont déclaré que les résidents de l’État participaient déjà à des paris sportifs illégaux via des sites Web en ligne offshore ou des bookmakers locaux, et qu’il était préférable que l’État contrôle l’activité et la taxe.

La Caroline du Nord, le neuvième État le plus peuplé, est actuellement un marché inexploité avec plusieurs franchises sportives de ligues majeures, le basket-ball universitaire, la NASCAR et le golf.

Les mesures auraient autorisé la délivrance de 10 à 12 licences d’opérateurs de paris sportifs interactifs ainsi que des licences de fournisseurs et de prestataires de services. Les personnes de 21 ans et plus dans les limites de l’État auraient pu jouer sur leur téléphone ou leur ordinateur à partir de janvier. Les pistes NASCAR, les terrains de golf, les arènes et les stades où se déroulent des sports professionnels pourraient avoir des sites de paris en personne ou à proximité si la législation avait réussi.

La législation contenait également 2 millions de dollars pour les programmes de jeu problématique.

« Je comprends certainement les préoccupations de mes collègues des deux côtés de l’allée, mais je ne suis pas non plus d’accord avec eux », a déclaré le représentant Wesley Harris, un démocrate du comté de Mecklenburg qui a soutenu les mesures. « Le marché noir existe et les gens jouent déjà. Mais il n’y a pas de réglementation et il n’y a pas d’aide pour ces gens.

Le projet de loi supplémentaire contenait également des édulcorants sur la manière dont la part de l’État aurait été distribuée. Le produit net aurait profité aux programmes sportifs pour les jeunes du comté, aux départements sportifs de sept campus du système UNC et aux efforts visant à amener des événements sportifs et des attractions dans l’État.

Gary D.Robertson, Associated Press