La législation sur les foyers de combustion approche de la ligne d’arrivée avec l’approbation de la Chambre

WASHINGTON (AP) – La Chambre a approuvé mercredi une expansion significative des prestations de soins de santé et d’invalidité pour des millions d’anciens combattants qui ont été exposés à des foyers de combustion toxiques alors qu’ils servaient en Irak et en Afghanistan.

Le vote 342-88 assure pratiquement que la mesure ira bientôt au président Joe Biden pour être promulguée. Le Sénat devra voter à nouveau en raison d’une solution technique que la Chambre a apportée au projet de loi, mais l’essence du projet de loi est la même que celle que les sénateurs ont adoptée à une écrasante majorité le mois dernier.

Le projet de loi contient deux éléments principaux. Premièrement, il prolonge la période de grâce pendant laquelle les vétérans militaires servant à proximité des foyers de brûlage peuvent obtenir des soins médicaux par l’intermédiaire du ministère des Anciens Combattants. Leur admissibilité aux soins VA doublera de cinq ans après leur sortie à 10 ans.

Deuxièmement, la législation ordonne à l’AV de présumer que certaines maladies respiratoires et certains cancers étaient liés à l’exposition à la fosse de combustion, permettant aux anciens combattants d’obtenir des prestations d’invalidité pour compenser leur blessure sans avoir à prouver que la maladie résultait de leur service. Actuellement, plus de 70 % des demandes d’invalidité liées à l’exposition aux foyers de combustion sont refusées par la VA en raison du manque de preuves, de données scientifiques et d’informations du ministère de la Défense.

“Pensez à l’injustice de cela”, a déclaré la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, à propos du taux de refus.

“Jamais plus les anciens combattants ne devraient subir l’indignité de combattre leur propre gouvernement”, a ajouté le représentant Mark Takano, président démocrate du comité de la Chambre des anciens combattants.

Le projet de loi devrait augmenter les dépenses fédérales d’environ 283 milliards de dollars sur 10 ans et n’inclut pas de compensation des réductions de dépenses ou des augmentations d’impôts pour aider à payer. Une version antérieure approuvée par la Chambre en mars a coûté plus de 320 milliards de dollars sur 10 ans, mais les sénateurs ont réduit certains des coûts dès le début en introduisant progressivement certaines améliorations des prestations.

Ces changements ont amené à bord plus de républicains de la Chambre, comme le représentant Mike Bost, le républicain classé au sein du panel des anciens combattants. Il a déclaré que la dernière version aide également à garantir que l’AV dispose de la capacité de personnel nécessaire pour répondre à la demande supplémentaire à laquelle elle sera confrontée.

“Cela reflète les négociations bipartites et la contribution de VA, qui est en fin de compte responsable de sa mise en pratique”, a déclaré Bost.

Pourtant, de nombreux républicains n’étaient pas à bord. Les 88 votes négatifs provenaient des législateurs républicains. Le représentant Chip Roy, R-Texas, a déclaré que les préoccupations concernant l’exposition toxique sont réelles et doivent être résolues, mais “nous devons résoudre le problème dans ce corps de dépenser de l’argent que nous n’avons pas”.

«Nous sapons le sacrifice des anciens combattants mêmes que nous disons que nous aidons avec cette mesure, en ne le faisant pas de manière financièrement responsable», a déclaré Roy.

La législation profiterait également à de nombreux anciens combattants de la guerre du Vietnam en incluant l’hypertension artérielle sur la liste des conditions présumées avoir été causées par une exposition à l’agent orange. Et cela étendrait les présomptions de l’agent orange aux anciens combattants qui ont servi en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, à Guam et aux Samoa américaines.

Kevin Freking, Associated Press