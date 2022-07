La législation sur le changement climatique stagne face aux préoccupations croissantes en matière d’inflation

Dans un autre revers pour les militants du climat, la Cour suprême a sévèrement limité la capacité de l’Agence de protection de l’environnement à réglementer le dioxyde de carbone qui réchauffe le climat des centrales électriques.

Même la flambée du prix de l’essence semble avoir sapé une croyance centrale du mouvement climatique : que des prix plus élevés pour les combustibles fossiles déclencheraient naturellement une ruée vers des véhicules plus efficaces et des sources d’énergie alternatives. Au lieu de cela, les prix de l’essence supérieurs à 5 dollars le gallon ont provoqué un appel bipartisan à une production accrue de pétrole.

Comprendre ce qui est arrivé à l’agenda national de Biden Carte 1 sur 6 “Reconstruire mieux.” Avant d’être élu président en 2020, Joseph R. Biden Jr. a articulé sa vision ambitieuse pour son administration sous le slogan « Build Back Better », promettant d’investir dans l’énergie propre et de veiller à ce que les dépenses d’approvisionnement soient consacrées à des produits fabriqués aux États-Unis. Un ordre du jour en deux temps. Mars et avril 2021 : le président Biden a dévoilé deux plans qui, ensemble, constituaient le cœur de son programme national : l’American Jobs Plan, axé sur les infrastructures, et l’American Families Plan, qui comprenait une variété d’initiatives de politique sociale. La Loi sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi. 15 novembre 2021 : Le président Biden a promulgué un projet de loi sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars, résultat de mois de négociations. Le président a salué le paquet, une version allégée de ce qui avait été décrit dans le plan américain pour l’emploi, comme preuve que les législateurs américains pouvaient toujours travailler au-delà des lignes de parti.

Même les fervents partisans de l’action reconnaissent que les électeurs mettent de côté leurs inquiétudes climatiques pour l’instant. Peter Franchot, le contrôleur de l’État du Maryland qui fait face à une primaire mardi dans sa course au poste de gouverneur, a une histoire d’engagement envers les questions environnementales et l’approbation du sénateur Ed Markey du Massachusetts, l’un des sponsors originaux du Green New Deal.