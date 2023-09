La législation polarise les prestataires de soins de santé | Actualités, Sports, Emplois

MARQUETTE — Les infirmières du Michigan soutiennent une mesure visant à mettre fin aux décès de patients évitables.

Le plus grand syndicat de professionnels de la santé de l’État, la Michigan Nurses Association, a récemment lancé sa campagne en faveur de la Safe Patient Care Act.

Cette loi, en tant que projet législatif bipartisan, limiterait le nombre de patients auxquels les infirmières peuvent être affectées, réduirait les heures supplémentaires obligatoires excessives des infirmières et obligerait les hôpitaux à divulguer leurs ratios infirmière autorisée/patient.

« Aucune loi ne limite le nombre de patients hospitalisés dont une (IA) peut être chargée de s’occuper en même temps. Il n’existe pas non plus de loi qui limite les heures qu’une infirmière peut être obligée de travailler. » a déclaré le site Web de la NMA, misaferhospitals.org.

Paige Rubleski, une infirmière autorisée présentée dans la campagne publicitaire, a déclaré que ces changements « sauvera des vies ».

Une autre infirmière a déclaré : « Je veux fournir les soins de haute qualité que tous mes patients attendent et méritent, mais je ne suis qu’un être humain… m’occuper de trop de patients à la fois et être obligé de travailler 16 heures rend impossible la fourniture des meilleurs soins.

L’enquête publiée et évaluée par les pairs de l’Université du Michigan auprès de plus de 9 000 infirmières du Michigan révèle l’étendue de leurs préoccupations. Lorsque les heures supplémentaires obligatoires sont fréquemment utilisées, les infirmières sont 72 % plus susceptibles d’avoir quitté la profession au cours des deux dernières années, près de 40 % des infirmières du Michigan déclarent qu’elles envisagent de quitter leur emploi au cours de la prochaine année, 83 % des infirmières actuellement en exercice se disent adéquates. le personnel est leur principale préoccupation et 84 % des infirmières actuellement en exercice signalent un épuisement émotionnel.

Une porte-parole de UP Health System-Marquette a fait part de ses inquiétudes concernant la loi sur la sécurité des soins aux patients. UPHS-Marquette joue un rôle unique en tant que centre de référence régional, acceptant souvent les transferts de patients en provenance d’autres hôpitaux de la péninsule supérieure « dans le meilleur intérêt d’un patient nécessitant des soins vitaux », a déclaré Janell Larson, directrice du marketing et des communications de l’UPHS-Marquette.

Larson a déclaré que le personnel de direction de l’UPHS-Marquette prend en compte une variété de facteurs lors de l’ajustement du personnel : l’expertise clinique, le nombre de patients actuels, la gravité de la maladie du patient et les compétences/expériences du personnel.

« Ces projets de loi entourant la loi sur la sécurité des soins aux patients nous empêcheraient d’accepter des transferts de patients, mettant ainsi en danger le patient et l’hôpital de référence », » dit Larson. « Nous devons avoir la flexibilité de faire ce qui est le mieux non seulement pour nos patients, mais aussi pour les patients de tout l’UP qui ont besoin de notre aide… davantage de patients risquent de subir des conséquences graves car ils seront confrontés à des délais plus longs pour recevoir des soins.

Elle a noté que le projet de loi manque de dispositions permettant à l’UPHS de gérer un afflux massif ou de multiples incidents traumatisants. « En tant que centre de traumatologie de niveau 2 de la région, nous sommes obligés d’accepter ces patients traumatisés dans notre établissement. Ce projet de loi nous en empêcherait sans subir de lourdes sanctions financières. Larson a ajouté. « Ce projet de loi… crée un mandat unique pour tous les hôpitaux du Michigan, quelle que soit leur taille ou leur emplacement. »

Mais une infirmière diplômée n’était pas d’accord.

« Trop de gens meurent inutilement parce que nous sommes obligés de prendre soin d’un nombre dangereux de patients par des dirigeants de soins de santé déconnectés de la réalité et qui accordent la priorité aux profits » dit James Walker. « Nos proches et nos communautés méritent mieux. Il est urgent que nos communautés entendent directement les infirmières parler de ce qui se passe réellement dans les hôpitaux.

Actuellement, les projets de loi du paquet sont parrainés à la Chambre des représentants et au Sénat :

≤ Limiter le nombre de patients auxquels une infirmière peut être affectée : représentante Stephanie Young, D-Detroit, House Bill 4550 ; et la sénatrice Sylvia Santana, D-Detroit, projet de loi 334 du Sénat.

≤ Limiter les heures supplémentaires imposées aux infirmières autorisées : représentante Betsy Coffia, D-Traverse City, House Bill 4551 ; et la sénatrice Stephanie Chang, D-Detroit, projet de loi 335 du Sénat.

≤ Exiger des hôpitaux qu’ils publient leurs ratios réels d’infirmières autorisées et de patients : représentante Carrie Rheingans, D-Ann Arbor, House Bill 4552 ; et le sénateur Jeremy Moss, D-Southfield, projet de loi 336 du Sénat.

Les projets de loi attendent une décision en commission dans les deux chambres.

