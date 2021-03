La législation de l’UE oblige les entreprises à réparer les produits électroniques pendant 10 ans au maximum

Les entreprises qui vendent des réfrigérateurs, des laveuses, des sèche-cheveux ou des téléviseurs dans l’Union européenne devront veiller à ce que ces appareils puissent être réparés jusqu’à 10 ans, pour aider à réduire la vaste montagne de déchets électriques qui s’accumule chaque année sur le continent.

Le « droit de réparer », comme on l’appelle parfois, entre en vigueur lundi dans le bloc des 27 nations. Cela fait partie d’un effort plus large visant à réduire l’empreinte environnementale des produits manufacturés en les rendant plus durables et plus économes en énergie.

«C’est un très grand pas dans la bonne direction», a déclaré Daniel Affelt du groupe environnemental BUND-Berlin, qui gère plusieurs «cafés de réparation» où les gens peuvent apporter leurs appareils cassés et obtenir de l’aide pour les réparer à nouveau.

Les appareils modernes sont souvent collés ou rivetés ensemble, a-t-il déclaré. « Si vous avez besoin d’outils spéciaux ou devez casser l’appareil, vous ne pouvez pas le réparer. »

Le manque de pièces de rechange est un autre problème, disent les militants. Parfois, une seule dent cassée sur un petit pignon en plastique peut jeter une clé proverbiale dans les travaux.

«Les gens veulent réparer leurs appareils électroménagers», a déclaré Affelt. «Quand vous leur dites qu’il n’y a pas de pièces de rechange pour un appareil qui n’a que quelques années, ils sont évidemment très frustrés par cela.»

En vertu des nouvelles règles de l’UE, les fabricants devront s’assurer que les pièces sont disponibles pendant une dizaine d’années, bien que certaines ne soient fournies qu’à des entreprises de réparation professionnelles pour s’assurer qu’elles sont correctement installées.

Les nouveaux appareils devront également être accompagnés de manuels de réparation et être fabriqués de manière à pouvoir être démontés à l’aide d’outils conventionnels lorsqu’ils ne peuvent plus vraiment être réparés, pour améliorer le recyclage.

Chaque année, les Européens produisent plus de 16 kilogrammes (35 livres) de déchets électriques par personne. Environ la moitié de ces déchets sont dus à des appareils électroménagers cassés, et l’UE n’en recycle qu’environ 40%, laissant derrière elle d’énormes quantités de matières potentiellement dangereuses.

Le ministre allemand de l’Environnement, Svenja Schulze, a déclaré que la prochaine étape devrait obliger les fabricants à indiquer pendant combien de temps un produit devrait fonctionner et à le réparer s’il tombe en panne plus tôt. Cela encouragerait les entreprises à fabriquer des produits plus durables, a-t-elle déclaré.

«Dans les cafés de réparation, nous voyons beaucoup d’appareils qui se sont cassés peu de temps après l’expiration de la garantie», a déclaré Affelt – un phénomène qui a incité certains écologistes à accuser les fabricants de concevoir leurs appareils avec une obsolescence programmée.

Le fait de savoir qu’un appareil durera vraiment une décennie pourrait inciter les consommateurs à choisir des produits plus durables ou faciles à réparer, a-t-il déclaré.

«La réparation est le bon choix»

«Pour la grande majorité des appareils, la réparation est le bon choix», a déclaré Affelt, ajoutant que l’exception pourrait être les vieux réfrigérateurs inefficaces qui peuvent contenir de puissants gaz à effet de serre qui alimentent le changement climatique.

Dans une prochaine étape, les environnementalistes et les groupes de défense des droits des consommateurs veulent que le «droit de réparer» soit élargi pour inclure les smartphones, les ordinateurs portables et autres petits appareils électriques.

En réponse à la demande croissante, Apple a annoncé l’année dernière qu’elle commencerait à fournir une formation et des pièces de rechange aux magasins de réparation indépendants certifiés réparant des ordinateurs Mac, pas seulement des iPhones.

Des projets de loi sur le droit de réparer ont été introduits dans plusieurs législatures des États américains, attirant un soutien bipartisan, bien qu’aucune mesure nationale ne soit encore en vigueur.

La Suède est allée plus loin que la plupart des pays de l’UE, soumettant les réparations et les pièces de rechange à une taxe sur la valeur ajoutée plus faible.

La directive de conception écologique du bloc – dont le droit à la réparation fait partie – révisera également les étiquettes énergétiques existantes qui décrivent la consommation d’électricité des laveuses et autres appareils ménagers. La nouvelle échelle en sept étapes de A à G sera complétée par un code QR qui fournit aux consommateurs des informations supplémentaires, telles que la puissance des appareils.