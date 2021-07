La législation chinoise sur la sécurité nationale détruit l’état de droit de Hong Kong

Tong Ying-kit a été arrêté il y a un an, accusé d’avoir conduit une moto dans un groupe de policiers, un drapeau traînant derrière lui : « Libérez Hong Kong, révolution de notre temps ».

Son procès, qui a débuté la semaine dernière, marque une étape importante pour Hong Kong : Tong est la première personne inculpée en vertu de sa loi sur la sécurité nationale.

La législation imposée par Pékin est entrée en vigueur il y a un an. Il est vague, il est large et il cible des crimes tels que la sécession, la subversion, la collusion avec des puissances étrangères et le terrorisme. Il présageait une répression radicale de la dissidence et une érosion de l’état de droit à Hong Kong. Depuis lors, plus de 100 personnes ont été arrêtées en vertu de la loi sur la sécurité nationale et plus de 50 inculpées. Et maintenant, avec le procès de Tong en cours, la répression est là.

La saga de Tong révèle à quel point la loi sur la sécurité nationale a transformé Hong Kong en seulement un an. Il a refroidi le mouvement pro-démocratie de Hong Kong. Mais il a aussi radicalement – ​​et rapidement – ​​bouleversé la longue tradition du territoire d’un pouvoir judiciaire indépendant.

Au fur et à mesure que ce procès se déroulera, il créera un précédent pour les accusés de sécurité nationale qui viendront après. Le procès de Tong est le premier, mais ce ne sera pas une valeur aberrante.

« C’est l’application d’une loi », a déclaré Martin Flaherty, professeur de droit international à la Fordham University School of Law, « cela signifie la fin de Hong Kong telle que le monde l’a connue ».

Le procès de Tong Ying-kit et la loi sur la sécurité nationale

Le 1er juillet 1997, la Grande-Bretagne a rendu Hong Kong sous le contrôle de la Chine. Le transfert a créé une configuration connue sous le nom de «un pays, deux systèmes», qui a établi que Hong Kong maintiendrait des systèmes économiques et politiques distincts de la Chine continentale pendant 50 ans, jusqu’en 2047 au moins. Cela inclut la longue tradition de droit commun de Hong Kong, un un pouvoir judiciaire indépendant et des protections pour certaines libertés comme la parole, la réunion et la presse, qui sont préservées dans la loi fondamentale de Hong Kong, une sorte de mini-constitution.

La date de la remise a traditionnellement été celle des protestations à Hong Kong parmi ceux qui s’opposent au régime chinois – et, depuis 1997, le resserrement du contrôle de Pékin sur le territoire. Cela incluait en 2019, lorsqu’un été de protestations massives contre le gouvernement de Hong Kong au sujet d’un projet de loi d’extradition controversé est devenu un mouvement pro-démocratie plus large. Le gouvernement chinois a commencé à perdre patience avec les mois de troubles, et après que la pandémie de coronavirus a ralenti les manifestations en 2020, la Chine est intervenue avec sa loi sur la sécurité nationale pour écraser la résistance pour de bon.

Le 1er juillet 2020, les Hongkongais manifestaient encore, au mépris à la fois des restrictions sur les coronavirus et de la nouvelle loi sur la sécurité nationale. Rapidement, cependant, des arrestations pour des raisons de sécurité nationale ont commencé, y compris des personnes qui avaient des pancartes et des drapeaux appelant à l’indépendance de Hong Kong.

Tong Ying-kit était parmi eux. Apparemment un cuisinier de 24 ans dans un restaurant de ramen, Tong fait face à deux chefs d’accusation en vertu de la loi sur la sécurité nationale : terrorisme et incitation à la sécession. L’accusation d’incitation à la sécession est liée au drapeau « Libérer Hong Kong » qu’il brandissait, qui, selon les autorités, représente des sentiments pro-indépendance. Ce slogan est une caractéristique de la résistance de Hong Kong depuis des années, mais est effectivement interdit par la loi sur la sécurité nationale.

Les accusations de terrorisme sont un peu étranges et sont apparemment liées à la police affirmant qu’il a essayé de les écraser avec sa moto. Les avocats de Tong soutiennent qu’il n’a pas intentionnellement frappé la police, mais qu’il a perdu le contrôle de son vélo après avoir été distrait lorsqu’un policier a balancé son bouclier vers lui. Les procureurs ont tenté de dire que Tong a traversé les cordons de police, puis a tenté d’écraser trois policiers qui ont tenté de l’arrêter.

Récemment, les procureurs ont ajouté une accusation de conduite dangereuse en vertu des lois de la circulation précédemment existantes, une infraction non liée à la sécurité nationale. Les experts ont déclaré que ce type d’accusation pénale aurait été beaucoup plus probable avant la loi sur la sécurité nationale, ou aurait peut-être pu être associé à d’autres infractions pénales, telles que les voies de fait.

Tong a plaidé non coupable aux accusations. L’issue complète du procès n’est toujours pas claire, bien qu’il soit peu probable que Tong échappe sans conséquence.

Mais même avant le verdict, le cas de Tong révèle à quel point le système judiciaire de Hong Kong est soumis à des contraintes de la loi sur la sécurité nationale, car il détruit les protections et les droits typiques accordés aux accusés.

La nouvelle loi sur la sécurité nationale menace le système judiciaire de Hong Kong

Deux éléments rendent le cas de Tong si troublant : d’abord, son refus de mise en liberté sous caution, et deuxièmement, son refus d’un procès avec jury.

Tong n’était pas le seul à se voir refuser la libération sous caution – des dizaines et des dizaines d’autres accusés inculpés en vertu de la loi sont détenus depuis des mois. En règle générale, les accusés ont le droit de demander une libération sous caution, à moins que les procureurs n’aient une raison légitime de maintenir l’accusé en détention.

Mais la loi sur la sécurité nationale fixe une caution alambiquée norme, selon les experts. Il incombe au défendeur de montrer qu’il ne continuera à se livrer à aucune activité qui mettrait en danger la sécurité nationale.

C’est une barre difficile à franchir, d’abord parce que ce qui constitue une menace pour la sécurité nationale est très large – la subversion ou la « collusion avec des puissances étrangères » sont essentiellement ce que les autorités veulent qu’elles soient. Et deuxièmement, parce que, dans de nombreux cas, les accusés disent qu’ils ne se sont pas engagés dans des actions qui ont mis en danger la sécurité nationale en premier lieu. Comme l’a dit Flaherty, cela crée le catch-22 ultime.

Cela permet de dire en toute sécurité, a déclaré Lydia Wong, chercheuse au Center for Asian Law du Georgetown University Law Center, que la caution pour les accusés de sécurité nationale est « fondamentalement inexistante ».

L’élément le plus effrayant du cas de Tong est peut-être le refus d’un procès avec jury. Des experts m’ont dit qu’un procès avec jury est la pierre angulaire de la common law de Hong Kong et est inscrit dans sa loi fondamentale. Un procès sans procès – en particulier un où l’accusé risque potentiellement la réclusion à perpétuité – est sans précédent.

Une disposition de la loi sur la sécurité nationale permet la suppression des jurés dans certains cas, et la loi inclut une préoccupation vaguement définie pour la sécurité des jurés comme justification pour le faire. La Haute Cour de Hong Kong a décidé plus tôt cette année que la convocation d’un jury dans l’affaire Tong pourrait potentiellement mettre « les jurés et les membres de leur famille en danger ». Les avocats de Tong ont fait appel de la décision, mais la décision a été maintenue. Au lieu de cela, un panel de trois juges entendra le cas de Tong.

Ce panel n’est pas non plus composé de trois juges. Ces juges sont désignés pour traiter spécifiquement les affaires de sécurité nationale. Ils sont sélectionnés par la directrice générale Carrie Lam, administratrice en chef de Hong Kong, qui se trouve également être triée sur le volet par Pékin.

Ensemble, cela ressemble à un effort très délibéré pour limiter l’examen minutieux de ces procès de sécurité nationale, créant une sorte de système de justice parallèle. « Le gouvernement veut vraiment diminuer la transparence pour les crimes de sécurité nationale de toutes les manières possibles – je ne dirai pas de contrôler le résultat, mais de limiter les choix du résultat », a déclaré Eric Lai, chercheur en droit de Hong Kong au Centre. pour le droit asiatique à Georgetown.

Un procès avec jury libre et équitable injecterait de l’incertitude dans le résultat du procès. Ce n’est pas vraiment le résultat que souhaite le gouvernement chinois, car le but de l’introduction d’une loi aussi draconienne est de l’utiliser – pour punir ceux qui sont en désaccord et faire en sorte que les enjeux soient si élevés qu’ils dissuadent les autres. le le manque de contribution du public pourrait habiliter l’accusation, ou les juges, à agir sans aucune responsabilité, créant essentiellement un système judiciaire fictif qui commence à ressembler beaucoup plus à celui de la Chine.

Un procès sans jury n’est qu’un moyen d’y parvenir. La loi sur la sécurité nationale permet également aux accusés d’être jugés sur le continent, effaçant entièrement tout semblant de deux systèmes juridiques distincts. Comme certains experts l’ont tristement souligné, Tong a au moins de la chance d’avoir des juges de Hong Kong pour présider son affaire, car la Chine n’a même pas la tradition d’un système judiciaire indépendant à saper en premier lieu.

Dans l’ensemble, la loi sur la sécurité nationale représente la « mainlandisation » du système judiciaire de Hong Kong, a déclaré Fiona de Londras, présidente des études juridiques mondiales à la Birmingham Law School.

Les principes fondamentaux de la common law et de l’autonomie juridique de Hong Kong ne sont pas ébranlés. « Ils sont matraqués », a déclaré de Londras.

La politique « un pays, deux systèmes » est terminée, et puis certains

Tong n’est pas une figure pro-démocratie de premier plan, quelqu’un qui a longtemps été un leader du mouvement, ou un magnat des médias au franc-parler. On sait peu de choses sur lui. Les allégations les plus violentes – qu’il a lancées contre des officiers – rendent son cas un peu plus compliqué que les applications les plus extrêmes de la loi sur la sécurité nationale, comme accuser les législateurs qui ont participé aux primaires électorales d’avoir tenté de renverser le gouvernement.

Lai, de Georgetown, a dit que c’était peut-être le problème. Le cas de Tong est un « moyen de tester l’eau, de tester le fonctionnement de ces nouvelles mesures en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale – sans un retour de flamme fort de la communauté mondiale ».

Cela ne devrait pas masquer le dénouement très réel que représente le cas de Tong. Plus de personnes se verront refuser la libération sous caution ; beaucoup d’autres se verront refuser les procès devant jury. Les experts ont dit qu’ils voient d’autres domaines où l’influence et la pression de Pékin font tomber, un par un, le genre d’institutions qui rendent possible l’état de droit.

D’une part, les experts ont déclaré qu’ils étaient préoccupés par la plus grande indépendance de la justice de Hong Kong, car les juges qui semblent avoir statué en faveur de personnalités pro-démocratie dans des affaires non liées au droit de la sécurité nationale sont souvent attaqués par les pro-Pékin médias.

Il existe également des inquiétudes croissantes concernant le droit des accusés à un avocat et si les personnes inculpées peuvent choisir leur représentation légale. Une affaire de sécurité nationale impliquant le militant de Hong Kong Andy Li a soulevé des questions quant à savoir qui avait nommé son avocat. La crainte est que les procureurs eux-mêmes nomment peut-être la défense avocats, un conflit d’intérêts évident et un autre moyen de limiter les résultats de tout procès de sécurité nationale.

Tout cela est monnaie courante dans le système juridique chinois – ce qui, encore une fois, est le point. L’État de droit de Hong Kong était l’un des derniers bastions des « deux systèmes ». La loi sur la sécurité nationale arrache délibérément cela. Un haut responsable chinois, Zheng Yanxiong, chargé de superviser la loi sur la sécurité nationale, a déclaré, selon le Guardian, que l’état de droit de Hong Kong était une « source de [its] charme », mais en fin de compte, le véritable objectif du pouvoir judiciaire était de « manifester hautement la volonté et l’intérêt nationaux ».

L’imposition de la volonté de la Chine ne se limite pas au système judiciaire. La fermeture d’Apple Daily et l’arrestation de ses journalistes détruisent la liberté de la presse. Le ciblage des universitaires et des professeurs d’université démantèle la liberté d’expression. La réduction au silence de la veillée annuelle de la place Tiananmen – le seul mémorial dans la grande Chine – est une tentative d’effacer la dissidence.

« Pékin [is] déterminé à remodeler Hong Kong par cette loi sans précédent », a déclaré Lai.

Le procès de Tong n’est qu’un autre élément de cet effort. Cela montre que la Chine appliquera et fera respecter la loi sur la sécurité nationale pour imposer sa volonté sur le territoire. Il est conçu pour punir quiconque prône la démocratie, et agit comme un avertissement à toute autre personne qui pourrait essayer de le faire.

Et la loi sur la sécurité nationale sert un autre objectif – peut-être le plus important de tous – a déclaré de Londras, de Birmingham Law. Il indique « très clairement aux personnes qui vivent à Hong Kong, qui est en charge de ce territoire. Et ce n’est pas eux.