La législation anti-vaccins se renforce après la pandémie de Covid-19

Paul Offit, directeur du Vaccine Education Center du Children’s Hospital de Philadelphie, ne mâche pas ses mots lorsqu’il décrit l’héritage scientifique des vaccins contre le Covid-19 : Les injections d’ARNm, a-t-il dit, sont « la plus grande réussite scientifique de ma vie ».

Pourtant, alors que le temps commence à se refroidir et que les autorités font pression pour que davantage de personnes reçoivent leur nouveau rappel avant une flambée attendue de coronavirus en hiver, les responsables de la santé publique luttent contre le scepticisme et l’apathie envers les vaccins. Pire encore, les experts craignent que la réaction politisée aux vaccins Covid-19 ne suscite déjà le scepticisme quant aux vaccinations de routine en général, des vaccinations infantiles aux vaccins contre la grippe.

Dans tout le pays, les législateurs républicains ont rédigé une pile de projets de loi anti-vaccins cette année, ébranlant une pratique de santé fondamentale du dernier demi-siècle. Plus de 80 projets de loi anti-vaccins ont été déposés dans les législatures des États, selon des universitaires qui suivent le phénomène, éclipsant le nombre de projets de loi pro-vaccins compensatoires. Les experts en santé publique se préparent à une guerre totale contre les mandats scolaires et d’autres mesures de vaccination dans des États comme le Texas.

Les taux de vaccination des enfants ont chuté au cours de l’année scolaire 2020-21, l’équivalent de 35 000 enfants n’étant pas à jour de leurs vaccins. Bien que cela puisse être un effet des bilans de santé manqués au pire de la pandémie, il y a d’autres signes que la confiance dans les vaccins pourrait chuter : moins d’Américains ont déclaré cette année et l’année dernière qu’ils se feront vacciner contre la grippe par rapport aux quelques années précédentes, selon un nouveau sondage de la Fondation nationale des maladies infectieuses. Les experts craignent que ces baisses ne soient pas un événement dû à la pandémie mais une tendance à l’accélération, à la suite d’une dérive de plusieurs décennies dans la confiance dans les vaccins infantiles ; nous devrions obtenir des chiffres mis à jour au début de l’année prochaine.

Ce rappel Covid-19 est probablement la dernière fois que le gouvernement offrira un vaccin gratuit à tous les Américains. Nous nous éloignons d’une situation de pandémie et nous entrons dans une ère où les rappels Covid reformulés font partie du calendrier de vaccination de routine. Cela devrait être un motif de célébration : ce sont des miracles d’ingéniosité scientifique, livrés plus rapidement et se révélant plus efficaces que la plupart des experts ne le croyaient possible au début de la pandémie. Ils ont contribué à éviter des dizaines de millions de décès dans le monde, selon certaines estimations.

Et pourtant, de nombreux Américains ne leur font pas confiance. Au contraire, les controverses autour des vaccins – motivées par un mélange d’opportunisme politique, de polarisation et de désinformation – pourraient finalement saper la confiance dans les vaccins au sein de certaines poches de la population pour les années à venir.

« L’information vous mène jusque-là, mais seulement jusque-là. Ce n’est pas un déficit de connaissances mais un déficit de confiance », a déclaré Offit. “C’est un niveau de déni difficile à saisir.”

C’est déconcertant en partie parce que les enjeux de la vie et de la mort devraient déjà être clairs. Une nouvelle étude d’un groupe d’universitaires de l’Université de Yale a révélé que les républicains connaissaient un taux de mortalité significativement plus élevé à cause de Covid-19 que les démocrates – et la différence était presque entièrement concentrée dans la période suivant la mise à disposition du vaccin.

Ces effets continueront de se faire sentir cet hiver et au-delà. Selon de nouvelles données d’enquête du Pew Research Center, seulement 4% des Américains disent avoir reçu le rappel bivalent mis à jour ciblé sur la variante omicron de Covid-19. Combiné avec ceux qui disent qu’ils recevront “probablement” une autre dose de rappel (44%), moins de la moitié des Américains s’attendent à rester à jour avec leurs vaccinations Covid, malgré l’insistance des responsables de la santé publique.

De nouvelles projections du Fonds du Commonwealth ont estimé que, si les taux de vaccination devaient rester inchangés au cours des prochains mois, les États-Unis enregistreraient en moyenne environ 1 200 décès dus à Covid-19 chaque jour d’ici mars, soit trois fois le nombre de décès quotidiens signalés en ce moment. .

Si, d’un autre côté, 80% des Américains éligibles recevaient les derniers rappels, jusqu’à 90 000 vies pourraient être sauvées au cours de cette période.

Les experts se préparent également à une saison grippale sévère, en partie à cause du retard des taux de vaccination, qui sont généralement inférieurs à 50% par an.

Mais ce qui est clair maintenant, c’est que des projections comme celles-ci, ou tous les plaidoyers des responsables de la santé publique, ne peuvent pas surmonter le scepticisme anti-vaccin rampant qui s’est installé aux États-Unis, en particulier à droite. Comme Dorit Reiss, professeur de droit à l’UC Hastings qui suit la législation anti-vaccin aux États-Unis, me l’a dit, la pandémie “a accéléré les choses qui se produisaient déjà”.

« Nous avons constaté une politisation croissante des mandats de vaccination avant la pandémie », a-t-elle déclaré. “Mais pas au degré que nous voyons maintenant.”

Et avec le renforcement du mouvement anti-vaccin, les experts s’attendent à ce que ses adhérents deviennent plus ambitieux, ciblant les mandats de vaccination scolaire qui ont été jusqu’à présent essentiels pour éradiquer des maladies comme la rougeole, les oreillons et la poliomyélite.

«Finalement, Covid commencera à se dissiper. Mais ce n’est pas comme si tout cet écosystème qui a été mis en place allait plier la tente et rentrer chez lui », a déclaré Peter Hotez, codirecteur du Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Development et doyen de la National School of Tropical Medicine à Baylor. Collège de médecine. “Ils ont en vue les vaccinations infantiles.”

Pourquoi le déni de Covid-19 pourrait se propager à d’autres vaccins

Le scepticisme à l’égard des vaccins reste une position minoritaire aux États-Unis. Près de 70 % des Américains éligibles ont été entièrement vaccinés contre le Covid-19. Plus de 8 sur 10 continuent de dire qu’il est important de se faire vacciner pendant l’enfance. Mais ce consensus n’est plus aussi fort qu’il l’était autrefois.

En 2001, selon un sondage Gallup, 94 % des Américains disaient qu’il était « extrêmement » ou « très » important pour les parents de faire vacciner leurs enfants. En 2019, ce chiffre était tombé à 84 %. Gallup n’a pas posé cette question depuis un moment, mais la Kaiser Family Foundation a posé quelque chose de similaire en juillet. Ils ont découvert que 89 % des parents ou tuteurs ont déclaré tenir leurs enfants au courant des vaccins. Mais 1 sur 10 a déclaré avoir sauté tout ou partie des vaccins prévus pour ses enfants.

Les personnes qui doutent trouvent souvent du soutien auprès de leurs représentants politiques. Hotez et Offit ont tous deux déclaré que les sentiments anti-vaccins ont pris davantage pied à droite ces dernières années. Il était une fois, l’hésitation vis-à-vis des vaccins n’avait pas de tendance politique claire : certaines personnes de gauche doutaient des vaccins pour ce qu’Offit appelait des raisons de « pureté » (ils ne veulent pas mettre de produits « non naturels » dans leur corps) et d’autres les gens de droite faisaient des arguments fondés sur la liberté et la liberté.

Mais au cours de la dernière décennie, a déclaré Hotez, une alliance entre des militants anti-vaccins et des groupes politiques de droite a suscité beaucoup plus de scepticisme parmi les électeurs républicains. Dans le sondage Gallup de 2019, la part des républicains qui ont déclaré que la vaccination des enfants était importante avait chuté à 79 %, contre 93 % en 2001. La baisse chez les démocrates, quant à elle, était beaucoup plus modeste, passant de 97 % en 2001 à 92 % en 2019. , et même des poches antérieures de scepticisme vaccinal de gauche sont devenues plus favorables aux vaccins pendant la pandémie.

Cette alliance est née lorsque le mouvement anti-vaccin a commencé à minimiser les liens démystifiés avec l’autisme et a plutôt adopté le concept de liberté médicale – un message, en particulier à la suite du Tea Party et du débat Obamacare, qui a séduit les militants conservateurs et leurs électeurs. . Arthur Allen de Politico a écrit en 2019 que “cette demande libertaire de liberté médicale a déplacé la vision traditionnelle du GOP selon laquelle c’est une responsabilité civique de vacciner vos enfants pour prévenir la propagation de la maladie” pour un nombre croissant de responsables républicains et de leurs partisans.

Puis le Covid-19 est arrivé. Tout d’abord, l’administration Trump et nombre de ses alliés politiques ont minimisé la menace du virus, puis, même après que leur propre programme ait aidé à développer des vaccins vitaux en un temps record, ont largement posé la question de savoir s’il fallait obtenir ce vaccin qui pourrait aider à mettre fin à la pandémie comme une question de choix personnel.

“L’administration Trump a fait [the pandemic] une question partisane. Je pense que nous en payons le prix », a déclaré Reiss. «C’était une occasion manquée car, mis à part les échecs pandémiques, les vaccins étaient un effort bipartite. Une administration les a lancés et une autre les a distribués. Cela aurait pu être un moment de rencontre. »

Il n’est pas très difficile d’imaginer un univers alternatif où le développement et le déploiement réussis des vaccins Covid-19 ont engendré une confiance renouvelée dans les vaccins en général. Au lieu de cela, la campagne contre toutes les vaccinations semble prendre de l’ampleur.

Hotez a déclaré qu’au Texas, il prévoyait un “assaut à fond contre les exigences de vaccination des enfants dans les écoles” lors de la prochaine session législative. Selon l’examen par Reiss de la base de données sur la législation en matière de santé publique lors de la Conférence nationale des législatures des États, au moins 88 projets de loi ont été déposés dans les législatures des États en 2022 qui annuleraient les exigences en matière de vaccins scolaires ou élimineraient le droit d’un mineur de prendre ses propres décisions concernant se faire vacciner. Elle n’a compté que 10 factures pro-vaccins. Et près de la moitié des factures anti-vaccins s’étendent au-delà des injections de Covid-19, a-t-elle dit, pour empêcher les écoles d’exiger également d’autres types de vaccinations.

“Même s’ils ne sont pas adoptés, les législateurs pensent que c’est un domaine sur lequel ils devraient se concentrer et qu’il y a un capital politique à gagner”, a déclaré Reiss. “Il existe un risque réel que, dans certains endroits, les attitudes envers les vaccins soient altérées à long terme.”

Les mandats scolaires font grimper les taux de vaccination; la science à ce sujet est claire. Et l’épidémie occasionnelle de rougeole dans les zones où les taux de vaccination locaux sont faibles a montré à quelle vitesse ces maladies peuvent se rétablir et se propager lorsqu’elles en ont l’occasion.

Pourtant, les États-Unis semblent sortir de la pandémie non seulement à la traîne dans les vaccins saisonniers contre le Covid-19 et la grippe, mais aussi avec de nombreux politiciens désireux de revenir sur les mesures qui avaient autrefois fait des vaccinations de routine le problème rare d’avoir plus de 90% d’approbation de le public américain.

“Faites cela”, a averti Offit, “et nous ferons un pas de géant en arrière dans le contrôle de ces maladies.”