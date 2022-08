La législation anti-inflation de Biden se retournera contre lui – bureau du budget – News 24

La loi sur la réduction de l’inflation promulguée par le président américain Joe Biden mardi imposera aux Américains de la classe moyenne environ 20 milliards de dollars d’impôts supplémentaires au cours de la prochaine décennie, a révélé le Congressional Budget Office.

Plus précisément, les contribuables gagnant moins de 200 000 dollars paieraient 16,7 milliards de dollars de plus, tandis que ceux qui gagnent entre 200 000 et 500 000 dollars paieraient 14,1 milliards de dollars de plus, selon le Congressional Joint Committee on Taxation. Les contribuables les plus riches devraient contribuer 180 milliards de dollars de plus en vertu de la nouvelle législation.

Alors que Biden avait promis lors de sa campagne électorale de ne pas augmenter les impôts de la classe moyenne, le Sénat a rejeté un amendement au projet de loi qui aurait protégé les Américains gagnant moins de 400 000 dollars d’un examen accru par l’Internal Revenue Service. La Chambre a approuvé vendredi la loi sur la réduction de l’inflation. La législation a été adoptée par les deux chambres du Congrès selon les lignes de parti, sans aucun soutien républicain.















Le projet de loi prévoit également 80 milliards de dollars pour embaucher 87 000 agents de l’IRS pour percevoir ces nouvelles taxes. Alors que l’administration Biden a lancé cette décision dans le but d’amener les Américains riches à payer leur juste part, l’évaluation du CBO et le Comité mixte sur la fiscalité suggèrent que les nouveaux agents seront principalement chargés d’extraire des fonds des propriétaires de petites entreprises et des Américains de la classe moyenne.

Le département du Trésor a insisté sur le fait que ce n’était pas le cas, déclarant à Time Magazine que “il est tout à fait inexact de décrire l’une de ces ressources comme étant destinée à accroître l’examen minutieux de la classe moyenne ou des petites entreprises.” Cependant, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a chargé le commissaire de l’IRS la semaine dernière de s’assurer que «toute ressource supplémentaire… ne doit pas être utilisée pour augmenter la part des petites entreprises ou des ménages en dessous du seuil de 400 000 $ qui sont audités par rapport aux niveaux historiques», ce qui signifie que les Américains à revenu moyen seront en effet confrontés à davantage d’audits – ils seront simplement proportionnels.

L’IRS emploie actuellement environ 78 000 personnes, ce qui signifie que les nouvelles recrues pourraient plus que doubler la taille de l’agence. Cependant, le département du Trésor affirme que bon nombre des nouvelles nominations sont destinées à remplacer des employés sur le point de prendre leur retraite, affirmant que les rangs de l’agence n’augmenteront que de 30 000.

Une offre d’emploi de l’IRS spécifiant les agents doit “porter une arme à feu et être prêt à utiliser la force meurtrière si nécessaire” a haussé les sourcils sur Internet. La liste a ensuite été modifiée pour supprimer la partie sur “la force meurtrière“, bien que des captures d’écran de l’original restent disponibles sur les réseaux sociaux.

L’inflation a atteint un sommet en 40 ans sous l’administration Biden, atteignant 8,6 % en mai. Alors que le président a blâmé le président russe Vladimir Poutine et la pandémie de Covid-19 pour les difficultés financières du pays, ses opposants politiques ont pointé son «téméraire« Les dépenses comme principale raison de la spirale descendante de l’économie. Le président a adopté plusieurs plans de dépenses de plus de mille milliards de dollars depuis son entrée en fonction, bien que son initiative suprême, le programme Build Back Better de plus de 3 billions de dollars, ait péri faute de soutien au sein de son propre parti. Certaines parties ont été recyclées dans le projet de loi actuel.

Malgré son nom, la loi sur la réduction de l’inflation ne réduira pas réellement l’inflation, selon de nombreux experts économiques, dont le modèle budgétaire de Penn Wharton et le CBO lui-même. Penn a observé que l’impact de la législation sur l’inflation serait “statistiquement indiscernable de zéro“, tout en affirmant que cela donnerait”une dette publique plus faible, des salaires plus élevés, une productivité totale des facteurs plus élevée et un PIB plus élevé», tandis que le CBO a décrit son impact comme «négligeable.”