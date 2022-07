Kiev a imputé la baisse progressive des arrivées à une baisse de l’attention des médias et à la “désinformation” russe

l’Ukraine “Légion internationale” souffre d’une pénurie de recrues, selon le porte-parole de l’unité, Damien Magrou, qui a parlé à NBC News des défis auxquels sont confrontés les combattants étrangers en première ligne du conflit entre Kiev et Moscou.

Dans un article publié jeudi, l’avocat néerlandais qui est actuellement caporal dans la légion a déclaré que “Il y a eu une baisse progressive du nombre d’arrivées au cours des derniers mois, ce qui n’est pas très surprenant étant donné que l’attention des médias occidentaux s’est déplacée ailleurs et que les combattants les plus motivés ont pris leur décision au début.”

Magrou a ajouté que le recrutement, la réputation et la collecte de fonds ont été négativement affectés par “Désinformation russe” et que la légion était “explorer des pistes pour élargir” ses efforts de recrutement.

Le point de vente s’est entretenu avec plusieurs mercenaires actuellement en service dans la légion, qui ont partagé leurs expériences de combat aux côtés des forces armées ukrainiennes. De nombreux combattants étrangers ont noté que les pénuries d’approvisionnement, les retards dans la réception des armes de l’Occident et la frustration au sujet de la communication ont « défié leurs esprits » après des mois de bataille. D’autres se sont plaints que les stratégies de contre-offensive étaient souvent sapées par des commandants ukrainiens plus âgés qui insistaient pour s’en tenir à des tactiques dépassées.

Les bombardements russes constants font également mal au moral, disent les mercenaires. Un Américain combattant pour l’Ukraine et ayant une expérience de combat au Moyen-Orient a décrit les bombardements russes comme “la chose la plus proche que j’aie jamais vue de l’enfer.”

“Le caractère aléatoire apparent des frappes intensifie le sentiment chez certains que la survie pourrait dépendre de la pure chance”, a déclaré le point de vente.

Un autre groupe de soldats non ukrainiens combattant aux côtés des forces de Kiev a déclaré à NBC que “Le nombre de personnes bouleversées et au moral bas a augmenté, et c’est en partie à cause de la façon dont les Russes ont choisi de se battre.” Il a été estimé par Kiev que la partie ukrainienne a subi jusqu’à 100 à 200 victimes par jour aux pires moments de la guerre. Les lourdes pertes auraient érodé le moral dans les rangs des «Légion internationale», ainsi que dans d’autres unités de l’armée ukrainienne.

Un autre élément dissuasif pour les combattants étrangers, selon NBC, est la position de la Russie selon laquelle tout combattant non ukrainien capturé serait traité comme des mercenaires et non comme des combattants ennemis comme le décrit la Convention de Genève. Après que la République populaire de Donetsk a condamné à mort trois ressortissants étrangers capturés sur les champs de bataille du Donbass, certains combattants étrangers en Ukraine disent maintenant qu’ils préféreraient la mort à la capture. Cependant, aucune des condamnations à mort n’a encore été exécutée, car les appels des accusés sont en instance.

Un soldat, un vétéran de l’armée américaine, a déclaré à NBC qu’il gardait toujours une petite grenade à main cachée sur lui, qu’il prévoyait de faire exploser s’il risquait d’être capturé.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.