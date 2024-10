La Légion dévoile une sculpture de huit pieds avant la campagne du coquelicot

« Enfants, parents, nous voulons que tout le monde vienne voir ça », déclare le président de la branche 34.

La Légion royale canadienne à Orillia a dévoilé mardi une sculpture de coquelicot de huit pieds de haut en prévision de la prochaine campagne du coquelicot.

La sculpture a été créée par Donald Butt avec l’aide de son voisin, Ryan Jeffery.

Butt a commencé à créer cette sculpture l’année dernière en l’honneur de son grand-père, qui a servi comme soldat britannique pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale.

Son grand-père a survécu après avoir été touché au visage par un obus de mortier, ce qui lui a fait perdre un œil et a dû subir une chirurgie reconstructive du visage.

« C’était un médecin et il était en fait mineur », a expliqué Butt. « Il n’avait que 15 ans, et je pense qu’il fallait avoir au moins 16 ans pour servir. »

Le coquelicot est fabriqué à partir de vieux sièges de tracteur, de jantes de semi-remorque, d’acier et d’un casque de la Première Guerre mondiale. Il a fallu plus d’un an à Butt pour donner vie à cette pièce.

L’artiste local affirme que la Légion d’Orillia est l’endroit idéal pour exposer la sculpture.

« Sans les gens que la Légion soutient, je pense qu’aucun d’entre nous ne serait ici aujourd’hui au Canada », a déclaré Butt. « C’est pourquoi nous ne pouvons jamais oublier le coquelicot et le service que tout le monde y a apporté. »

Il espère que sa sculpture incitera les jeunes à se lancer dans l’art et à en apprendre davantage sur ceux qui ont défendu la paix au Canada.

Rick Purcell, président de la filiale 34 de la Légion d’Orillia, affirme que la communauté est bienvenue pendant les heures de bureau pour voir la sculpture et le musée de la Légion.

« Nous voulons que les gens viennent voir ça. Les enfants, les parents, nous voulons que tout le monde vienne voir ça », a-t-il déclaré.

Bob Thomas, président du comité du coquelicot, affirme que la nouvelle œuvre d’art symbolise l’attitude de la Légion envers les anciens combattants.

« Il est très important de reconnaître nos anciens combattants décédés et ceux qui sont encore là », a-t-il déclaré. « Cela symbolise ce que représente la Légion. »

La campagne du coquelicot débutera vendredi à Orillia. Les coquelicots seront disponibles par don dans de nombreux magasins de détail, épiceries et restaurants locaux.

« En portant un coquelicot pendant les 15 prochains jours, vous reconnaissez les anciens combattants décédés », a déclaré Thomas.

Au cours des années précédentes, Orillia a été l’une des communautés de la province les plus favorables à la campagne du coquelicot, dit Purcell.

« Nous sommes devenus une organisation de service communautaire », a-t-il déclaré. « L’un de nos mandats est de soutenir les jeunes cadets, les sports pour les jeunes et les événements communautaires. Je pense que c’est pour cette raison que la communauté nous voit et nous soutient en retour.

Thomas affirme que tout l’argent recueilli lors de la campagne du coquelicot servira à aider les anciens combattants et à répondre à leurs besoins.

« Si vous êtes un ancien combattant et que vous avez besoin de pelleter votre entrée, le fonds du coquelicot paiera pour cela », a-t-il déclaré à titre d’exemple. « Nous aidons les anciens combattants avec des appareils auditifs, des fauteuils roulants, des déambulateurs et tout ce qui ressemble à ça. »

Purcell dit qu’il y a plus de 40 anciens combattants vivant à Orillia qui ont divers besoins en matière de santé.

« Aider nos anciens combattants est la chose la plus importante que nous puissions faire », a déclaré Thomas.

« De mon point de vue, nous ne serions pas là sans eux », a ajouté Butt.