WASHINGTON (AP) – La plus grande organisation d’anciens combattants du pays et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, ont rejoint samedi les appels croissants pour l’éviction du chef des Anciens Combattants du président Donald Trump, sous le feu des critiques après qu’un audit gouvernemental a révélé qu’il avait agi de manière non professionnelle, voire contraire à l’éthique, dans la gestion d’une allégation d’agression sexuelle d’un assistant du Congrès dans un hôpital de VA.

«Il est injuste d’attendre la responsabilité des près de 400 000 employés de VA et de ne pas exiger la même chose de sa haute direction. Il est clair que le secrétaire Robert Wilkie n’a pas respecté la norme que le vétéran qui a déposé la plainte méritait », a déclaré le commandant national de la Légion américaine, James W.« Bill »Oxford, dans un communiqué. Il a exhorté Wilkie et plusieurs autres hauts responsables de VA cités dans le rapport à démissionner en raison de leur «violation de la confiance» de l’engagement de l’agence à ne «tolérer aucun harcèlement».

Pelosi, D-Californie, a déclaré que Wilkie «a perdu la confiance nécessaire pour servir, et il doit immédiatement démissionner.» Elle a déclaré que Wilkie «n’a pas seulement manqué à son devoir de lutter contre le harcèlement sexuel, mais a été complice de la poursuite. d’une culture VA qui tolère cette épidémie.

Samedi, l’AV a déclaré que Wilkie, qui a nié tout acte répréhensible, n’avait pas l’intention de démissionner. «Il continuera à diriger le département», a déclaré la porte-parole Christina Noel.

Les demandes de démission de Wilkie sont arrivées un jour après que de nombreux groupes d’anciens combattants ont exprimé une indignation similaire et ont demandé le licenciement de Wilkie dans les dernières semaines de l’administration Trump. Ces organisations comprennent des vétérans des guerres étrangères, des vétérans américains en Irak et en Afghanistan, des vétérans américains handicapés, des AMVETS, des vétérans paralysés d’Amérique et de la Modern Military Association of America, et ils ont déclaré qu’ils avaient perdu confiance responsable des soins de 9 millions d’anciens combattants.

Une enquête menée par l’inspecteur général des Anciens Combattants jeudi a conclu que Wilkie avait tenté à plusieurs reprises de discréditer Andrea Goldstein, conseiller principal en politique du représentant démocrate Mark Takano, président du Comité des anciens combattants de la Chambre, après avoir allégué en septembre 2019 qu’un homme au centre médical VA à Washington, DC, l’avait agressée physiquement.

L’inspecteur général a constaté que les commentaires désobligeants de Wilkie à propos de Goldstein, un ancien combattant de la Marine, en tant que plaignant récidivant, ainsi que le «ton» général qu’il avait donné, avaient incité son personnel à diffuser des informations négatives à son sujet tout en ignorant les problèmes connus de harcèlement dans l’établissement.

Wilkie et d’autres hauts fonctionnaires avaient refusé de coopérer pleinement à l’enquête menée par l’inspecteur général de la VA, Michael Missal. Pour cette raison, Missal a déclaré qu’il ne pouvait pas conclure si Wilkie avait violé les politiques ou les lois du gouvernement, prétendument en creusant personnellement dans le passé de la femme. Wilkie a nié avoir mal enquêté sur Goldstein.

«Nous avons eu nos inquiétudes concernant le leadership de Wilkie tout au long de la pandémie et ce rapport de l’IG confirme vraiment le fait que l’AV n’est pas dirigée avec intégrité», a déclaré Jeremy Butler, directeur général des vétérans américains de l’Irak et de l’Afghanistan. «Cela appelle un changement immédiat.»

Le rapport de jeudi a suscité l’inquiétude généralisée des législateurs des deux parties au sujet du leadership de VA, Takano étant le premier à appeler à la démission de Wilkie. Concerned Veterans for America, un groupe conservateur qui a soutenu Wilkie lorsqu’il est devenu secrétaire de l’AV en 2018, a réprimandé Wilkie et son équipe, soulignant que «les dirigeants de l’AV devraient toujours faire passer le vétéran et l’intégrité de l’institution avant eux-mêmes.

Le commandant national d’AMVETS, Jan Brown, a déclaré qu’il était inacceptable que VA écarte les problèmes connus auxquels sont confrontées les femmes qui reçoivent des soins dans ses installations.

«Les femmes vétérans hésitent déjà à utiliser les services d’AV pour un certain nombre de raisons et nous avons besoin d’une secrétaire qui fera en sorte que notre communauté se sente accueillie», a-t-elle déclaré. «Nous désapprouvons fermement tout fonctionnaire de l’AV qui a participé au programme visant à détruire la crédibilité d’une victime.»

Le cas de Goldstein, qui a accepté d’être identifié publiquement, a finalement été clos par le bureau de l’inspecteur général et le ministère de la Justice plus tôt cette année en raison d’un manque de preuves suffisantes pour porter des accusations.

Wilkie est le deuxième secrétaire VA de Trump après le limogeage de David Shulkin en 2018. Ancien sous-secrétaire du Pentagone, il a présidé le plus grand système hospitalier du pays qui a connu une amélioration continue et la satisfaction des anciens combattants depuis un scandale de 2014 impliquant de longs délais d’attente pour les rendez-vous médicaux.

Le président élu Joe Biden s’est engagé à rétablir la confiance dans la VA lorsqu’il prendra ses fonctions le 20 janvier. Il a choisi Denis McDonough, qui a été chef de cabinet du président Barack Obama à la Maison Blanche, pour être secrétaire de la VA.