La Légion américaine d’Oswego célèbre 90 ans de service – Shaw Local

Le Oswego American Legion Post 675 a célébré son 90e anniversaire le 27 août.

En 1932, 23 hommes se sont réunis, bien que leur service militaire soit terminé, et ont décidé de continuer à servir les anciens combattants et la communauté en formant l’Oswego American Legion Post 675.

Au cours de la célébration, le commandant Kris Kearns a parlé de ces 23 hommes. Il a appelé tout le monde à réfléchir et à se souvenir de leur dévouement et de leur engagement envers les anciens combattants, les militaires et leurs familles, ainsi que le nombre incalculable de membres au fil des années qui ont permis au poste 675 de fonctionner. Le président du village d’Oswego, Troy Parlier, était présent et a présenté une proclamation pour commémorer le 90e anniversaire.

La soirée a été couronnée par les dames de Sweet Reminders alors qu’elles dansaient et chantaient des chansons d’antan. Ces dames ont donné d’innombrables spectacles aux troupes et elles chantent régulièrement pour les troupes sur Honor Flight Chicago.

La Légion est située au centre-ville d’Oswego au 19 W. Washington St. depuis 1947. Au fil des ans, le bâtiment a accueilli le bingo du mercredi soir, les alevins du vendredi soir, d’innombrables anniversaires, anniversaires, baby showers et plus encore. La Légion américaine d’Oswego est ouverte au public.