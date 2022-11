La Légion américaine de Wenona fait don d’animaux de compagnie thérapeutiques à la maison des anciens combattants de La Salle – Shaw Local

Cinq animaux de compagnie de thérapie robotique animés supplémentaires (compagnon Joy For All), ainsi que de nombreux autres articles nécessaires, ont été donnés à la maison des anciens combattants de l’Illinois à La Salle avec l’aimable autorisation de Wenona American Legion Post 8 et de la course annuelle des anciens combattants de Wenona.

Ces animaux de compagnie ont un effet apaisant/calmant et étaient une demande spéciale des infirmières du personnel. Les membres de la Wenona American Legion ont remercié la communauté pour son soutien. John Riley et Paula Ballard de Little Sorentos Pizza Shop ont organisé la course annuelle des anciens combattants de Wenona et ont fait don des bénéfices à cet effort.