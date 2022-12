La Légion américaine de Long Point organise un petit-déjeuner de 7 h à 11 h 30 le dimanche 11 décembre au Long Point American Legion Hall, 122 W. Fourth St.

Le petit-déjeuner coûte 8 $ et comprend des œufs brouillés, des saucisses, des biscuits et de la sauce avec du café, du jus ou de l’eau. Des plats à emporter et à emporter sont disponibles. Les profits iront aux programmes locaux pour anciens combattants.