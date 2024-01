La Legends Tower d’Oklahoma City deviendra la plus haute tour des États-Unis – Robb Report

AO

Déplacez-vous, One World Trade Center.

Dans quelques années, si tout se passe comme prévu, le plus haut gratte-ciel des États-Unis ne se trouvera plus à New York. Ce sera en Oklahoma. C’est vrai, Oklahoma. Une fois achevée, la Legends Tower prévue au centre-ville d’Oklahoma City sera la plus haute tour du pays.

Promoteur immobilier Matteson Capital et cabinet d’architecture AO ont dévoilé leur proposition ambitieuse visant à augmenter la hauteur d’un bâtiment déjà en construction dans le cadre de la promenade de Bricktown à OKC. Les deux sociétés ont demandé une dérogation au conseil de zonage de la ville pour agrandir la structure, et si elle est approuvée, le géant s’élèverait à une hauteur stratosphérique de 1 907 pieds dans le ciel, ce qui en ferait la plus haute tour du pays et la sixième plus haute du monde.

“Oklahoma City connaît une période importante de croissance et de transformation, ce qui la rend bien placée pour soutenir des projets à grande échelle comme celui envisagé pour Bricktown”, a déclaré Scot Matteson, PDG de Matteson Capital, dans un communiqué. Déclaration de presse. Le supertall est l’une des quatre tours au total qui seront érigées dans le cadre du développement à usage mixte de cinq millions de pieds carrés. Parmi les trois bâtiments supplémentaires de 345 pieds se trouveront deux hôtels Hyatt, 1 776 unités résidentielles, dont des condos de luxe, et 110 000 pieds carrés d’espace commercial, qui offrira de nombreux bars, restaurants et magasins de détail. Les derniers étages de la Legends Tower comprendront un observatoire public et un restaurant.

Le projet Boardwalk at Bricktown à Oklahoma City comprendra des hôtels, des résidences et des restaurants. AO

Ailleurs, le vaste complexe comprendra des zones communautaires, notamment un lagon de 17 000 pieds carrés entourant la promenade. Il y aura également plusieurs toits-terrasses publics, afin que les résidents et les visiteurs puissent admirer l’horizon. “Nous pensons que ce développement sera une destination emblématique pour la ville, stimulant davantage l’expansion et la diversification de l’économie en croissance, attirant des investissements, de nouvelles entreprises et des emplois”, a ajouté Matteson dans le communiqué. “C’est un environnement dynamique et nous espérons voir The Boardwalk at Bricktown devenir la fierté d’Oklahoma City.”

Actuellement, le plus haut bâtiment des États-Unis, le One World Trade Center de 94 étages à New York, culmine à 1 776 pieds au-dessus de Manhattan. Dans le même temps, le Burj Khalifa de Dubaï, inauguré en 2010, détient le titre de plus haut gratte-ciel du monde avec ses 2 717 pieds. Cependant, la prochaine propriété des Émirats arabes unis par Binghatti et Jacob & Co. espère établir un nouveau record pour la plus haute tour résidentielle de la planète une fois terminée.