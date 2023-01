La légende Witty IG de Neena Gupta pour la photo de Masaba et de sa famille est sur le point

Neena Gupta est la définition la plus cool de vivre avec son temps : vieillir avec grâce sans s’accrocher à des idéaux fatigués faits pour garder les femmes “en place”. En dehors de ses performances d’actrice, elle semble également être une personne amusante avec qui passer du temps. Elle est assez active sur Instagram et compte un million de followers sur la plateforme.

De Reels à OOTD, l’actrice chevronnée partage de nombreux aperçus intéressants de sa vie sur Instagram. Mais une chose qui a retenu l’attention de ses abonnés et de ses fans est son jeu de sous-titres. Masaba Gupta, sa fille, s’est mariée et les légendes de Neena pour les photos de mariage sont chapeau et réconfortant dans des mesures égales.

Partageant une photo d’elle-même, de Masaba et de leur famille après le mariage, l’acteur a écrit : “Beti, naya beta, bete ki ma, bete ki behen, beti ka pita, main aur mera pati.” Viv Richards est le père de Masaba et Vivek Mehra son beau-père.

“Le jeu de sous-titres de Neena Gupta est toujours d’actualité”, a écrit un utilisateur de Twitter.

L’acteur est également cool IRL. Récemment, elle a visité une exposition d’art à Mumbai. Alors qu’elle tournait une vidéo pour ses fans, elle a été cliquée par une personne sans sa permission. Connue pour sa vivacité d’esprit, l’actrice, au lieu de se déchaîner, a décidé de réagir en se qualifiant par moquerie de “bien public”. Elle a conquis Internet avec sa réaction inestimable.

Neena Gupta a partagé la vidéo de l’interaction sur Instagram, où elle peut être vue dans une exposition d’art. Elle était au India Arts Festival au Nehru Centre de Mumbai. L’actrice a honoré le lieu avec un look ultra-élégant et glamour. Elle voulait partager un aperçu de l’événement avec ses fans et parlait à la caméra du festival.

