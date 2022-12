La légende stricte Russell Grant subit une intervention chirurgicale de cinq heures pour retirer une tumeur au cerveau

La légende STRICTEMENT Russell Grant a subi une intervention chirurgicale de cinq heures pour se faire enlever une tumeur au cerveau – et cela lui a sauvé la vue.

L’astrologue de 71 ans est passé sous le bistouri pour se faire enlever une masse de sa glande pituitaire, et maintenant il n’est plus autorisé à se moucher ou à éternuer pendant six mois pour éviter de déranger la zone.

Il ne peut pas non plus voyager pendant six mois dans le cadre de sa convalescence post-opératoire.

Russell a déclaré : « Je suis maintenant sur la voie de la guérison. Il y a quelques complications à régler, donc les choses post-opératoires ont déjà commencé.

La star a admis que la prochaine opération sur sa “liste de choses à faire” était de se faire refaire le genou.

Il a déclaré au journal Daily Mirror: “Comme vous le savez, j’ai vu quelque chose d’assez important venir lors de ma conférence à Blackpool le 1er décembre 2019, alors j’étais prêt.

“Je n’ai pas crié à propos de la croissance car j’attendais une opération du genou qui devait avoir lieu à Pâques 2020, donc beaucoup d’entre vous auraient supposé que j’y allais.

«COVID a ruiné cela. C’est donc le prochain sur ma liste de “choses à faire”.

Russell a terminé huitième de la neuvième série de “Strictly” en 2011, mais son passage dans l’émission latine et de salle de bal a été entravé par un problème de genou.

Après des rumeurs selon lesquelles Russell pourrait quitter le spectacle plus tôt à cause de la blessure, il a été confirmé qu’il reporterait toute intervention chirurgicale jusqu’après le spectacle.

Une porte-parole de Strictly Come Dancing a déclaré en novembre 2011 : “Russell a décidé qu’il voulait reporter sa procédure jusqu’à ce que Strictly soit terminé.”