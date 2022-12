La légende stricte Len Goodman claque Craig Revel-Horwood et Shirley Ballas sur un problème majeur de jugement

L’ANCIEN juge de Strictly Come Dancing, Len Goodman, a critiqué les juges actuels pour une série d’erreurs de notation.

Le vétéran de la danse de salon a été juge en chef du concours de danse de la BBC pendant plusieurs années avant de décider de se concentrer uniquement sur son homologue américain, Dancing With The Stars.

Cependant, le mois dernier, Len a décidé de quitter le programme américain pour prendre sa retraite et passer plus de temps avec sa famille au Royaume-Uni.

Avant la finale, Len s’est ouvert sur la série actuelle de l’émission et a été furieux contre les juges de l’émission Craig Revel Horwood et Shirley Ballas et a admis que le couple l’avait laissé crier à la télé.

S’adressant à MailOnline, Len a déclaré: «Je lui ai donné une charge de« QUEL EST VOTRE PROBLÈME, CRAIG. DE QUOI TU PARLES?”

La star a admis qu’il sentait qu’ils avaient sous-marqué certaines routines, y compris une performance du demi-finaliste Will Mellor.

Len a ajouté: «Craig est devenu complètement fou. Il a donné un sept à Will pour son paso-doble. Je lui aurais donné un neuf.

« Shirley est tout aussi mauvaise. Elle lui a aussi donné un sept. Qu’est-ce qui ne va pas avec eux?! Personne en demi-finale ne devrait obtenir un sept et pour Will, cela aurait dû être un huit ou un neuf.

Len a également été laissé bouillonnant par les bouffonneries de Shirley et Motsi sur le panel et a même comparé le juge en chef actuel à être aussi souvent de haut en bas que les tiroirs d’un wh ** e.

Il a dit: «Elle n’arrête pas de sauter de haut en bas. Je n’arrête pas de crier : ‘VEUX-TU TE asseoir, SHIRLEY’.

«Honnêtement, elle monte et descend aussi souvent que les tiroirs d’un wh ** e. Motsi est aussi mauvais. Je n’aime pas ça. La danse de salon est censée être une chose élégante. Vous ne voulez pas tout cela sauter de haut en bas et armer votre jambe.

La légende de la danse a ensuite admis qu’il avait l’impression que les juges avaient agi “étrangement” avec le score et a également déploré Anton pour avoir qualifié une performance de Fleur East de “formidable”.

Len, 79 ans, a déclaré: «Craig a toujours eu des scores bas. Je ne sais pas ce qu’il a. Cette année, il est déterminé à être le méchant panto.

« Remarquez, Anton a été étrange aussi. Il a donné à Fleur (Est) un dix pour son paso doble. Ce n’était pas un dix. Je lui ai parlé l’autre jour de jouer au golf. J’ai dit : ‘A quoi pensiez-vous, donner un dix à cette fille ?’. Il a dit ‘Je pensais que c’était génial, Len.’ Eh bien, ce n’était pas le cas !

