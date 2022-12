La légende stricte Arlene Phillips révèle la raison pour laquelle Fleur East continue d’atterrir dans les deux derniers au milieu des rumeurs de correction

La légende STRICTEMENT Arlene Phillips a rendu son verdict sur les raisons pour lesquelles Fleur East continue d’atterrir dans les deux derniers.

La chorégraphe – qui a été juge au concours de danse BBC One de 2004 à 2009 – a déclaré que les danses choisies pourraient être la raison pour laquelle elle continue d’apparaître dans la danse, affirmant que Fleur, 35 ans, excelle dans certaines danses, mais “se débat” avec les autres.

Getty

La légende stricte Arlene Phillips a révélé pourquoi Fleur East continue d’atterrir au fond[/caption]

Pennsylvanie

La popstar était dans les deux derniers la semaine dernière[/caption]

Sauver les enfants

Arlene s’est associée à la campagne Save the Children Christmas Jumper Day[/caption]

Arlene, 79 ans, a expliqué que l’ancienne star de X Factor avait toutes les chances de soulever le trophée de la balle scintillante et lui a conseillé de continuer à faire vivre les danses.

S’adressant exclusivement à The Sun à propos de Fleur étant à nouveau dans les deux derniers, Arlene a déclaré: «Je pense que ce sont ses danses choisies, certaines danses pour lesquelles elle est vraiment douée et d’autres pour lesquelles elle a du mal.

« Fleur a fait de la danse dans le passé mais c’est de la danse commerciale, ce n’est pas de la danse de salon ou du latin, ce sont des animaux très différents de la danse qu’on leur donne.

“Ce sera agréable de la voir faire les trois derniers.”

La légende du West End, Arlene, a poursuivi: «Elle a juste besoin d’écouter son partenaire, de faire tout ce qu’il demande et quand vous sortez sur le sol, vivez la danse, racontez l’histoire de la danse et soyez juste crédible.

“Tout est une question de jeu de jambes et de s’assurer que vos pieds aiment le sol, car s’ils ne le font pas, ils ne se connecteront pas au sol.”

Arlene a également eu son mot à dire après que la juge en chef Shirley Ballas, 62 ans, a été accusée d’avoir utilisé un traitement préférentiel dans l’émission.

La danseuse du championnat, qui fait partie du panel depuis 2017, a été critiquée au cours des dernières semaines alors que les fans pensent qu’elle “favorise” les célébrités masculines par rapport à leurs homologues féminines.

Défendant la juge en chef Shirley, Arlene a déclaré: «Il y a toujours des danseurs avec lesquels vous vous connectez ou auxquels vous vous connectez, parce que vous voyez quelque chose en eux, ou vous pouvez voir qu’ils peuvent aller plus loin.

“Ou au fil des semaines, vous les regardez et pensez qu’ils n’iront pas plus loin à cause d’un problème technique.

“Le truc, c’est que les juges voient plus que le public ne voit, si souvent ce n’est pas une chose personnelle” comme, je ne t’aime pas “ou” tu me déranges “, quelqu’un arrive, et cela déclenche un incendie dans tu.

“Pour tout le monde, c’est une compétition et cela signifie que ces notes doivent être attribuées pour une technique, des compétences, des performances parfaites – comment répartissez-vous ces nombres finis.

“Tout le monde ressent et voit quelque chose de différent, lorsque vous êtes assis sur le jury, parfois vous êtes attiré par les gens, mais la semaine suivante, quelque chose que vous avez vu en une semaine peut aller dans la suivante.”

Arlene, qui s’est associée à la campagne du jour du pull de Noël de Save the Children, a poursuivi : « C’est si facile d’être blessé et endommagé, et de se sentir rejeté.

“La partie horrible d’être dans n’importe quelle forme de spectacle est que le rejet arrive tellement de fois et vous devez être si dur à l’intérieur, vous devez être capable de garder votre sang-froid, de croire en vous et de dire” ok, je peux continuer “.

“De plus, tout ce que vous avez appris sur Strictly est un cadeau, vous avez les meilleurs pros, les meilleurs chorégraphes qui vous enseignent de nouvelles compétences, enlevez cela parce que vous avez eu une leçon que vous n’auriez jamais imaginé avoir dans votre vie.”

Alors que la compétition se rapproche de la finale, Arlene a admis qu’elle n’avait aucune idée de qui décrocherait une place en finale.

“C’est une compétition très excitante cette année, j’aime Hamza, j’aime Molly et Fleur et Kim”, a-t-elle déclaré.

“Le truc avec cette année, ce classement a sauté, donc je pense que tout le monde peut deviner cette année.

“C’est qui donne la meilleure performance de la soirée, ils ont tous quelque chose à offrir mais je n’ai jamais connu de concours dont je ne sais même pas qui seront les trois derniers, cela dépend de ce qu’ils font pendant la semaine des comédies musicales.

“Je ne me souviens pas quand il n’y avait que trois personnes toujours en tête.”

“Je pensais que Tyler [West] aurait pu aller plus loin, mais c’est un spectacle difficile, c’est un processus d’apprentissage difficile alors que tout le monde a le même temps pour apprendre et pratiquer, certaines personnes ont déjà dansé, d’autres non, mais c’est ce qui est génial.

Arlene Phillips soutient la Journée annuelle du pull de Noël de Save the Children qui se déroule le jeudi 8 décembre 2022.

Le favori de la télévision a déclaré: “Save the Children fait tellement pour aider les enfants du monde entier, si nous n’avions pas le soutien comme ces organisations caritatives, nous aurions beaucoup plus d’enfants souffrant que nous n’en avons actuellement.

“Cette campagne Christmas Jumper ne consiste pas seulement à porter un pull, mais aussi à rechercher des pulls vintage, des magasins de charité et à faire passer des pulls.

“J’ai commencé il y a environ 12 ans, je suis totalement engagé dans la charité, j’ai grandi dans la pauvreté, nous avons reçu de l’argent de poche de tantes et d’oncles et une partie allait dans la caisse de charité.

“J’ai grandi avec la possibilité d’aider les autres et je me sens très chanceux d’avoir atteint un point où ma voix peut aider quelqu’un à échapper à la pauvreté en criant vraiment sur les œuvres de bienfaisance.”

Depuis son lancement il y a dix ans, la Journée du pull de Noël de Save the Children a permis de collecter plus de 30 millions de livres sterling pour aider à transformer la vie des enfants du monde entier.

Désormais, la campagne devrait toucher deux fois plus d’enfants qu’auparavant, grâce au financement de l’Aid Match du gouvernement, qui doublera chaque don jusqu’à 2 millions de livres sterling. Pour vous inscrire, visitez le lien ici.

Rex

Les «danses choisies» de Fleur pourraient être la raison pour laquelle elle continue d’apparaître dans la danse[/caption]

Pennsylvanie

La chorégraphe a déclaré que Fleur excellait dans certaines danses, mais d’autres qu’elle “luttait” avec[/caption]

Sauver les enfants

La Journée annuelle du pull de Noël de Save the Children a lieu le jeudi 8 décembre 2022[/caption]