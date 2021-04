L’UEFA prévoit de déplacer les matches des championnats de cet été, la capitale irlandaise n’ayant pas été en mesure de donner des assurances sur le nombre de supporters.

Plusieurs médias sportifs russes ont rapporté que Saint-Pétersbourg serait l’un des bénéficiaires, citant des sources proches de la situation.

Dublin devait accueillir trois matches de phase de groupes impliquant la Pologne, la Slovaquie et la Suède, ainsi qu’un quart de finale, mais les droits d’accueil risquaient d’être supprimés s’ils ne pouvaient garantir un nombre limité de spectateurs.

Plus tôt ce mois-ci, la fédération irlandaise a notifié à l’UEFA qu’elle ne pouvait pas fournir d’assurance sur un minimum de 25% de capacité de spectateurs, mais s’est vu accorder un délai prolongé pour évaluer la situation. Ce temps semble maintenant être écoulé, cependant.

« Vendredi, l’UEFA annoncera sa décision d’accorder à Saint-Pétersbourg le droit d’accueillir trois autres [group] matches – ceux qui auraient dû avoir lieu à Dublin,», A déclaré le commentateur de Match TV Nobel Arustamyan.

« Mes sources ont confirmé cette information. La commission d’organisation russe de l’Euro 2020 est prête pour la décision de l’UEFA. »

Le comité d’organisation russe de l’Euro 2020 a déclaré que le stade de Saint-Pétersbourg serait rempli à 50% de sa capacité – le nombre le plus élevé commun de l’une des 12 villes hôtes, et un chiffre qui pourrait même être augmenté à l’approche du tournoi, si les conditions le permettent.

Saint-Pétersbourg devait déjà organiser trois matches de groupe et un quart de finale au stade Krestovsky de 68 000 places, domicile des champions de la Premier League russe Zenit.

Le site, qui a également accueilli des matchs de la Coupe du monde 2018 en Russie, bénéficiera probablement désormais d’encore plus de matchs.

Le héros du football local Andrey Arshavin, qui a remporté 75 sélections pour son pays et a joué dans la course de la Russie aux demi-finales de l’Euro 2008, a déclaré que la ville était plus que prête à assumer la charge supplémentaire.

«Comme je le vois et que je comprends, notre ville est prête pour les euros depuis longtemps. Il était prêt il y a un an, et il est encore plus prêt maintenant. « Arshavin a déclaré à RT Sport en marge d’un événement jeudi au stade Krestovsky pour marquer 50 jours avant le début du tournoi.

«Je ne pense pas que des matches supplémentaires apporteront des difficultés supplémentaires à organiser.

«De plus, l’un de nos avantages est qu’il y a presque une garantie à 100% que nous pouvons avoir une capacité de 50%. Cela peut changer en 50 jours, mais seulement pour le mieux.

«Je pense que les matchs avec des supporters dans une belle ville comme celle-ci signifient que Saint-Pétersbourg peut utiliser cet avantage pour accueillir plus de matchs.

Pendant la pandémie, le champion de Russie Zenit a été largement salué pour son projet d’offrir aux fans de football le vaccin Covid avant les matches à domicile – une mesure dont Arshavin a fait l’éloge.

le #SputnikV Le programme de vaccination est bien en cours ici à la Gazprom Arena Nous offrirons des vaccinations gratuites aux supporters à chacun de nos matchs à domicile pour le reste de la saison! pic.twitter.com/AApj784mCN – FC Zenit en anglais✨ (@fczenit_en) 13 mars 2021

Il a également souligné que contrairement à certaines autres parties de l’Europe, la Russie n’était pas en état de verrouillage.

«En parlant à mes amis et aux gens que je connais en Europe, ou qui viennent de rentrer d’Europe, si nous regardons le rythme de vie à Moscou et Saint-Pétersbourg, dans l’ensemble, vous ne trouverez pas de différences majeures avec la vie avant la pandémie, « a déclaré l’ancien as d’Arsenal, âgé de 39 ans.

«En Russie, la vie revient pratiquement [to normal], une partie de cela est liée au vaccin. Bravo à Zenit pour avoir organisé cela.

« Plus de personnes sont vaccinées, moins il y a de chances de propager le virus. Je pense donc que c’est un autre avantage pour notre pays et notre ville d’accueillir plus de matches. »

Les organisateurs à Saint-Pétersbourg ont même suggéré que les fans visitant les matches de l’Euro 2020 dans la ville pourraient également être en mesure d’obtenir un jab Covid.

L’Euro 2020 a été reporté de l’année dernière et se tiendra du 11 juin au 11 juillet cet été. Les espoirs étaient que la compétition puisse conserver son format pan-continental pour une édition unique de l’événement.

Cependant, Bilbao semble déjà avoir été abandonnée après que la ville espagnole n’a pas réussi à garantir des capacités d’au moins 25% au stade San Mames. Une décision est également toujours pendante sur Munich.