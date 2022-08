La légende raconte que la musique de Janet Jackson pourrait faire planter les ordinateurs portables du milieu des années 2000

Voici comment l’histoire se déroule : si vous avez joué la chanson à succès de Janet Jackson en 1989 Nation rythmique à côté de certains ordinateurs portables fabriqués vers 2005, leurs disques durs plantaient.

C’est selon le développeur Microsoft Raymond Chen, qui en un article de blog a rappelé une histoire que lui avait racontée un collègue : qu’un grand fabricant d’ordinateurs anonyme a découvert que la chanson de Jackson avait fait planter ses ordinateurs portables. Et puis les ordinateurs portables des concurrents.

Que se passait-il? Apparemment, la chanson de Jackson contient l’une des “fréquences de résonance naturelles” utilisées par les disques durs de ces ordinateurs portables – et entendre les mêmes fréquences les a suffisamment perturbés pour planter. Chen n’a pas précisé quels disques durs, sauf pour dire qu’ils fonctionnaient à 5 400 tr/min, ni quelles marques et modèles d’ordinateurs portables les utilisaient.

Mais il a rappelé comment le fabricant avait résolu le problème : en ajoutant un filtre audio personnalisé qui détectait les fréquences et les supprimait de tout son émis par les haut-parleurs.

Chen n’a fourni aucune autre preuve que cela s’est produit, et bien que la vulnérabilité ait reçu un identifiant CVE par The Mitre Corporation of CVE-2022-38392, il renvoie simplement au billet de blog de Chen en tant que source. Si la vulnérabilité existait, il serait difficile de la reproduire maintenant, à moins que vous ne partiez à la recherche de disques durs d’ordinateurs portables d’environ 2005 pour écouter la chanson à succès de Jackson.