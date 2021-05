Démontrant pourquoi les fans l’appellent le flash philippin, Donaire a été extrêmement rapide au coup de poing du décalage.

Gardant son adversaire de 34 ans à distance avec un jab droit raide, il a également piqué Oubaali avec un crochet gauche pointu dans les deux premiers tours.

Dans le troisième, Donaire a fait goûter la toile à Oubaali avec deux renversements, dont le deuxième est venu juste après la cloche.

Et dans la quatrième, quand un uppercut a chuté les Français pour la troisième fois, l’arbitre Jack Reis en avait assez vu et a mis fin au combat une minute et 52 secondes après le début de la manche.

Envoyant la foule de son État d’adoption dans les ravissements, Donaire a condamné un Oubaali abasourdi à sa première défaite et a déclaré que «le roi est revenu».

«Être à cet âge n’est pas la question, c’est ma performance. Ma capacité à grandir. Je pense que peu importe votre âge mais comment vous êtes mentalement. À quel point vous êtes fort mentalement». il prétendait.

Nonito Donaire montrant que même à son âge, on ne l’appelle pas le @filipinoflash pour rien! #OubaaliDonairepic.twitter.com/xtsBvPH98I – Champions de boxe Premier (@premierboxing) 30 mai 2021

« Ce que j’ai appris du [2019 loss to pound-for-pound candidate Naoya] Le combat d’Inoue c’est que je suis de retour.

« Je peux encore concourir à ce niveau. Pendant tout ce temps je ne me battais pas, j’apprenais. Je suis prêt pour le prochain ». Donaire a souligné.

« Je suis venu ici et je me sentais vraiment bien, » continua Donaire. «Aujourd’hui, je savais exactement ce qui allait se passer. Je savais exactement ce que j’allais faire.

«Je pense que j’étais juste très concentré au gymnase. J’étais très, très concentré. Je me sentais vraiment bien en entrant et j’étais reconnaissant d’avoir cette opportunité.

« Ce soir, c’était quelque chose que je devais prouver au monde que je suis de retour et que je suis plus fort que jamais. C’était un gars très dur. Je pense qu’en fin de compte pour moi, il y avait un niveau de devrais-je être plus patient? Ou devrais-je y aller?

«Quelque chose que j’ai appris dans le combat d’Inoue était de tuer. Et c’est exactement ce que j’ai fait. J’étais patient mais je savais qu’il était suffisamment blessé pour que je puisse le faire sortir. «

En entrant dans l’affrontement au Dignity Health Sports Park, le champion des quatre poids avait mis en garde contre un bouleversement.

« [Oubaali’s] un gars techniquement solide des amateurs, un combattant intelligent. Mais j’ai vu tout le monde, des plus puissants aux plus astucieux, et je sais que j’ai tous les outils pour contrer ce qu’il va apporter ». a-t-il dit à l’Athletic lors de la préparation.

« Il n’y a aucun doute que je peux avoir ce gars. Ça va être ma ceinture. Il n’a jamais affronté un gars avec mon pouvoir. »

« Le roi est revenu. » – @filipinoflash ⚡Le champion du monde 3x poids coq s’est inscrit avec @JimGrayOfficial après sa victoire KO sur Oubaali. #OubaaliDonairepic.twitter.com/bFguVeDRTH – SHOWTIME Boxe (@ShowtimeBoxing) 30 mai 2021

« Oubaali ne sera jamais frappé aussi fort que je vais le frapper. Dès que Oubaali sentira mon pouvoir, il ne sera pas un tank. Je briserai les gens. Je n’ai pas [any] doute du tout, » prédit-il, sa prémonition se révélant vraie au début du combat.

Interrogé pour savoir s’il voulait une rediffusion de sa finale et du combat de l’année de la Super Série mondiale de boxe d’Inoue, champion IBF et WBA, Donaire a répondu: « C’est pourquoi je voulais gagner ce combat. »

«C’est mon prochain objectif. C’est la seule chose que je n’ai pas accomplie en boxe… devenir incontesté.

👑 Performances incroyables de #WBSS Finaliste @filipinoflash, éliminant Nordine Oubaali en 4 rounds pour remporter le @WBCBoxing titre poids coq à 38 ans! 🙌🤝 Félicitations Nonito, l’âge n’est qu’un chiffre! 🏆 #AliTrophiepic.twitter.com/KBGWUUwCtd – World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 30 mai 2021

« C’est mon objectif cette année jusqu’à ce que j’y arrive. Je vais y arriver. La prochaine phase est d’obtenir ce match revanche. »

À Las Vegas, avant que Donaire ne mette la touche finale à sa performance record, le Vénézuélien de 35 ans Jorge Linares n’a pas réussi à réussir un exploit similaire face à Devin Haney.

Contre le champion des poids légers WBC âgé de 22 ans connu sous le nom de « The Dream », Linares semblait perdre sur les cartes de loin, mais a ensuite donné à Haney la peur de sa vie en le vacillant à la fin du 10e tour.

Haney est revenu à l’action les jambes arquées au 11e et, tout en prenant de bons coups au 12e et dernier tour, a réussi à tenir bon pour la vie et à remporter une victoire par décision unanime avec des scores de 116-112, 115-113 et 115-113.

Devin Haney vacille en rentrant dans son coin après le 10! 🤯#HaneyLinarespic.twitter.com/6JNgW7gh98 – Boxe DAZN (@DAZNBoxing) 30 mai 2021

« C’était un bon tir. Je n’ai jamais été blessé, j’ai boxé intelligemment », A insisté Haney. «C’était un bon tir mais ça n’a pas fait mal.

«Quand vous êtes touché avec un bon tir, vous devez être intelligent. C’était le plan de match.

« Vous devez continuer à faire ce qu’était le plan de match. Je l’ai fait et j’ai remporté la victoire. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il souhaitait entrer avec le roi de la division Teofimo Lopez, qui tient ses quatre autres sangles après avoir battu Vasyl Lomachenko en 2020, Haney a répondu: « Bien sûr, je veux que les plus gros combats se produisent.

« Si Teofimo Lopez est le suivant, faisons en sorte que cela se produise. Si Teofimo veut le faire ensuite, faisons-le pour toutes les ceintures. «

Alors que Lopez a posté un simple emoji d’une assiette et de couverts sur Twitter – ce qui implique peut-être qu’il aurait Haney pour le dîner – le candidat Ryan Garcia, qui détient la couronne provisoire du WBC et devrait par logique être obligatoire de Haney, était tout aussi peu impressionné par l’affichage.

L’histoire IG de Ryan Garcia après le combat de Devin Haney. «Je t’aurais dormi.» 🍿 pic.twitter.com/CDyIkbyEgW – Boxe DAZN (@DAZNBoxing) 30 mai 2021

🍽 – Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) 30 mai 2021

« Je t’aurais couché, » a-t-il mis en garde via une histoire Instagram qui a partagé un court extrait de l’action.

Avec leurs écuries respectives, Matchroom et Golden Boy, tous deux exclusivement signés pour montrer leurs combats sur DAZN, un affrontement en interne devrait être facile à faire.

Cependant, grâce à l’ingérence de la WBC, dans la promotion de Lomachenko au titre de « champion de la franchise » avant que Lopez ne le batte, et en faisant de Haney le plus jeune champion régulier du monde, la politique de boxe a une fois de plus des choses compliquées – avant même que les combattants et les promoteurs ne se chamaillent pour la scission du sac à main.