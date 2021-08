La légende olympique de l’athlétisme Carl Lewis claque le système qui fait échouer les athlètes de relais

La légende olympique de l’athlétisme Carl Lewis a déclaré à CNBC qu’il se tenait « à 100 pour cent » à ses côtés critique de l’équipe de relais 4x100m masculin de Team USA après a terminé sixième de sa demi-finale jeudi et n’a pas réussi à se qualifier pour la finale.

Il a toutefois souligné que sa colère n’était pas dirigée contre les athlètes, mais contre le programme de relais américain qui réunissait les équipes.

« La fédération met en place les équipes, les entraîneurs et le système, et ils laissent tomber les athlètes », a déclaré Lewis, qui a remporté la médaille d’or olympique en 4×100 à deux reprises et sept autres médailles d’or.

« C’est pourquoi j’étais si ému et si en colère, parce que ces athlètes travaillent toute leur vie, ils courent vite et font tout pour faire partie de l’équipe, puis vous les mettez dans une position impossible pour réussir. »

Les Américains Trayvon Bromell, Fred Kerley, Ronnie Baker et Cravon Gillespie ont été éliminés de l’événement alors que la Chine, le Canada, l’Italie, l’Allemagne et le Ghana se sont tous qualifiés. Lewis a déclaré à « The News with Shepard Smith » qu’il avait parlé à l’un des athlètes de l’équipe américaine qui a également exprimé sa frustration face au système actuel.

« Ils sont frustrés parce que c’est comme le même système, faux et incorrect, et commettent les mêmes erreurs, et c’est comme, pourquoi ne changeons-nous pas le système, et ne mettons pas l’autre système qui réussit et demandez à des personnes de nous aider à le mettre en place en place, afin que nous ayons une chance de le faire », a déclaré Lewis.

Les États-Unis n’ont plus remporté le relais 4x100m masculin depuis 2000 à Sydney.

Lewis a déclaré à l’hôte Shepard Smith que le problème se résumait à la vie des athlètes et qu’il les défendrait toujours.

« Ma passion est d’essayer de soutenir la vie des athlètes et ces athlètes travaillent toute leur vie pour devenir champions olympiques, et vous savez quoi, les États-Unis sont la meilleure équipe au monde dans le relais, sans aucun doute, mais nous ne sommes pas même arriver à la ligne de départ », a déclaré Lewis.

USA Track and Field, l’instance dirigeante nationale, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.