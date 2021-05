À l’occasion de la fête des mères plus tôt ce mois-ci, la double médaillée olympique Bright a partagé une série d’images sur Instagram d’elle-même et de son jeune fils Flow.

Une photo en particulier a captivé l’imagination en mettant en vedette la jeune femme de 34 ans à l’envers dans une pose de yoga alors qu’elle allaitait son enfant.

«Devenir mère a déclenché quelque chose en moi» Bright a écrit à ses 185 000 abonnés.

«C’est profondément spirituel. C’est primordial. C’est cru. C’est féroce. C’est pur. Je suis maman.

«Ma prière pour toutes les mères, maintenant et à l’avenir, est qu’elles soient entendues. Honoré. Respecté et encouragé à faire confiance à leur intuition.

La grande majorité des réponses au message de Bright étaient des messages jaillissants de soutien et d’admiration, avec des réponses typiques de lecture « Mots puissants! » et « C’est une photo folle et puissante. »

« Arrêtez, votre photo d’allaitement est TOUT, » a écrit un autre, tandis que d’autres se demandaient depuis combien de temps Bright avait réussi à tenir la pose – ce à quoi elle a répondu en plaisantant. « Haha, juste assez longtemps! »

Certains, cependant, ont accusé la star du snowboard de soif d’attention, une personne ayant écrit: « Une photo de l’allaitement serait mieux confidentielle ou cherchiez-vous l’attention? »

« Bravo d’avoir attiré l’attention dont vous rêvez clairement … triste et pathétique, »

Dans un article séparé sur des histoires Instagram, Bright a choisi de riposter à ces critiques, décrivant leur réponse comme « triste. »

« La lecture de certains de ces commentaires m’a rendu triste, » a écrit Bright.

«Dans mon monde, les mères devraient être les meneuses les unes des autres (c’est déjà assez difficile). Embrassez notre bizarrerie et trouvez la joie dans chaque chose de merde qui est la maternité.

«Nous le faisons tous différemment. Ce n’est ni faux ni vrai. La maternité est pure. Je me considère seulement maintenant comme une Wonder Woman parce que j’ai rejoint le club sacré MOTHERS avec vous.

«Rien que du respect pour toutes les mères.»

Elle a ajouté: «Je ne cherche pas des éloges. Je n’ai jamais besoin des éloges d’étrangers. Je marche sur cette terre au rythme de mon propre tambour, guidé par ma nutrition et ma recherche d’amour et de joie… évidemment.

Maman pleine d’action, Bright partage souvent des images et des images d’elle-même en train d’allaiter, et le mois dernier en faisant du skateboard avec son fils de 10 mois.

Bright, qui est mariée à son compatriote Angus Thomson, est une icône des Jeux olympiques d’hiver dans son pays natal.

Elle a remporté la médaille d’or en demi-lune aux Jeux de 2010 à Vancouver, puis a remporté la médaille d’argent à Sotchi quatre ans plus tard, devenant ainsi la meilleure olympienne d’hiver de son pays.

Bright est également entré dans l’histoire aux Jeux de Sotchi en Russie en devenant la première personne à se qualifier pour les trois disciplines du snowboard – halfpipe, slopestyle et boarder-cross – aux Jeux olympiques.