La légende néo-zélandaise du rugby Campbell Johnstone est le premier All Black ouvertement gay après avoir « vécu un mensonge » | Nouvelles du monde

L’ancien accessoire néo-zélandais Campbell Johnstone est devenu le premier All Black à se déclarer gay, affirmant qu’il avait “mené un mensonge” et mené “une double vie” avant de reconnaître sa sexualité.

Johnstone, qui a joué trois tests en 2005, avait déjà dit à sa famille et à ses amis proches avant de sortir publiquement sur Nouvelle-Zélande émission d’actualités Seven Sharp lundi.

“Si je peux être le premier Tout noir qui se révèle gay et enlève la pression et la stigmatisation entourant le problème, cela peut en fait aider d’autres personnes », a déclaré M. Johnstone.

“Si j’ouvre cette porte et fais disparaître ce placard comme par magie, alors nous allons aider beaucoup de gens.

“J’ai poussé ce côté de moi de plus en plus profondément. Je suis allé dans des endroits intéressants.”

M. Johnstone a fait ses débuts contre les Fidji et a disputé deux tests contre les Lions britanniques et irlandais. Il a également fait 62 apparitions pour Canterbury et 38 pour les Crusaders.

Le directeur général de New Zealand Rugby, Mark Robinson, qui est également un ancien coéquipier, a déclaré dans un communiqué que “la force et la visibilité de M. Johnstone ouvriront la voie à d’autres dans notre jeu”.

“Nous savons qu’il y a des gens qui n’ont pas toujours été à l’aise d’être qui ils sont dans le rugby”, a-t-il déclaré. “Nous voulons être clairs, peu importe qui vous aimez, le rugby vous soutient.”

Le ministre néo-zélandais des Sports et ancien vice-Premier ministre Grant Robertson, qui est gay, a remercié M. Johnstone d’avoir “ouvert cette voie” et a déclaré que son annonce était “un grand moment”.

“Une autre barrière a été brisée. J’espère que cela inspirera les générations futures à être ouvertes, heureuses et à l’aise”, a écrit M. Robertson sur Instagram.

“Il y a encore un long chemin à parcourir, mais cela semble être une étape très importante.”