La légende montre des signes d’amélioration, éteint le ventilateur

La chanteuse légendaire Lata Mangeshkar suit actuellement un traitement au Breach Candy Hospital de Mumbai après avoir été testée positive pour Covid-19 au début du mois. La dernière mise à jour sur la santé de l’artiste vétéran a été partagée par la famille Mangeshkar sur son compte Twitter.

La récente déclaration publiée par la famille indique que le chanteur n’a pas été ventilé et qu’il a subi un essai d’extubation. Il se lit comme suit: « Lata didi continue d’être en soins intensifs à l’hôpital Breach Candy de Mumbai sous traitement. Elle a subi un essai d’extubation (hors ventilateur invasif) ce matin. Actuellement, elle montre des signes d’amélioration mais restera sous l’observation de l’équipe de médecins dirigée par le Dr Pratit Samdani. Nous remercions chacun d’entre vous pour vos prières et vos vœux. La déclaration a été partagée sur le compte Twitter officiel du lauréat Bharat Ratna.

Dans un précédent tweet du 25 janvier, la famille avait demandé à tout le monde d’arrêter de répandre des rumeurs sur sa santé. Il disait: « Il y a une amélioration marginale de la santé de Lata Didi et elle continue d’être aux soins intensifs. Veuillez vous abstenir de répandre des rumeurs inquiétantes ou de devenir la proie de messages aléatoires concernant la santé de Didi. Merci. »

La chanteuse vétéran de 92 ans, surnommée le « Nightingale of India » et la « Queen of Melody », est l’une des artistes les plus respectées du pays. Outre la plus haute distinction civile du pays, Lata ji a également reçu la plus haute distinction du cinéma indien Dadasaheb Phalke Award, trois National Film Awards pour la meilleure chanteuse de lecture féminine, quatre Filmfare Awards pour la meilleure chanteuse de lecture féminine et bien d’autres distinctions. Le pays tout entier envoie des vœux et des prières pour son rétablissement depuis son admission à l’hôpital.