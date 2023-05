La légende kenyane du marathon Eliud Kipchoge remporte le prix espagnol des Asturies 2023 pour le sport

MADRID (AP) – Le spécialiste kényan du marathon Eliud Kipchoge a remporté le prix Princesse des Asturies du sport pour 2023, a annoncé jeudi la fondation espagnole qui organise les prix.

Kipchoge, 38 ans, qui a remporté des médailles d’or olympiques au marathon en 2016 et 2020 et a été champion du monde du 5 000 mètres en 2003 « est considéré comme une légende de l’athlétisme mondial et le meilleur marathonien de tous les temps », a déclaré le jury de la fondation dans le communiqué de presse.

La fondation a souligné qu’il est connu comme « le philosophe » pour sa stratégie et sa concentration dans la course. Kipchoge a remporté 10 des plus grands marathons du monde, dont Londres et Berlin quatre fois chacun.

Il est l’actuel champion olympique du marathon et détient le record du monde de la discipline, avec un temps de 2:01:09 établi à Berlin l’année dernière. Ce timing a abaissé de 30 secondes le record qu’il avait lui-même établi en 2018.

Kipchoge est le seul athlète de l’histoire à avoir couru un marathon en moins de deux heures, bien que le chronométrage de 1:59:40 fixé à Vienne en 2019 ne soit pas officiellement reconnu car la course a été organisée, donc une aide extérieure pourrait être utilisée pour l’aider. .

Le prix de 50 000 euros (54 000 $) est l’un des huit prix décernés pour un travail exceptionnel dans des domaines tels que les arts, la communication, la recherche scientifique et la littérature. Ils sont remis annuellement par la fondation.

L’Olympic Refugee Foundation et l’équipe olympique des réfugiés ont remporté le prix sportif en 2022.

Les prix sont parmi les plus importants du monde hispanophone. La cérémonie de remise des prix a lieu chaque automne dans la ville d’Oviedo, dans le nord de l’Espagne.

The Associated Press