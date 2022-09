La légende kényane du marathon bat son propre record du monde (VIDEO)

Eliud Kipchoge a remporté le marathon de Berlin avec un temps de deux heures, une minute et neuf secondes

L’icône de la course kenyane Eliud Kipchoge a remporté le marathon de Berlin dimanche et a battu son propre record du monde de 30 secondes, remportant l’épreuve avec un temps impressionnant de deux heures, une minute et neuf secondes.

Le pilote de 37 ans a établi son record précédent dans la capitale allemande il y a quatre ans et semblait destiné à atteindre la grandeur une fois de plus après avoir parcouru les 10 premiers kilomètres de la course en seulement 28 minutes et 23 secondes.

En parcourant 15 kilomètres en 42 minutes, 32 secondes suggéraient qu’il pourrait terminer la course en moins de deux heures, mais Kipchoge a commencé à déposer à environ 25 kilomètres et a ralenti à la marque des 30 kilomètres, qu’il a dépassée en une heure, 25 minutes, et 40 secondes.

Le rythme de Kipchoge était trop élevé pour le champion en titre Guye Adola et l’Éthiopien Andamlak Belihu, qui ont chuté dans la seconde moitié de la course.

2️⃣:0️⃣1️⃣:0️⃣9️⃣ Eliud Kipchoge est plein d’émotion alors qu’il entre dans l’histoire du marathon avec un record du monde à Berlin 💥 📹 @wendyslyrun #BerlinMarathon 🇩🇪 pic.twitter.com/OIcX4KeDZ5 – AW (@AthleticsWeekly) 25 septembre 2022

Courant la première moitié du marathon en 59 minutes et 51 secondes, et la seconde moitié en 61 minutes et 18 secondes, Kipchoge avait près de cinq minutes d’avance sur son compatriote Mark Korir, qui a terminé deuxième avec un temps de deux heures, cinq minutes, et 58 secondes.

Célébrant sa 15e victoire au marathon en 17 tentatives, Kipchoge a confirmé qu’il était le plus grand coureur de fond de tous les temps, avec deux médailles d’or olympiques et 10 titres majeurs à son actif.

L’un des rares jalons qu’il n’a pas franchis est de courir un marathon en moins de deux heures. Kipchoge a réussi cela à Vienne en 2019, mais l’exploit n’a pas été reconnu comme un record du monde officiel car il n’était pas en compétition ouverte et Kipchoge utilisait une équipe de stimulateurs cardiaques rotatifs.

Lorsqu’on lui a demandé s’il tenterait une course de moins de deux heures au marathon de Berlin l’année prochaine, Kipchoge a répondu : « Planifions un autre jour.

“Je fêterai ce record et je devrai [see] ce qui se produit. Il suffit de rouler et de voir ce qui se passe », il ajouta.

Dans la course féminine, l’Ethiopienne Tigist Assefa a réalisé le troisième temps le plus rapide de l’histoire et a établi un record du parcours du marathon de Berlin en 2:15.37.