La légende indienne des échecs Viswanathan Anand devient vice-président de la FIDE

La légende indienne des échecs Viswanathan Anand a été élue dimanche vice-présidente de la FIDE, l’instance dirigeante mondiale du sport, tandis que le président sortant Arkady Dvorkovich a été réélu pour un second mandat.

Le quintuple champion du monde Anand faisait partie de l’équipe de Dvorkovich.

Dvorkovich a obtenu 157 voix contre 16 pour son rival Andrii Baryshpolets tandis que le nombre de votes nuls était de 1 et les abstentions de 5.

Les élections à l’organisme mondial des échecs ont eu lieu lors du Congrès de la FIDE qui se déroule ici parallèlement à la 44e Olympiade des échecs.

Après une illustre carrière au cours de laquelle il a remporté de nombreux titres et distinctions, Anand, basé à Chennai, a récemment réduit son jeu en tournoi et s’est concentré sur l’entraînement.

Il s’est fait connaître à l’adolescence et est devenu le tout premier grand maître de l’Inde après avoir remporté le titre mondial junior et a depuis dirigé le pays au niveau mondial aux échecs.

Il a également remporté cinq titres mondiaux, le dernier étant le titre mondial rapide en 2017.

Il ne fait pas partie de l’équipe de jeu pour l’Olympiade mais encadre les équipes indiennes.

Il a également exprimé son désir de faire quelque chose pour le sport en tant qu’administrateur et a soutenu le travail effectué par Dvorkovich et son équipe au premier mandat.

Avant les élections, Dvorkovich avait parlé d’avoir Anand dans son équipe.

“Je suis vraiment fier qu’Anand soit candidat à la vice-présidence. C’est une grande personne et une grande personnalité. C’est un ami de longue date.

« Déjà, il est extrêmement populaire dans le monde entier. Pas seulement dans cet état, partout où je vais, sa personnalité et sa contribution sont reconnues et reconnues comme une grande partie de l’histoire et de l’avenir de la FIDE. Nous avons une très bonne équipe. »

