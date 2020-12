La légende de Liverpool, Bruce Grobbelaar, estime que Jurgen Klopp est une réincarnation du grand Bill Shankly – uniquement avec un accent allemand.

Grobbelaar, six fois vainqueur du titre et l’homme dont les arrêts de tirs au but ont ramené la Coupe d’Europe à Anfield en 1984, a joué sous Bob Paisley, Joe Fagan, Kenny Dalglish et Graeme Souness pendant 13 années glorieuses dans le Merseyside.

Mais l’influence de Shankly bouillonnait toujours sous la surface. Et Grobbelaar pense que le manager qui a fait de Liverpool un bastion d’invincibilité il y a plus d’un demi-siècle a maintenant un esprit semblable sous les traits de Klopp.

Grobbelaar a déclaré: «Jurgen Klopp n’est pas seulement un excellent manager. Il comprend la ville de Liverpool et ses habitants. Et il sait ce que le club signifie pour les supporters et combien de temps et d’amour ils investissent dans leur équipe.

«Sur la ligne de touche, il est non-stop. Vous voulez le regarder presque autant que vous voulez regarder l’équipe. Il peut avoir une dispute avec l’entraîneur de l’opposition ou l’arbitre – mais cela se terminera toujours par une poignée de main.

«Et je ne peux pas vous dire à quel point cela signifie pour un joueur que le manager vienne sur le terrain au coup de sifflet final pour vous serrer dans ses bras. Je ne suis pas surpris qu’ils traversent des murs de briques pour lui. Jurgen est comme une réincarnation de Shankly – seulement avec un accent allemand.

Depuis son arrivée à Anfield il y a un peu plus de cinq ans, Klopp a transformé les Reds en vainqueurs en série vus pour la dernière fois lorsque Grobbelaar était entre les bâtons.

Il a soulevé la Ligue des champions en 2019 et la saison dernière a mis fin à l’attente de 30 ans de Liverpool pour le titre. Grobbelaar, 63 ans, était gardien de but lors de la dernière apparition du championnat dans le Merseyside il y a 30 ans.