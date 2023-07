La légende espagnole Andres Iniesta joue au jeu d’adieu pour Vissel Kobe

La légende du football espagnol Andres Iniesta a joué samedi son dernier match pour le club japonais Vissel Kobe, alors qu’il se prépare à poursuivre son illustre carrière ailleurs.

Le joueur de 39 ans a commencé le match au milieu de terrain avec le brassard de capitaine et a disputé les 57 premières minutes du match nul 1-1 à domicile de Kobe avec Consadole Sapporo en J-League.

Iniesta a fait plus de 600 apparitions pour Barcelone, remportant quatre fois la Ligue des champions et remportant neuf titres en Liga avant de rejoindre Kobe en 2018.

Il a déclaré qu’il avait l’intention de continuer à jouer mais n’a pas annoncé où se situerait son prochain coup.

Samedi, à la 36e minute, il s’est introduit dans la surface de réparation et a tenté d’inscrire un but sous les acclamations des spectateurs.

Mais 12 minutes après le début de la seconde mi-temps, il a été remplacé par son équipe à un but de moins.

« Merci Iniesta d’avoir joué pour Vissel Kobe pendant de nombreuses années », a tweeté un fan alors que le joueur espagnol se retirait sur le banc.

« Iniesta, merci d’être venu au Japon », a tweeté un autre fan.

Après le coup de sifflet final, un spectateur en liesse a vu tenir une banderole sur laquelle on pouvait lire « Gracias Iniesta ».

Iniesta a rejoint Kobe pour un contrat de trois ans sur un salaire annuel de 30 millions de dollars, qu’il a prolongé en mai 2021.

Il a remporté la Coupe de l’Empereur au Japon en 2019 et a mené Vissel aux demi-finales de la Ligue des champions d’Asie un an plus tard.

Mais il a été utilisé avec parcimonie par le club cette saison, expliquant en mai qu’il souhaitait quitter Kobe pour pouvoir « prendre sa retraite pendant que je suis encore actif ».

Il a joué pour Kobe lors d’un match amical contre Barcelone à Tokyo le mois dernier, partageant un câlin avec le manager et ancien partenaire du milieu de terrain Xavi alors qu’il quittait le terrain.

Largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de sa génération, Iniesta a été associé à un rôle non-joueur à Barcelone.

