La légende du tennis va être expulsée du Royaume-Uni – médias

Boris Becker a passé huit mois dans une prison britannique

L’ancien champion de Wimbledon Boris Becker devrait recevoir des ordonnances d’expulsion du Royaume-Uni après sa sortie de prison après une condamnation pour dissimulation d’actifs lors d’une enquête sur la faillite.

Becker, qui à 17 ans est devenu le plus jeune vainqueur de Wimbledon, a purgé huit mois d’une peine de deux ans et demi après avoir caché 2,5 millions de livres sterling (3,08 millions de dollars) aux enquêteurs.

L’Allemand a été libéré plus tôt que prévu, car on pensait qu’il devrait purger la moitié de sa peine à la prison de Huntercombe à sécurité inférieure et, avant cela, la prison de Wandsworth à Londres.

Becker vit au Royaume-Uni depuis 2012. Mais selon des informations, l’homme de 55 ans devrait être expulsé du Royaume-Uni après s’être qualifié pour une expulsion automatique en raison de sa condamnation à une peine de prison de plus de 12 mois, et le fait qu’il n’a pas la nationalité britannique.

Becker a déclaré faillite en 2017 au milieu de dettes déclarées supérieures à 50 millions de livres sterling (61,5 millions de dollars) et a été reconnu coupable d’avoir transféré des sommes importantes sur d’autres comptes, ainsi que de ne pas avoir déclaré sa résidence en Allemagne.

Il a également été reconnu coupable d’avoir dissimulé des actions qu’il avait achetées dans une entreprise de technologie.

Becker, qui a nié les accusations portées contre lui, s’est fait dire par un juge qu’il n’avait manifesté aucun remords ni aucune reconnaissance de ses actes.

Il a noté dans sa défense qu’il s’était séparé de grosses sommes d’argent en raison d’un règlement de divorce, ainsi que de ce qui a été décrit comme “engagements de style de vie coûteux.”

Becker avait déjà été reconnu coupable d’évasion fiscale et de tentative d’évasion fiscale en Allemagne.

Avant sa condamnation en avril, le sextuple vainqueur du Grand Chelem a déclaré que les allégations portées contre lui avaient fait des ravages.

“J’ai touché le fond, je ne sais pas quoi en penser,” il a dit.

“Je (ferai) face à (ma peine), je ne vais pas me cacher ou m’enfuir. (J’accepterai) n’importe quelle phrase que je vais avoir.”