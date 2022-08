La légende du tennis Serena Williams éliminée de l’Omnium Banque Nationale dans le chant du cygne canadien

Serena Williams a disputé son dernier match au Canada.

La grande joueuse de tennis de tous les temps s’est inclinée face à la Suissesse Belinda Bencic 6-2, 6-4 au deuxième tour du tournoi féminin de l’Omnium Banque Nationale.

Williams, qui aura 41 ans en septembre, a annoncé mardi son intention de prendre sa retraite à la fin de cette saison.

Elle a reçu trois ovations bruyantes avant même le début du match contre Bencic, la foule à guichets fermés au stade Sobeys de Toronto favorisant clairement Williams.

Des pancartes parsemaient la salle de 12 500 places avec des messages tels que « Merci, Serena ! », « Le Canada vous aime ! » et « Tu vas nous manquer ! »

Bencic a déclaré après la victoire que c’était toujours un honneur de jouer contre Williams et que mercredi soir, tout était pour elle.

Williams semblait être dans sa forme classique dès le début, marquant le premier point du match sur un as. Bien que l’Américaine ait remporté deux matchs tôt, elle n’a pas pu suivre la 12e tête de série Bencic, qui a couru devant pour remporter le premier set.

Le deuxième set était plus égal, avec Bencic et Williams à égalité 3-3, mais le joueur suisse a remporté des matchs consécutifs. Servant à rester dans le match, Williams a levé le poing et a crié au plus grand plaisir de la foule partisane alors que le retour raté de Bencic portait le score à 5-4.

Williams a frappé le ballon longtemps sur la balle de match, mettant fin au match et à son temps à jouer au Canada. On s’attend à ce qu’elle mette officiellement fin à sa carrière après l’US Open, qui débute le 29 août.

REGARDER | Les fans de Toronto rendent hommage à Serena Williams :