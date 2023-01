La légende du tennis Martina Navratilova a reçu un diagnostic de cancer de la gorge et du sein

La légende du tennis Martina Navratilova dit qu’elle espère une “issue favorable” après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein et de la gorge. L’Américain naturalisé né en Tchécoslovaquie, âgé de 66 ans, a déclaré lundi à Tennis.com le diagnostic, mais a ajouté qu’ils étaient tous les deux traitables.

Ce n’est pas la première fois que la 18 fois championne du Grand Chelem en simple reçoit un diagnostic de cancer – en 2010, elle avait un cancer du sein, mais elle a été déclarée guérie six mois plus tard. “Le double coup dur est grave, mais réparable, et j’espère une issue favorable”, a-t-elle déclaré. “Ça va puer pendant un moment, mais je vais me battre avec tout ce que j’ai.”

Navratilova a remarqué un ganglion lymphatique élargi dans son cou lors de la finale WTA de novembre à Fort Worth, au Texas. “Quand ça n’a pas baissé, une biopsie a été pratiquée, les résultats sont revenus comme un cancer de la gorge de stade un”, a déclaré son agent dans un communiqué transmis à l’AFP.

Au cours des tests, une grosseur a également été découverte dans son sein, qui a ensuite été diagnostiquée comme un cancer non lié. “Le pronostic est bon et Martina commencera son traitement ce mois-ci”, a déclaré son agent.

“Le type de cancer est le VPH (virus du papillome humain) et ce type particulier répond très bien au traitement. Ces deux cancers en sont à leurs débuts avec d’excellents résultats.”

Le traitement de Navratilova à New York l’a forcée à abandonner son projet de commenter l’Open d’Australie bien qu’elle apparaisse de temps en temps à distance. Chris Evert, la grande rivale de Navratilova sur les courts devenue son amie, a révélé en janvier 2022 qu’elle avait un cancer de l’ovaire mais a été déclarée en rémission en mai.

En tant que joueuse, Navratilova a apporté une nouvelle dimension physique au tennis féminin. Son service puissant et son agilité au filet ont fait d’elle la joueuse dominante de son époque puisqu’elle a remporté un total de 59 titres majeurs – 31 doubles et 10 doubles mixtes s’ajoutant à ses 18 titres en simple. Son record à Wimbledon est sans précédent, ses neuf titres en simple plus que quiconque – Roger Federer a remporté huit titres masculins tandis que Serena Williams a remporté sept fois le titre féminin.

Elle a également remporté sept titres en double féminin à Wimbledon ainsi que quatre doubles mixtes, dont le dernier en 2003 à l’âge de 46 ans, ce qui en fait 20 titres au All England Club. Depuis sa retraite, elle est devenue l’un des experts les plus sages et les plus recherchés du jeu.

Loin des tribunaux, elle est devenue une ardente défenseure de la cause LGBT. En 2014, elle a épousé sa partenaire de longue date Julia Lemigova et ils vivent à Miami avec leurs deux filles.