La légende du tennis Martina Navratilova a reçu un diagnostic de cancer de la gorge et du sein – National

La grande joueuse de tennis Martina Navratilova a déclaré lundi qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer de la gorge et de cancer du sein.

Dans un communiqué publié par son représentant, la 18 fois championne du Grand Chelem en simple et membre de l’International Tennis Hall of Fame a déclaré que son pronostic était bon et qu’elle commencerait le traitement ce mois-ci.

“Ce double coup dur est sérieux mais toujours réparable, et j’espère une issue favorable”, a déclaré Navratilova, 66 ans. “Ça va puer pendant un moment mais je vais me battre avec tout ce que j’ai.”

Elle a dit avoir remarqué un ganglion lymphatique élargi dans son cou alors qu’elle assistait à la finale de la saison WTA à Fort Worth, au Texas, en novembre, et une biopsie a montré un cancer de la gorge à un stade précoce. Alors que Navratilova subissait des tests sur sa gorge, a-t-elle dit, le cancer du sein non lié a été découvert.

Navratilova a reçu un diagnostic de cancer du sein non invasif en 2010 et a subi une tumorectomie.

Elle a remporté 59 titres du Grand Chelem au total, dont 31 en double féminin et 10 en double mixte. Le dernier était un championnat de double mixte avec Bob Bryan à l’US Open 2006, un mois avant son 50e anniversaire.

Navratilova a initialement pris sa retraite en 1994, après un record de 167 titres en simple et 331 semaines au n ° 1 du classement WTA. Elle est revenue sur la tournée pour jouer en double en 2000 et a également participé occasionnellement en simple.

Navratilova a été intronisée au Temple de la renommée du tennis international en 2000. Elle a travaillé comme analyste de télévision ces dernières années.

Le communiqué publié lundi indique que Navratilova ne participera pas régulièrement à la couverture de l’Open d’Australie par Tennis Channel plus tard ce mois-ci “mais espère pouvoir y participer de temps en temps” par vidéoconférence.