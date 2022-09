Le maestro suisse devrait tirer sa révérence avec 20 titres en simple du Grand Chelem

L’icône suisse Roger Federer a annoncé sa retraite du tennis, confirmant la nouvelle aux fans dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux jeudi après-midi.

Le joueur de 41 ans est hors de combat depuis Wimbledon l’année dernière après avoir soigné des problèmes de blessures persistants.

Auparavant, préparant un éventuel retour en automne après avoir subi une troisième opération au genou en 18 mois, ces plans ont maintenant été abandonnés avec la grande suite moderne sur les traces de sa compatriote légende Serena Williams, qui a récemment démissionné après l’US Open.

Federer a déclaré qu’il jouerait la Laver Cup la semaine prochaine à Londres, mais que ce serait son dernier événement ATP.

Bénéficiant d’un nombre impressionnant de 20 victoires en Grand Chelem, Federer est le premier des “Trois Grands” à se retirer avec ses rivaux générationnels Rafael Nadal et Novak Djokovic qui continuent de concourir.

Annonçant la fin d’une illustre carrière de 24 ans où il affirme avoir disputé plus de 1 500 matchs, Federer a déclaré qu’il connaissait son “Capacités et limites du corps” et doit maintenant “reconnaître quand il est temps” pour l’appeler un jour.

“C’est une décision douce-amère, car tout ce que la tournée m’a apporté me manquera”, Federer a admis.

“Mais en même temps, il y a tellement de choses à célébrer. Je me considère comme l’une des personnes les plus chanceuses de la planète.”

Federer a signé en abordant le jeu de tennis et a juré : “Je t’aime et ne te quitterai jamais.”

Cimentant un héritage qui l’a comparé à l’icône de la boxe Muhammad Ali et au vainqueur en série des Chicago Bulls Michael Jordan, Federer quitte son sport à titre professionnel tout en détenant le record pendant les semaines les plus consécutives au numéro un et en tant que joueur le plus âgé à jamais occuper la première place à 36 ans en 2018.